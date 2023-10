'Salud a todo Twitch' pone el énfasis en la importancia de la divulgación sanitaria

‘Salud a todo Twitch’ ha tratado sobre la importancia de la divulgación sanitaria este miércoles. Joan Carles March, doctor en Medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha entrevistado a Fernando Fabiani, Odile Fernández y Héctor Castiñeira, especialistas de distintos ámbitos sanitarios. El contenido íntegro del programa puede volver a verse en YouTube y en el Facebook y en el canal de Twitch de GranadaDigital.

El primero en hablar sobre la divulgación sanitaria ha sido Fernando Fabiani, médico de familia, colaborador de la Cadena SER y de Radio Televisión Española, que recientemente ha escrito el libro ‘La Salud Enferma’, en el que trata con un toque de humor la preocupación excesiva por la salud y convertir en patología cualquier molestia que se siente. Fernando Fabiani ha destacado la importancia de que los médicos salgan “de las paredes de la consulta” y que sus conocimientos o consejos lleguen también a los que no van a las consultas. En su libro ‘La Salud Enferma’ se centra más en la salud que en la enfermedad. “Si hablamos de salud, la vamos a tener presente y si hablamos de la enfermedad, la tendremos más presente. El libro es una defensa de lo que es sentirse sano y cómo debemos buscar la salud”, ha comentado.

Fernando Fabiani ha abordado el tema de que muchos sanitarios dicen que los pacientes no busquen información y él cree que erran, porque “la solución no es no mirar en Internet, sino buscar en sitios adecuados, que ofrezcan credibilidad”, ya que el riesgo de Google es “la cibercondría, la hipercondria del siglo XXI, que hace que puedas sentir que sufres patologías por los síntomas que lees en los resultados”. Sobre esto, en su libro compara entrar en Internet para buscar algo con cuando se va a Ikea en busca de un felpudo y se acaba encontrando otras cosas.

Fabiani también ha hablado de otros detalles que analiza en su libro, donde reivindica “el derecho a sentirse mal” y aborda “la llegada de muchos problemas al sistema sanitario que serían a nivel económico o social y el paciente acude a su médico para que le pueda ayudar”. El médico de familia también ha destacado la importancia de “tomar alimentos frescos y no tantos envasados” y “los reclamos como sin azúcar añadido o bajo en colesterol para intentar condicionar la cesta de la compra”.

Además, Fabiani ha hecho hincapié en que “se pueden tener enfermedades y sentirse uno sano y no estar enfermo y no sentirse sano” y espera que se cumpla su objetivo con su libro, que es que “la gente se sienta liberada de presión y diga voy a agobiarme menos con lo que me rodea y se sienta un poquito más sana”.

Joan Carles March también ha entrevistado en ‘Salud a todo Twitch’ a Héctor Castiñeira, conocido como Enfermera Saturada, que acaba de escribir ‘La Sonda del Viento’, un libro en el que usar el humor para llegar a la gente. Héctor Castiñeira ha comentado que se decidió por estudiar Enfermería, que no se arrepiente y que los problemas son “las condiciones para desarrollar la profesión”, porque considera que hay “un déficit” y los enfermeros “tienen una carga de trabajo brutal” ya que van “apagando fuegos y no atendiendo al paciente como les gustaría”.

Sobre su libro ‘La vida es suero’ ha comentado que lo autopublicó con Amazon y que narra en sus capítulos anécdotas con humor sobre cuando estudia Enfermería y comienza a trabajar porque Héctor considera que el humor es un recurso que las enfermeras utilizan para aliviar el dolor de los pacientes. También usa el humor en ‘La Sonda del Viento’, que trata en algunos capítulos sobre la pandemia del Covid-19, la digitalización de la salud con dispositivos o del alto precio de los parking de los hospitales.

Por último, Joan Carles March ha hablado con Odile Fernández, médica de familia que fue diagnosticada de cáncer de ovario y que ha publicado varios libros, entre ellos, ‘Recetas anticáncer’. En su primer libro cuenta sus “recetas” para evitar el cáncer, que se basan en cuatro pilares fundamentales: “Tener una buena alimentación, basada en la dieta mediterránea; hacer ejercicio físico; gestionar las emociones, porque vivimos con estrés constante y eso nos influye; tener una vida saludable: no alcohol, no tabaco o pasear al sol”.

Odile Fernández también ha hablado de su libro ‘Recetas para vivir con salud’, en el que contó con la colaboración de varios chef importantes, y de ‘Hábitos que te salvarán la vida’, en el que cuenta una serie de recomendaciones que ella misma ha comprobado que ayudan a sentirse bien y mejorar la salud. Odile ha tratado también la gestión del estrés y, para finalizar, ha dado una serie de recomendaciones para reducir la diabetes.