El PSOE defiende en Baza que el agua forme parte de una estrategia europea para el futuro de la agricultura

La eurodiputada Clara Aguilera ha defendido que la política de agua forme parte en la próxima legislatura de una estrategia europea más allá de los estados miembros para que su reparto sea más igualitario y mejor.

Antes de participar en un coloquio en Baza con representantes de distintas comunidades de regantes de la zona norte, la socialista ha abogado por la gestión conjunta de este recurso público, básico, fundamental y muy necesario para la agricultura.

“Donde no haya agua en el futuro, no existirá la agricultura. No podrán subsistir las explotaciones de secano y menos con los actuales ciclos de cambio climático”, ha aseverado para asegurar que hay que dotar a los agricultores de las concesiones necesarias porque nos jugamos mucho.

“Nos jugamos el futuro de esta zona de la provincia, de Baza, Caniles, Benamaurel, Freila o Zújar porque si no hay concesiones, no será posible mantener este sector ni crear empleo”, por eso las y los socialistas queremos una regulación acorde y una política europea que regule los recursos hídricos de manera igualitaria, con independencia de otras decisiones que se deben tomar en este sentido en el ámbito nacional y regional.

Junto al secretario general del PSOE bastetano, Manuel Gavilán, que ha defendido la necesidad de recoger las inquietudes de los regantes, Clara Aguilera ha incidido en la “importancia” que Europa tiene para la sostenibilidad de la agricultura y para el agua de la provincia y ha animado a la ciudadanía de la zona a que el próximo domingo 9J acuda a las urnas a votar, “puesto que en Europa se deciden el 80 por ciento de las cosas que suceden en su vida”.

“Son unos comicios importantísimos”, ha ahondado tras recordar que todas las decisiones relacionadas con la agricultura y la reforma de la Política Agraria Común, tan decisiva en la comarca, se toman en Bruselas.

Otro ejemplo de la importancia de Europa en la zona Norte lo tenemos en la modernización de los regadíos de Cuevas del Campo que han sido posible gracias al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), ha dicho Aguilera para quien las políticas socialistas son sinónimo de compromiso con este territorio y con sus necesidades.

“La cabeza de lista de la candidatura del PSOE, Teresa Ribera, desde el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico ha estado detrás de la impermeabilización de los embalses de la zona norte de Granada. Una actuación en el Negratín, San Clemente y la Bolera para evitar la fuga de agua que ha ascendido a más de 10 millones de euros”, ha concluido.