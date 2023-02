El sexto capítulo de 'The Last of Us' saca a la luz un nuevo fallo de la serie

La emisión del sexto capítulo de 'The Last of Us' dejó momentos muy emotivos y celebrados por los fans de la serie... y también del videojuego. Sin embargo, también trajo consigo algunos gazapos que el público ha ido señalando por redes sociales. Primero se descubrió al equipo del rodaje en un plano general desde el aire. Ahora, se ha encontrado un nuevo error.

A través de Twitter, una usuaria ha publicado un breve fragmento del episodio más reciente de la serie. En el vídeo, Ellie está acariciando a uno de los caballos del establo de Jackson. Pero, a la vez que la protagonista interpretada por Bella Ramsey juega con él, un inesperado invitado entra y sale de escena.

Se trata de una mano tras la valla del establo, bajo la cabeza del potro. En la serie ahí no hay nadie más allá del animal, por lo que es evidente que se trata de alguno de los trabajadores del rodaje de The Last of Us. "La mano... ¿Quién ha editado este episodio?", se pregunta la fan que colgó el vídeo.

Ella misma matiza posteriormente que, lejos de fastidiarle la experiencia, estos errores le añaden diversión. "Lo siento, los errores de edición como este nunca me los tomaré en serio, me reiré siempre", comenta. Su tuit original, sin embargo, se ha vuelto viral y ha recibido multitud de respuestas por parte de seguidores de 'The Last of Us'.

"Casi seguro que es uno de esos momentos de 'Nadie se va a dar cuenta, podemos dejarlo', pero se olvidaron de los clips de Internet cada medio segundo sobre las cosas que gustan", indica el periodista Cade Onder. "Hay tantos errores de edición en este episodio que me pregunto si es porque es lo último que filmaron y tuvieron que darse prisa", cuestiona otra fan.

También hay quienes se lo toman con humor y buscan hacer broma del asunto. "Obviamente era la otra mano de Ellie extendiéndose por debajo del campo de visión de la cámara como Mr. Fantástico", indica con sorna @undrscoreben. "El próximo episodio será en realidad la trágica historia del origen de la mano", añade otro.

En realidad, el próximo capítulo de 'The Last of Us' dará un salto hacia atrás en el tiempo y se centrará en el pasado de Ellie criada bajo la supervisión de FEDRA. El capítulo estará disponible en HBO Max en la madrugada del domingo 26 al lunes 27 de febrero en España.