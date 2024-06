Netflix planea incluir un plan de suscripción gratis a cambio de anuncios

Netflix es una de las plataformas de streaming más conocidas del mundo, tiene un precio de 5,49 euros mensuales que nos concede la oportunidad de entrar a la mayor parte de contenidos a un precio más económico. Sin embargo, la aparición de otras opciones con condiciones y contenidos diversos ha hecho que en el último año y medio la demanda por estos servicios se haya visto reducida. La publicidad en estas plataformas o la caza de cuentas que compartían contraseñas con personas de otros domicilios han sido dos ideas de Netflix. Ahora la plataforma estaría pensando en una idea que sería bien recibida por los usuarios.

Según indican desde Bloomberg, la idea que estaría barajando Netflix se trata de un plan de suscripción gratuito a cambio de publicidad. La plataforma tendría como objetivo aumentar su audiencia en los que todavía hay potencial de crecimiento como pueden ser los mercados de Europa y Asia. Algunos países que se quedarían fuera serían Canadá y Estados Unidos. Esta idea ya se llevó a cabo en el año 2021 en Kenia, aunque fue cancelada el año pasado.

La compañía no ha confirmado nada, por lo que todavía no es una noticia oficial, sin embargo, los directivos de Netflix han planteado la creación de este plan, aunque todavía no hayan pasado de la fase de las conversaciones.

Disney y Amazon, dos de las competencias de Netflix, han incluido los anuncios a todos los suscriptores e insisten en pagar más para retirarlos. Por esto, el plan gratuito de Netflix se vería atractivo entre las personas que no pueden afrontar el coste de la suscripción.