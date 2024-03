A poco más de siete días vista del Domingo de Ramos, no son pocos a los que les surge la duda de cada año: "¿Y si aprovecho los días libres para conocer la Semana Santa de otra ciudad?". La pregunta ha dejado a más de uno con la sensación agridulce de la indecisión eterna. Se hace el planteamiento, pero no se termina de ejecutar. Influye mucho el hecho de vivir en Andalucía, a una o dos horas por autovía de las provincias que más y mejores estampas dejan en estas fechas en las que se conmemora la Pasión de Cristo. Tener la posibilidad de realizar un viaje de ida y vuelta en el mismo día, o incluso de cerrar una reserva hotelera de fin de semana, pero con la baza de estar cerca de casa, es la principal motivación de muchos andaluces para plantearse hacer turismo aprovechando los festivos.

El problema surge a la hora de elegir el destino que satisfaga las necesidades y cumpla con las expectativas. No es fácil decantarse por uno solo en una comunidad como Andalucía, con siete ciudades cuya Semana Santa está declarada de Interés Turístico Nacional y otras tres ciudades en las que alcanza la categoría de Nacional. Por eso te traemos una propuesta revolucionaria. No hace falta ser matemático ni tampoco un erudito. La Semana Santa comparte tantos vínculos con Andalucía que hasta el número de provincias de la comunidad coincide con el de jornadas en las que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ocho provincias para ocho días de Pasión. Por eso, si aún no lo tienes claro, hemos preparado para ti una ruta con ocho de las procesiones, una por provincia y día, que más y mejor reflejan la singularidad de los días grandes para que, literalmente, empieces por una punta de Andalucía y acabes por la otra. Y un bonus track final. Siendo conscientes de que no están todas las que son, aunque sí son todas las que están, y de que sólo se podía elegir una por territorio, el autor se ha permitido añadir algunas alternativas para que el resto de lo más granado no se quede fuera.

La Borriquita abre el Domingo de Ramos onubense

Nuestra ruta comienza en el extremo occidental de Andalucía. Huelva es crisol de culturas y eso se refleja en el carácter de sus gentes. También en su Semana Santa y, cómo no, en las 25 hermandades que realizan carrera oficial por la capital de la provincia. Numerosos momentos inundan de fervor la Semana de Pasión onubense. Desde las vírgenes de la Victoria y la Esperanza en el Miércoles Santo hasta el Santo Entierro del viernes. Nosotros nos vamos a detener en el Domingo de Ramos y la procesión de La Borriquita, la encargada de abrir los días de Pasión en la ciudad. El júbilo toma las calles entre palmeras y dos pasos en los que se representan la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén a lomos de un asno junto a los apóstoles Santiago y San Juan Evangelista, además de una hebrea de rodilla, dos niños y un pequeño burro, en el primero, y a Nuestra Señora de los Ángeles, en el segundo. Entre hojas de palma y la siempre agradable compañía de los miles de niños que las portan, esta cofradía fundada en 1945 puede presumir de haber tenido como hermano mayor al mítico Miguel Báez 'El Litri', motivo por el que durante años fue conocida como la 'Hermandad de los Toreros'.

La Palma, orgullo caletero en 'La Tacita'

Y de Huelva a Cádiz. Uno de los momentos culmen de la Semana Santa en la 'Tacita de Plata' se vive ya el Lunes Santo con la Archicofradía de La Palma procesionando por el caletero barrio de La Viña. Precisamente ahí radica gran parte del encanto de esta estación de penitencia. Sector históricamente pesquero, La Viña está situada muralla adentro y concentra algunas de las calles más típicas de Cádiz, además de su esplendorosa playa de La Caleta, todo un deleite visual para el visitante. Motivo que realza la belleza de los pasos del Santísimo Cristo de la Misericordia y la Santísima Virgen de las Penas en la que es una de las cofradías más reconocidas por todos los gaditanos. Su salida a las tres de la tarde desde la Iglesia de La Palma le confieren un carácter aún más cándido. Recomendable verla en la carrera oficial o, en su defecto, en la mítica calle Compañía. Si tu estancia en Cádiz va a ser más larga, también te recomendamos que veas el Cristo de la Humildad y la Paciencia el Domingo de Ramos, el Nazareno el Jueves Santo o la Buena Muerte el Viernes de Pasión. En Jerez de la Frontera destaca 'El Prendi', en el barrio de Santiago.

