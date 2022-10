Superar las adversidades para conseguir la cuarta

Entre cambio de pabellón y traslado de pesas y maquinaria de un lado a otro del Zaídin, el Covirán Granada ha tenido que preparar su próximo encuentro contra Mobus Obradoiro, partido que se disputará, eso sí, en el Palacio de Deportes, a partir de las 18:00 horas. No ha sido una semana sencilla para los rojinegros. Tras la derrota ante Gran Canaria el pasado fin de semana, son muchos los aspectos que el equipo debe mejorar de cara a esta sexta jornada de la Liga Endesa, detalles que ha tenido que perfeccionar en un pabellón que claramente no cumple con las necesidades de un club de primer nivel.

El primer punto clave será el tiro exterior, tanto a favor como en contra. El Covirán Granada no puede repetir los datos de su último encuentro. Ese 7 de 24 en triples fue uno de los factores que hicieron que los rojinegros cayesen derrotados en tierras canarias, un 29% de acierto que queda muy lejos de la media del equipo, situada en el 37,4%. No solo será importante recuperar las sensaciones en el juego exterior, sino también frenar al rival en la línea de 6,75. Monbus Obradoiro aparece como sexto clasificado en la lista de mejores porcentajes en el tiro de tres con un 37,1%. Ya lo dijo Pablo Pin en su rueda de prensa previa a este duelo, "debemos dar un paso adelante en defensa, pero no solo los aleros, sino todos. Si no somos sólidos en la línea exterior será complicado y si no se presiona a los hermanos Scrubb nos van a anotar con mucha facilidad".

Las pérdidas será otro de los factores a tener en cuenta, nuevamente para los dos equipos. Covirán Granada cometió 24 pérdidas en el partido contra Gran Canaria, además de ser el conjunto de la ACB que más comete con una media de 17,20 por encuentro. Sin embargo, Obradoiro se encuentra en una situación similar ya que con 16,6 pérdidas de media, Mocho Fernández, técnico del cuadro gallego, ha asegurado que es un asunto que le preocupa y que deben "mejorar urgentemente, sobre todo aquellas que son evitables, como las que son fruto del desconocimiento o por falta de pericia".

Analizando ambos equipos, se tratan de plantillas muy similares, no por la confección o los perfiles de las mismas, sino por su estilo de juego. Ambos apuestan por un juego rápido que desgaste y pille desprevenido al rival, por lo que controlar el ritmo del partido será el factor más importante para conseguir la victoria. Obradoiro tratará, según lo que dijo Moncho Fernández en rueda de prensa, de evitar que el Covirán Granada tenga opciones de correr y de dar el mejor nivel defensivo posible para rendir a un buen nivel. Aquí es donde los rojinegros deben encontrar su equilibrio. Si Obradoiro se centra en defender para frenar el juego rápido de los granadinos, estos deben encontrar la fórmula que les permita deshacerse de su férrea defensa y correr. Teniendo en cuenta que ambos conjuntos se pueden presentar a este duelo con tácticas muy similares, Covirán Granada no puede repetir los errores de Gran Canaria en el juego en estático. De las 24 pérdidas, 13 sucedieron en una situación de cinco contra cinco.

Monbus Obradoiro, competitividad pura para pelear en la zona baja

El conjunto gallego debe ser uno de los equipos que pelee junto a Covirán Granada por quedarse un año más en la ACB. De hecho, sus resultados en este inicio de temporada así lo demuestran hasta el momento. Con dos victorias ante Zaragoza y Girona y tres derrotas ante Real Madrid, Tenerife y Valencia, los de Moncho Fernández han resuelto sus encuentros de la forma que más previsible era, sin sorpresas. Aun así, su último duelo contra los taronjas, donde perdieron por la mínima y llevando a su rival a una prórroga deja ver que este equipo tiene mucho que decir esta temporada.

Comenzando por los hermanos Scrubb, Phil y Thomas Scrubb se posicionan como uno de los principales peligros de Obradoiro. El primero de ellos fue el hombre del partido contra Valencia. 18 puntos, 8 asistencias y 25 de valoración para llevar al equipo a creer en la victoria. Su hermano, Thomas, también destacó en el encuentro del pasado fin de semana, pero son sus cifras acumuladas lo que lo colocan como un referente. 13,4 puntos de media, 5,4 rebotes y un 44% de acierto desde el tiro de tres. Casi nada.

Dragan Bender será otro de los jugadores a tener en cuenta para este partido. Sus 18,4 puntos de media y su 56% de acierto en el tiro exterior lo avalan como la principal referencia ofensiva. Junto a él se encuentran jugadores como Leo Westermann, ex jugador del Barcelona y con trayectoria en competiciones como la Euroliga o Rubén Guerrero en la Eurocup con Unicaja. El base francés aparece como duda para este partido ya que sufrió una lumbalgia en el encuentro del pasado domingo. Quien no llegará seguro será Marcus Paige que continúa lesionado con una luxación en su hombro izquierdo.