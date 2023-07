El PP tiende la mano a Junts "dentro de la Constitución" y Puigdemont avisa al PSOE

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha recordado al PSOE su abstención en la investidura de Mariano Rajoy cuando obtuvo 137 escaños, los mismos que, a falta del dato final del escrutinio general, ha cosechado Alberto Núñez Feijóo tras el recuento del voto CERA, y no ha descartado que los conservadores hablen con Junts "dentro de la Constitución".

En declaraciones a la prensa en Collado Villalba (Madrid), Rollán ha ensalzado los resultados electorales obtenidos por los 'populares', que han conseguido incrementar su representación en el Congreso en 48 diputados. Y es que, a falta del dato oficial de finalización del recuento, todo apunta a que el escrutinio general despojará al PSOE de un escaño por Madrid en favor del PP, con lo que finalmente los 'populares' contarían con 137 actas frente a las 121 con las que se quedarían los socialistas.

Estos nuevos escaños del PP, ha apuntado el vicesecretario, han sido "absolutamente transversales". "El PP ha crecido 19 escaños a su derecha, 10 por el centro y 19 escaños en el espectro de la izquierda", ha apostillado.

En este contexto, el dirigente 'popular' ha añadido que la aritmética parlamentaria fruto del resultado pone en una tesitura "muy difícil" a Pedro Sánchez.

Asegura que no van a apoyarse en Bildu "para nada"

Por todo ello el 'popular' entiende que es su formación la que debe aspirar a una investidura y conformar el futuro Gobierno de España. Aquí es donde le han preguntado explícitamente sobre una posible negociación con Junts, a lo que ha respondido que el PP está dispuesto a hablar "con todas y cada una de las formaciones políticas siempre que estén dentro del marco de la Constitución Española".

También le han preguntado sobre posibles negociaciones para una investidura con otra fuerza como EH Bildu, a lo que Rollán se ha mostrado tajante. "El PP, ya lo digo de antemano, no se va a apoyar en Bildu absolutamente para nada", ha remarcado.

Puigdemont: "El chantaje político no hará que Junts vote a Sánchez"

De otro lado, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este sábado que "el chantaje político" no hará que Junts vote a favor de la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la Presidencia, Pedro Sánchez.

Así ha reaccionado en un tuit a la pérdida de un escaño del PSOE en favor del PP en Madrid tras el recuento del voto CERA, que a la vez mantiene los escaños de Junts en Girona y Tarragona.

Ha considerado relevante que Sánchez "solo podrá ser elegido si obtiene el voto afirmativo de una coalición amplia, incluidos los siete votos de Junts".

Por ello, Puigdemont ha añadido que el resultado provisional de las elecciones ya situó a Junts en el foto y que, con los resultados definitivos, la situación es más contrastada: "O Junts vota que sí, o el PSOE acaba facilitando la investidura de Feijóo (o la del candidato que los populares propongan) o vamos a la repetición de las elecciones".

"Tener la llave es circunstancial. Un día la tienes y al día siguiente, no, y no lo podemos perder nunca de vista. Esto no nos puede hacer caer ni en las prisas ante el miedo de perderla, ni en la sobreactuación delante de un poder que es inevitablemente efímero", ha añadido.

Más de cinco años de amenazas

Puigdemont también ha explicado que ha recibido amenazas durante los cinco años y nueve meses que lleva en Bruselas: "Lo explico básicamente para que haya quien se pueda hacer una ligera idea de qué efecto me puede causar el hecho de que digan que si Junts no vota a Pedro Sánchez me caerá el mundo encima".

Ha lamentado que ningún juez español ha actuado frente a esas amenazas y ha añadido: "Vivo sin la protección que la ley teóricamente me garantiza".