Al calor del 'Prendimiento' de Córdoba

Y precisamente te proponemos otra hermandad del mismo nombre que esta última si, por el contrario, lo que quieres es continuar con nuestra ruta, lo que nos lleva esta vez hasta Córdoba. Con 40 hermandades y hasta 38 realizando la carrera oficial, la de la ciudad califal es una de las Semanas Santas con más cofradías. Desde la Iglesia Santuario de María Auxiliadora sale la del Prendimiento, fundada en 1952 y que dos años más tarde hizo su primera salida procesional con cuatrocientos nazarenos. Con dos pasos, la actual imagen de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento data de 1990 y es obra de Antonio Dubé. Representa el momento en el que Jesús, estando en el Monte de Getsemaní, es apresado por guardianes guiados por Judas. Nuestra Señora de La Piedad es una dolorosa y también incluye una imagen de San Juan Bosco. En Córdoba no te puedes perder tampoco los pasos que cruzan el Puente Romano o las increíbles postales que generan las procesiones al atravesar la Mezquita-Catedral, incluyendo el Patio de los Naranjos. El Buen Suceso es otra buena alternativa para es Martes Santo, mientras que el jueves destaca Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado.

La subida de Los Gitanos, una 'madrugá' anticipada en el Sacromonte

Tradicionalmente, la conocida como 'Madrugá' se celebra en la noche del Jueves al Viernes Santo. Sin embargo, el embrujo de Granada todo lo puede y en la ciudad de la Alhambra la primera gran velada se vive 24 horas antes, cuando el fervoroso y venerado Cristo de los Gitanos remonta entre hogueras y cuevas el espectacular barrio del Sacromonte. Aunque la procesión sale a las seis de la tarde, su llegada a la Abadía del Sacromonte se produce de madrugada. Su encierro en el magno templo sacromontano suele estar programada para alrededor de las tres de la madrugada, aunque una vez pasa la carrera oficial, las saetas de grandes cantaores y la dura subida por las Siete Cuestas del Sacromonte acostumbran a demorar un espectáculo que es digno de ver. Digno, pero no fácil, pues desde varias horas antes son miles los granadinos y vecinos del Sacromonte que colapsan el barrio. Así que hay que para presenciar la impresionante panorámica del Cristo entre hogueras y montículos conviene ser previsor. También lo puedes esperar en la Abadía, subiendo en coche por la carretera de El Fargue. Otra cosa es que llegue a su hora. Hay años que han dado las seis de la mañana. La Semana Santa de Granada está desde 2009 declarada de Interés Turístico Internacional y, más allá del Miércoles Santo, cuenta con otros momentos cumbre y peculiaridades como el Jueves Santo, cuando salen las cofradías del Albayzín; el 'granaíno' y 'greñúo' Viernes Santo, con el rezo a las Tres de la Tarde de La Soledad junto al Cristo de los Favores, en El Realejo. O la imponente subida de Santa María de la Alhambra al monumento más bonito y visitado de España.

Los legionarios del Cristo de la Buena Muerte, en Málaga

Resulta verdaderamente complicado quedarse con una sola procesión de la capital de la Costa del Sol. También declarada de Interés Turístico Internacional, la Semana Santa de Málaga tiene una serie de distintivos que la hacen única en Andalucía y España. El más evidente, el de los tronos. Porque en Málaga los pasos se llaman tronos y levitan en los hombres de trono que cargan los varales. Pero hay más. Las cofradías tienen una iglesia y también una casa de hermandad, auténticos museos con grandes portones por los que salen las procesiones, lo que a su vez motiva otra icónica imagen, la de los traslados, cuando las imágenes procesionan días antes desde su templo hasta dicha casa de hermandad acompañadas sólo por las bandas de música. El más famoso, el de la Cofradía de Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad, conocido como El Señor de Málaga, el lunes. Pero tampoco te puedes la procesión del Cristo de la Buena Muerte, también conocido como Cristo de Mena, el Jueves Santo. Se trata de uno de los momentos más destacados de la Semana Santa malagueña, cuando la Legión realiza uno de los acompañamientos militares más populares. Pero no el único. A destacar también el de los Regulares con el Cautivo, los paracaidistas con las Ánimas de Ciegos, la Marina con La Soledad y la caballería con La Zamarrilla. Sin olvidar el de la Guardia Civil con La Expiración o la liberación de un preso sin delito de sangre por Nuestro Padre Jesús el Rico el Miércoles Santo.

'El Abuelo' en la Madrugada de Jaén

La Madrugada del Viernes Santo en Jaén, y el propio Viernes Santo, tiene nombre propio, el de la Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, conocida como 'El Abuelo de Jaén'. A las dos y media de la madrugada sale Nuestro Padre Jesús y Santa Marcela de su templo acompañados por miles de penitentes en la que es una de las representaciones más multitudinarias de la Semana de Pasión en el Santo Reino. Dos horas más tarde lo hace María Santísima de los Dolores para completar la puesta en escena del momento de mayor devoción de la capital jienense. La cofradía se fundó entre 5 de junio de 1588 y el 29 de abril de 1594. Merece la pena ver los dos pasos en los cantones desde Carrera de Jesús, pues en la distancia se pierde el trono y parece que Jesús camina solo. En la calle Maestra recibe una lluvia de pétalos y en la plaza de Santa María, ambas imágenes se encuentran. Tras varias horas de recorrido, es finalmente a las 13.30 horas del viernes cuando termina encerrándose para encarar la recta final de los días grandes.

