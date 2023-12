Pablo Pin: "Las temporadas se hacen larguísimas y el cariño no gana partidos"

El Covirán Granada afronta su partido ante el Barcelona con la novedad de Jonathan Rousselle y la moral por las nubes tras cosechar dos victorias consecutivas. En una semana en la que la plantilla rojinegra no ha podido entrenar al completo por estar "Lluís Costa con molestias en la cadera y Christian Díaz con 40 de fiebre durante varios días", Pablo Pin pone el foco en la necesidad de que su equipo sea competitivo, que todos los jugadores puedan aportar minutos de calidad y, sobre todo, pensar en que se puede dar la sorpresa en el Palau.

Este viernes, el técnico rojinegro ha hablado en rueda de prensa sobre el partido de este fin de semana, aunque sus declaraciones han girado en gran parte en torno al fichaje de Rousselle. Pin ha sido claro y directo, "el cariño no gana partidos", en referencia a la "polémica" generada por la decisión de incorporar un base en supuesto detrimento de los minutos de Costa y Díaz. El entrenador granadino señaló que "si ya hay acumulación de minutos en la jornada once, imagina en la 30. Quizás no es tan sorprendente que fichemos un base". Respecto a la posible incorporación de un jugador interior, Pin aseguró que se sigue mirando el mercado.

Fichaje de Rousselle: "Llegará esta tarde a Málaga y la idea es que haga el entrenamiento de mañana sábado y que pueda viajar con el equipo. La situación de Lluís Costa de jugar tanto, ha dado el paso de ser un base titular, pero consideramos que necesitábamos un jugador más en la dirección del equipo, por lo que necesitamos es que nos dé esos minutos de cubrir la posición junto con Lluís. Que le dé buenos minutos de descanso y tener un jugador más a la generación de juego, así como conocimiento de la liga, porque sabe lo que es jugar para mantenerse".

Posición de Christian Díaz: La idea es que vuelva a la posición que tenía de combo, en el 1-2 que es donde se mueve bien. Esta semana, Lluís ha tenido problemas en la cadena y Christian ha tenido 40 de fiebre tres días seguidos, la gente se puede imaginar con quien hemos entrenado. Quizás no es tan sorprendente que fichemos un base. Tenemos que confiar en el jugador que viene y en las decisiones que se toman. Cuando tienes que cambiar un entrenamiento para que pueda venir un junior y que estemos diez, lo mismo no es raro fichar un base. Lluís está muy bien, pero no va a aguantar jugando 30 minutos toda la temporada. Christian está jugando muy bien, le tengo un aprecio personal increíble, pero cuantas veces ha metido más de 20 puntos o más de diez puntos. Está jugando bien, pero lo normal de Christian no es el partido de Andorra. En este caso tiene lógica fichar a un base y, tal y como está el mercado, es un buen fichaje y el tipo de jugador que para nosotros funciona bien, como fue Alex Renfroe".

Dudas sobre el fichaje de un base pensando en Lluís Costa y Christian Díaz: Se habla del cariño que se le tiene a ciertos jugadores, os aseguro que más cariño que le tengo yo a Germán, no se lo tiene nadie, sus padres en todo caso. Con Lluís y Christian, igual, pero el cariño no gana partidos. Las temporadas se hacen larguísimas y si ya hay acumulación de minutos en la jornada 11, imaginaos en la jornada 30. El Supermanager desde el sofá es muy fácil.

Necesidad de fichar un pívot: En el tema del pívot, de primeras como la situación de Evaldas parecía que se iba a alargar mucho ahí teníamos que fichar sí o sí. Ahora, estamos mirando siempre el mercado para ver qué sale y si económicamente se puede fichar. Veremos si hay algo que nos pueda ayudar en el equipo y miraremos si se puede hacer el esfuerzo de fichar. El mercado está muy difícil. En España no solo se compite con los equipos europeos o de tu liga, el mercado, por ejemplo, en Corea o Japón pagan mejor que aquí. Siempre estamos mirando el marcado, pero vamos a intentar no fichar por fichar. Cuando se lesionó Evaldas era una situación de urgencia, ahora no lo es. Estamos mirando un cinco como un cuatro y medio. Son perfiles muy complicados con pasaporte. Tiene que ser que encajen muchas situaciones y mirar el mercado en todo el mundo.

Yiftach Ziv: Con Ziv llevamos desde hace tres semanas intentando negociar con él. Él tiene una postura y nosotros otras. Seguimos trabajando en esa negociación. El tema de la guerra acrecentó ciertas cosas que venían de antes. No es cuestión de criticarlo. Es un jugador con mucho potencial físico y técnico, pero a nivel de concentración tienes que dar un plus. En las primeras jornadas era capaz de alternar momentos muy buenos con momentos muy malos. Esos altibajos de concentración, con la guerra, se acrecentaron mucho más. Hay veces que los jugadores no se adaptan o los entrenadores no les sacamos el mejor partido, son situaciones que se dan.

Disponibilidad de la plantilla para el partido contra el Barcelona: Lo que me gustaría es que el equipo vaya con la mentalidad de dar esa sorpresa que siempre algún equipo da. Tenemos que intentar optar a ser uno de ellos. El otro día en Obradoiro jugamos ocho jugadores, por lo que me gustaría contar con todos los que tenemos. A un grande no le aguantas físicamente con siete jugadores. Vamos a necesitar que Germán, David o Artur salgan a la pista y lo hagan bien. No por guardar para el partido de Palencia, sino para competir a un grande. Están todos bien, Christian ha estado con fiebre toda la semana y Lluís ha estado un par de día parado por unos problemas en la cadera, pero están todos correctos.

El rival: En su campo, el ritmo ofensivo que ponen es muy difícil. A nivel defensivo quizás no son tan duros como el año pasado, aunque lo hemos visto siempre bien en ataque y hay días buenos a nivel defensivo. Sobre todo, en su campo meten 14 triples con un 52% de acierto. Ojalá que sea un partido apretado, pero creo que son equipos con tanto nivel ofensivo y de talento que son difícil de enfrentarlos. Nosotros tenemos que mantener esta línea de progresión que estamos teniendo.

Tranquilidad con tres victorias: Más que la posición en la tabla, lo que se desprende ahora con los jugadores es la sensación de que ahora el trabajo está saliendo. Estamos obteniendo la recompensa al trabajo que estamos haciendo. Es más que nada el refuerzo positivo que te da la victoria.