Último baile ante un subcampeón que añora su épica pero pasada versión

El Covirán Granada visita este sábado a UCAM Murcia sumamente parecido en forma al de la pasada campaña, pero demasiado alejado en imagen a lo que fue el conjunto universitario. Las piezas son las mismas, con un par de retoques añadidos durante el mercado estival, sin embargo, el desempeño del próximo rival de los rojinegros no está siendo el esperado en relación a las expectativas heredadas del final de la temporada 23/24.

Con el subcampeonato de la ACB bajo el brazo, los de Sito Alonso buscan este año repetir hazaña, pero por el momento las sensaciones y los resultados son muy dispares. Los universitarios se encuentran en la undécima posición con cinco triunfos y siete derrotas, un balance que los deja muy alejados de la posible entrada en la Copa del Rey a falta de cinco jornadas para cerrar la primera vuelta.

Al duelo de este fin de semana, UCAM Murcia llegará con una mala racha de cuatro derrotas consecutivas ante Gran Canaria, Barcelona, Valencia y La Laguna Tenerife, cuatro rivales de su liga y que ya se asientan con firmeza en la zona alta de la clasificación. Esta racha negativa no se veía en tierras murcianas desde marzo de 2023, una señal que, sumado al hecho de que los puestos de descenso solo están a un partido de distancia, hace que salten un poco las alarmas en el plantel de Sito Alonso.

En las últimas jornadas se ha visto cómo el equipo se iba diluyendo y perdiendo energía con el paso de los minutos. No cabe duda de que UCAM es un equipo muy competitivo y con una plantilla sumamente peligrosa, pero las bajas están haciendo excesiva mella en un conjunto que necesita una alegría cuanto antes.

Para este encuentro se espera que sigan siendo bajas Simon Birgander, que sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, y Howard Sant-Ross que padece una rotura muscular en el abductor medio de la pierna derecha. Rodion Kurucs es quien aparece como mayor duda en la lista de convocados. El alero letón presenta una lesión en el hombro, aunque Sito Alonso comentó en rueda de prensa que es el único que está más cerca de jugar.

Con estas ausencias, Sito Alonso ve cómo su plantilla queda algo corta a nivel físico para afrontar la doble competición. A esto se le añaden otras ausencias momentáneas que han ido mermando la capacidad del equipo, así como estados de forma que no terminan de carburar para dar su máximo rendimiento como Marko Todorovic, muy alejado del jugador dominante que fue la pasada temporada. Para este encuentro también queda en duda la presencia de DJ Stephens, reciente fichaje del UCAM Murcia, pero que aun no ha debutado con el equipo, de hecho, aun no aparece en la web de la ACB.

Intensidad y rebotes como claves

Para el Covirán Granada será clave que no se repitan parciales como los acaecidos ante Hiopos Lleida. El balance de 25 a 1 dejó prácticamente noqueados a los rojinegros, una situación que no puede atisbarse ni un segundo en tierras murcianas pues los de Sito Alonso son de esos conjuntos que no perdonarán ni un error.

El equipo que sea capaz de mantener una intensidad constante durante todo el partido se llevará el gato al agua. Tan importante será este aspecto que el propio técnico universitario señaló que el gran objetivo del equipo debe centrarse en ser más intensos durante más tiempo, una señal inequívoca de que los 'apagones' durante el juego por parte de los murcianos son una ventana abierta para los granadinos para dominar el encuentro.

En el rebote estará la segunda gran batalla. UCAM Murcia finalizó la pasada temporada como el segundo equipo más reboteador de la liga con una media de 37,6 balones capturados por encuentro. Sin embargo, este año el guarismo baja hasta los 33'7, un descenso de la presencia de sus jugadores a nivel defensivo que se convierte en otro punto a favor para el Covirán Granada. Eso sí, también deberán quedar en el olvido los cero rebotes capturados de los de Pablo Pin en el segundo cuarto ante Lleida.

Los rojinegros también llegan a este último duelo del año con algunos jugadores tocados, como Agustín Ubal con unos problemas en el gemelo o Edgar Vicedo con dolencias en el pie a lo que hay que sumar que Jonathan Rousselle y Rubén Guerrero jugarán con algunas molestias tras los sendos golpes recibidos en la pasada jornada durante el partido en el Barris Nord.

Dolencias a parte, será momento de recordar la mejor versión defensiva del equipo y de recobrar el acierto y la confianza de cara al aro, sobre todo, de forma constante, evitando los momentos de apagón ofensivo. La posibilidad de cerrar el año con un triunfo y mirar al 2025 con cinco victorias en el bolsillo está abierta y es factible, pero para ello se necesitará la implicación y perfección en el juego de todos los efectivos disponibles.