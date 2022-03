Una ola de solidaridad para acoger en Granada a 80 niños deportistas ucranianos

La invasión rusa de Ucrania sigue azotando la vida de millones de personas. Cada día más personas tratan de salir del país asediado en busca de un destino que les proporcione un hogar, sea o no temporal. Este es el caso de un grupo de deportistas ucranianos compuesto por 51 esquiadores, 29 futbolistas y 9 entrenadores que llegarán a la provincia el próximo fin de semana.

Este martes dos autobuses partirán a la frontera de Hungría para recoger a estos refugiados. Están involucrados en esta iniciativa el Club Esquí Monachil, el Ayuntamiento de Monachil, la Federacion Andaluza de Deportes de Invierno , Cetursa, la Junta de Andalucia y Cruz Roja Granada. La primera intención es que la Junta ceda albergues de Sierra Nevada para poder facilitar su estancia. Si esta idea no prospera, ya hay más de 40 familias dispuestas a abrir su casa a estos ucranianos. Los 80 deportistas tienen entre 12 y 16 años.

Esta ola de solidaridad nació en el Club Esquí Monachil de la mano de Ángel González, padre de un deportista del club, y Manolo Castro, presidente de la entidad. Todo empezó a través de un contacto con la Federación Ucraniana de Esquí y en unos días se ha gestionado todo con presteza.

Ángel atiende la llamada de GranadaDigital apenas 48 horas antes de viajar a Ucrania junto a otras dos personas para organizar todo y que no haya problemas en el traslado. "Todos están perfectamente identificados. Sus entrenadores son ahora mismo sus tutores", explica Ángel, que remarca la importancia de que las acogidas se organicen bien para que no haya descontrol alguno. Este hombre afirma que "no ha sido difícil" porque "las instituciones se han volcado".

La llegada y la acogida de los 29 futbolistas cuenta con la colaboración de Jorge López, hermano de Iñigo López, central que pasó por las filas del Granada CF, quien tiene una academia en Ucrania. Los jóvenes van a llegar a clubes como Valencia y Huesca entre otros según explica Ángel, que no tiene intención de parar. "Me están llamando desde Ucrania para buscar salida para más niños, por lo que yo sigo buscando familias. Algunos de sus vecinos han pagado el coste de uno de los autobuses que irá este martes a recoger a estos jóvenes refugiados, un gesto que Ángel agradece señalando que "la gente quiere ayudar". Esta iniciativa es una muestra más de que la bondad abunda más que las malas intenciones.