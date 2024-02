La falta de efectivos de la Guardia Civil por las protestas del campo granadino en Motril ha obligado a la dirección de la Vuelta a Andalucía a suspender la primera etapa, que debía salir este miércoles desde Almuñécar y llegar al municipio de Cádiar. "La primera etapa de la Vuelta a Andalucía se suspende por la falta de efectivos de la Guardia Civil debido a las manifestaciones de los agricultores. La dirección de la carrera decidirá próximamente los pasos a tomar", ha publicado la cuenta oficial de la Ruta del Sol en su cuenta oficial en la red 'X'.

El director de la Vuelta a Andalucía, Joaquín Cuevas, ha resumido con un lacónico "es muy triste no empezar así" su decepción tras conocer que la carrera tenía que suspenderse. "Yo comprendo la protesta, pero no comprendo los medios. Nos ha perjudicado directamente. Vamos a ir como Rambo, día a día, poco a poco… A ver si pacta el Gobierno con los manifestantes, o qué es lo que sucede, y con lo que sabemos decidimos esta noche qué puede suceder", ha avanzado Cuevas. "Sabemos desde hace días que estaban las convocatorias y eso podía afectarnos. También sabíamos que en Motril había una manifestación convocada. El problema no es lo convocado, sino lo incontrolable", ha lamentado.

"La celebración de la Vuelta Andalucía peligra"

Al hilo, el director de la ronda andaluza ha avisado de que la 70 Vuelta a Andalucía peligra "por los acontecimientos que estamos sufriendo". Cuevas ha aclarado que el fantasma de la suspensión definitiva no sólo planea por los efectivos de la Guardia Civil destinados a garantizar la seguridad en la carrera, "sino por todo el dispositivo que requiere el paso de una vuelta ciclista y las distintas comandancias que deben darles soporte".

El máximo responsable de la Ruta del Sol ha recordado que "son las manifestaciones ilegales las que exigen la presencia de más Guardia Civil". Todos los efectivos GRS que están con nosotros deben volver a sus propios destinos para poder atender esas manifestaciones". "A partir de ya, empezamos a trabajar para ver qué podemos hacer tanto en Almuñécar como en las demás poblaciones que se van a ver afectadas. Buscar una alternativa que sea competitiva, que dé seguridad, hablando con policías locales de los distintos municipios, con los miembros de la organización y con los equipos", ha añadido finalmente.

La primera etapa, de esta setenta edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía iba a transcurrir íntegramente por territorio granadino desde Almuñécar hasta Cádiar. En total, más de 162 kilómetros desde la Costa Tropical hasta el corazón de la Alpujarra. Una etapa tipo clásica con un terreno rompepiernas en el que los corredores iban a encontrar con un sube y baja continuo que ofrecía el terreno ideal para una batalla sin tregua tanto por la propia etapa como también por el liderato de la carrera. Entre las ascensiones previstas en el itinerario se encontraban los altos de Ítrabo y Lanjarón, de tercera categoría, y el Puerto de Trevélez, de primera, a falta de algo más de 50 kilómetros para la meta en Cádiar.