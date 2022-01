La Policía Local se hace cargo de un cheque que fue encontrado por un 'Ángel'

La bondad no acaba cuando la última campanada suena. Los propósitos de Año Nuevo siguen siendo ser buena persona, que parece que no pasa de moda y es una maravillosa noticia para todos. Así lo demuestra Ángel, un hombre granadino que ha devuelto 450 euros, que no es poco, a la Policía Local.

Desde la cuenta oficial de Twitter de la Policía Local Granada relatan la historia de un hombre que mientras que transitaba por una de las zonas más concurridas de la ciudad, Avenida de la Constitución, encontró un cheque bancario portador de 450 euros. Sin pensarlo demasiado, acudió a comisaría para informar de su hallazgo.

Los Agentes de la Policía Local llevaron a cabo el protocolo en estos casos, que es comprobar si ha habido alguna denuncia por robo o extravío. Al no ser así, se han presentado este martes en la entidad bancaria que abona este cheque para saber si se había anulado el cobro o no. El banco comunicó que no se había anulado ningún cheque, por lo que los Agentes procedieron a hacerlo.

Desde su cuenta avisan a la persona que esté buscando un cheque de 450 euros que no se preocupe porque nadie puede cobrarlo y que podrá solicitar que lo expidan de nuevo. Y con respecto a Ángel, el hombre solidario, como lo llaman desde la Policía Local, le agradecen su compromiso cívico.

“Eres ejemplo. Personas como tú”, así termina el comunicado de los Agentes de la Policía Local de Granada.