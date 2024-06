La prevalencia de zurdos en el mundo es del 10,6%, aunque la cifra varía entre un 9,3% y un 18,1 %, dependiendo de cómo se mida la lateralidad, según el metaanálisis 'Human Handedness'.

Las investigaciones sugieren que la lateralidad, es decir, la preferencia por una mano u otra, tiene un componente genético. Un estudio refuerza la creencia de que la causa podría ser una mutación genética "rara". Los estudios de gemelos y familias han demostrado que las personas zurdas tienen una mayor probabilidad de tener familiares zurdos que las personas diestras. Se han identificado varios genes que podrían estar asociados con la lateralidad, pero no se sabe con certeza cuál de ellos es el responsable.

Además de los factores genéticos, también se cree que los factores ambientales pueden influir en la lateralidad. Por ejemplo, si un menor crece en un entorno donde la mayoría de las personas son diestras, es más probable que se vuelva diestro. Esto se debe a que el niño estará expuesto a más modelos diestros y tendrá más oportunidades de practicar el uso de su mano derecha. La clave está en los microtúbulos de las neuronas y los zurdos tienen tres veces más probabilidades de tener una mutación rara que los diestros.

En cualquier caso, es una minoría de la población a la que se asocian mitos que no siempre están basados en realidades.

¿Funciona de diferente manera el cerebro de una persona zurda y el de una persona diestra?

Se han encontrado pequeñas diferencias, pero son mínimas

¿Es beneficioso obligar a un niño zurdo a aprender a escribir con la mano derecha?

La respuesta de los expertos es NO. Y la razón es que, si una persona muestra desde pequeña una preferencia manual para utilizar la mano izquierda, modificar esa preferencia significa luchar a contracorriente porque su cerebro se está organizando de esa manera, y lo más beneficioso es dejar que la preferencia se dé en función de cómo está organizado el sistema nervioso.

Por eso se habla del 'zurdo contrariado', que son personas zurdas a las que han obligado a escribir, trabajar y demás tareas para las que se necesitan las manos con la derecha. La experiencia nos ha enseñado que esto sí puede generar un trastorno, porque se obliga a la persona a utilizar su mano más 'débil', por así decirlo, y necesitará más tiempo para todas aquellas habilidades que precisen de la coordinación oculomanual. Si mi naturaleza es que esa coordinación se decanta por la izquierda y yo me fuerzo a hacerlo con la derecha, necesitaré más tiempo y lo haré con más torpeza a la hora de aprender a automatizar un movimiento.

¿Vivir en un mundo mayoritariamente diestro puede crear complejos?

El hecho de que el mundo esté pensado para la mayoría diestra puede hacer que una persona zurda se sienta diferente y viva esa diferencia como algo negativo. La sociedad te puede llegar a discapacitar. Si quieres cortar con unas tijeras y no tienes unas tijeras para una persona zurda, seguramente no cortarás bien, o cortarás peor que los demás. Eso te puede generar una frustración o un sentimiento de impotencia o un sentimiento constante de inferioridad. Al igual que puede crear cierto malestar el hecho de tener que anticipar que vas a necesitar una silla de zurdos para un examen, por ejemplo. "Todo eso te puede condicionar. Pero, sabiéndolo, se puede trabajar esa autoestima en caso de que se vea afectada.

En esta campaña electoral se ha hablado de personas zurdas, a raíz de la campaña del PSOE, sobre las personas que son de izquierdas. Y me pregunto: ¿qué implica ser de izquierdas?

–Los beneficios privados están subordinados al interés público. Por ejemplo:

• La protección del medio ambiente, la salud y el bienestar de las personas son muy importantes.

• La política de vivienda favorecerá a la ciudadanía.

• El Estado defenderá con uñas y dientes la sanidad pública.

–La igualdad de oportunidades es un pilar básico de una sociedad civilizada. Por ejemplo:

• Uno de los objetivos primordiales de la política fiscal será la redistribución de la riqueza.

• La educación pública recibirá fondos públicos, la privada, privados –salvo cuando, de forma transitoria, la pública no consiga cubrir las necesidades–.

• Una política de becas y ayudas contribuirá a dicha igualdad.

–Las instituciones públicas están al servicio de la ciudadanía, no del Estado y mucho menos de los partidos. Esto tiene consecuencias obvias sobre la actividad policial, de los servicios de información y de la judicatura.

–Nadie será discriminado por cuestiones de raza, género, sexo, creencias, etc. Para conseguirlo no basta enunciar la no discriminación, son necesarias políticas y leyes que lo garanticen.

–Los principios democráticos que se aplican en el propio país son igualmente válidos para las relaciones políticas y económicas con los demás países.

–Una persona de izquierdas desconfía de las misiones bélicas en el extranjero por mucho que se vistan de intervenciones humanitarias.

–El Estado castigará a toda empresa que desvíe dinero a paraísos fiscales o realice prácticas depredadoras con las personas o con el medio ambiente nacional y de otros países.

–La política de inmigración debe respetar siempre la dignidad de las personas y sus derechos. Si hay una utopía que debe regir la acción de un gobierno de izquierdas es la de satisfacer las necesidades de todas las personas que se acerquen a sus fronteras y de ayudar a satisfacerlas lejos de ellas. Sí, es una utopía; alguna tiene que quedarnos.

–La cultura tiene un valor auténtico que se debe a lo que aporta a la vida de cada individuo: la enriquece, genera placer, nos comunica con los demás, crea vínculos. Toda la sociedad se beneficia de ella. Imprescindible apreciar e impulsar la cultura que se crea en los márgenes del consenso social.

Zurdos, zurdas, ¿minoría? Esperemos que NO. Es necesaria una mayoría de progreso ante los comportamientos fascistas.