Un simulador de envejecimiento aterriza en la Universidad de Granada

El Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Granada, a través del Secretariado de Acción Solidaria e Intergeneracional, realizará una serie de iniciativas de sensibilización gracias a la adquisición de un Simulador de Envejecimiento.

A través de una serie de componentes físicos y electrónicos de dicho simulador se podrán experimentar aquellas sensaciones relacionadas con la pérdida de motricidad, y deterioro sensorial que muchas personas mayores experimentan.

La persona que se pone este traje experimenta las limitaciones físicas y sensoriales características de la vejez ya que la herramienta incluye un aparato acústico que simula los acúfenos, gafas distintas de patologías visuales, un objeto que complica la movilidad del cuello, pesas para doblar la espalda, elementos con pinchos que simulan dolores de espalda o rodilla, y produce pequeñas descargas que generan temblores en las manos y zapatos pesados para dificultar el caminar.

Gracias a este simulador de envejecimiento se podrán reproducir algunas de las patologías visuales más típicas asociadas a la edad tales como cataratas, glaucoma, retinitis, etc. o auditivas, pérdida parcial o total de audición, tínitus, etc. Igualmente se podrá experimentar los temblores básicos de extremidades, hemiparesias, o dificultades de movilidad en articulaciones, dolores, etc.

Según explica José Luis Cabezas Casado, director de Acción Solidaria e Intergeneracional de la Universidad de Granada “se pretende a través de este simulador realizar labores de concienciación y sensibilización intergeneracional a la sociedad en general en el marco del Compromiso Social de la Universidad de Granada, aspecto que ya se venía trabajando más específicamente en la formación de los futuros profesionales de Ciencias de la Salud y Gerontología”.

Con esta iniciativa se pretende ampliar el radio de acción para promover una sensibilización de la sociedad en su conjunto a través de diversas acciones mediante la generación de alianzas entre la Universidad y los actores sociales.