Semana Santa se escribe con 's' de Sevilla y de Santo Entierro

Y en esa recta final llegamos a la ciudad que encarna en sí misma la Semana Santa. Con la friolera de 71 hermandades, 61 de ellas haciendo estación de penitencia hacia la Catedral, Sevilla es de largo la ciudad que más agrupaciones cofrades concita de toda España. Resulta imposible destacar solo una o dos o veinte. Cada una tiene una serie de matices que se complementan a la perfección con la perfecta fotografía de barrios como el de Triana, La Macarena o Santa Cruz. Declarada de Interés Turístico Internacional, la Semana Santa de Sevilla adquiere en la capital de Andalucía la categoría de fiesta grande como en Granada lo puede ser la Feria del Corpus o en la propia ciudad hispalense la de Abril. Así que reservando un aparte a la mítica 'Madrugá', hemos elegido el Sábado Santo, que como 'Sevilla' y 'Santo Entierro' también empieza por la letra 's'. Y es que pasada la locura de 'La Madrugá', es quizás este día junto al Viernes de Pasión los mejores para disfrutar de todo el esplendor sevillano. Aunque a priori pueda parecer que merma lo idílico de la estampa, lo mejor es buscar zonas alejadas de la carrera oficial para evitar las aglomeraciones. En esas aparece el Santo Entierro, una vívida y solemne demostración de sobriedad y respeto ante los tres pasos de esta procesión. El más estremecedor, el del Cristo yaciente en el féretro. Como curiosidad, cabe destacar que el Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre acude en representación del Rey de España, lo que, junto a las túnicas negras, le confiere un carácter sin igual en una ya de por sí única Semana Santa como es la de Sevilla.

Domingo de Resurrección con subastas en Almería

Nuestra ruta comenzó el Domingo de Ramos en el extremo occidental de Andalucía y se cierra el de Resurrección en el oriental. La Virgen del Mar es la más veneradas de entre las cinco hermandades de gloria que procesionan en la ciudad indálica a lo largo del año. A saber, la de la Virgen del Carmen de las Huertas, la de la Virgen del Carmen de Pescadería, la del Rocío y Archicofradía de la Virgen del Rosario, además de la propia Virgen del Mar. Otro cantar es la Semana Santa, también de enorme tradición, y que destaca por los encuentros de imágenes. El más famoso, el que protagonizan las tres imágenes de la hermandad popularmente conocida con ese nombre, la de El Encuentro. La otra singularidad de la Semana de Pasión en Almería son las conocidas subastas gastronómicas el Domingo de Resurrección, jornada en la que la Hermandad del Resucitado es la única que hace estación de penitencia en la ciudad. La imagen de Jesucristo es obra del imaginero sevillano José María Leal Bernáldez. El buen tiempo y la presencia de la playa son el complemento perfecto para cerrar las 'mini vacaciones' de Semana Santa.

Y de propina, 'La Madrugá' de Sevilla

Pero este itinerario no podía cerrarse sin un capítulo especial para 'La Madrugá' de Sevilla. En el transcurso entre el Jueves y el Viernes Santo se produce el que probablemente sea el momento que mejor resume y simboliza lo que es la Semana Santa en Andalucía. El orden de paso de las seis cofradías que realizan su estación de penitencia en esta eterna y mágica noche —El Silencio, el Gran Poder, La Macarena, El Calvario, la Esperanza de Triana y Los Gitanos— se produce respetando las antigüedad con las que se incorporaron al Consejo General de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Sevilla. No obstante, se incumple en algunos casos, lo que genera sonoras polémicas cargadas de sevillanía e impugnaciones todos los años en el Cabildo de Horas de dicho consejo. Destaca la histórica rivalidad entre las dos 'Esperanzas', la de La Macarena y la de Triana, cada barrio perteneciente a un margen del Guadalquivir y cuyos devotos y fieles se suelen rivalizar hasta en la significación con otras conocidas instituciones de la ciudad como son el Sevilla y el Betis, en un claro ejemplo del cariz de dualidades que caracteriza a la ciudad de Sevilla. No en vano, ambas hermandades son la cuarta y la quinta institución con más membresía de la ciudad hispalense con más de 16.000 y 14.000 hermanos, respectivamente, y tras los propios clubes de fútbol y la Universidad de Sevilla. La sexta sería la otra alta institución académica, la Universidad Pablo de Olavide; y la séptima, la Hermandad del Gran Poder, con más de 13.000, también sale en 'La Madrugá' y además confirma la regla de la tercera vía.

Contenido ofrecido con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía