Pablo Pin: "Tenemos que seguir dando nuestros pasos"

Paso de gigante completado, pero aun no se ha conseguido nada. Felicidad contenida en un Pablo Pin que alabó el gran partido de sus jugadores ante un rival directo como Zunder Palencia. El técnico de Covirán Granada apostó, una semana más, por mantener la calma y recordar que es momento de "seguir dando nuestros pasos y seguir ganado nuestro partidos", dejando a un lado lo que ocurra con rivales como Breogán u Obradoiro. Pin destacó la energía y concentración de los suyos, así como el partido de Cristiano Felicio o de jugadores que no acaparan tantos focos como Pere Tomàs o Elias Valtonen.

Valoración del partido: "Hemos planteado un partido valiente, cambiando emparejamientos, la presión de Kramer y Elias Valtonen sobre Van der Vuurts y Conner Frankamp en ciertos momentos, intentar subir el nivel físico a los manejadores. También les hemos pedido a los pívots que fuesen verticales y agresivos. El equipo lo ha hecho muy bien. Hemos sido valientes y muy agresivos en bloqueo directo, eso nos ha permitido puntear tiros, robar balones y correr en el primer tiempo para irnos con una muy buena ventaja. En las pocas cosas en las que sufrimos en le primer tiempo ha sido en el rebote ofensivo. Kwan ha estado muy bien el primer tiempo y ha ayudado a la circulación del balón. En el descanso hemos hablado de la reacción de Palencia, sabíamos que lo haría. Hemos estado preparados para los malos momentos. Scott ha estado muy bien en el tercer cuarto. En el último cuarto, hemos aguantado el arreón de Palencia y creo que la dirección de Lluís como cristiano Felicio que ha desequilibrado al final del partido. Ha estado bien en defensa, con este Cristiano somos mucho mejores como equipo".

Mensaje a Palencia y su afición: "Quiero destacar el ambiente. Lo hablaba con los jugadores, que han jugado para mantenerse en la ACB en muchos sitios. Un entrenador entrena y los jugadores trabajan para jugar en ambientes así. Hemos hecho un esfuerzo para estar bien a nivel mental y estar todo el rato dentro del partido. Nosotros que hemos sido rivales de Palencia muchos años les mandamos mucho ánimo y que sigan trabajando que todo puede pasar".

¿Ha disfrutado el partido?: "He disfrutado mucho, lo he hablado con el cuerpo técnico, he disfrutado porque mi equipo ha salido a dar el 100%. El entrenador solo tiene que dedicarse a dirigir el partido que es nuestro trabajo. El equipo me lo ha hecho muy fácil. Ganar en un ambiente así también es muy bonito"

Scott Bamforth: "Parece que no era el primer partido con nosotros. Sabe a lo que viene y lo que es jugar por mantenerse. Al siguiente día de llegar ya se conocía todas las situaciones de juego, defensivas... es un jugador con una experiencia y una calidad que viene a complementar lo que ya tenemos. Hemos sufrido el no tener un segundo manejador que no fuese tan anotador. Él ha subido el balón muy bien".

Pere Tomàs: "los focos siempre se los llevan los mismos, pero si analizamos el partido de Pere y de Elias, que han hecho más de 20 de valoración entre los dos, han hecho un partidazo. Pere ha pasado un tiempo en el que no encontraba las mejores sensaciones. Si los demás están bien, él se crece. Ha hecho un muy buen partido".