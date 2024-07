Nadal y Alcaraz empiezan a intimidar en otra jornada con luces y sombras en París 2024

El dobles español formado por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz superó (6-4, 6-7(2), 10-2) este martes a los neerlandeses Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof para acceder a cuartos de final en los Juegos Olímpicos de París 2024, una dupla inédita hasta la cita gala pero con calidad de sobra como para intimidar a los especialistas. Fue la mejor de las noticias para los deportistas nacionales en otra jornada con luces y sombras.

Pese a no tener experiencia juntos en el dobles, ni un partido antes de París, el balear y el murciano superaron su segundo compromiso, igualmente de nivel como contra los argentinos González y Molten, en la cita olímpica. Después de apuntarse la primera manga sacando puntos de calidad, Nadal y Alcaraz sufrieron la reacción 'oranje', en especial del experto Koolhof.

En el 'super tie break', el campeón de 22 'grandes' y uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, reciente campeón de Roland Garros, volvieron a imponer galones. Alcaraz, que sigue también vivo en el cuadro individual, y Nadal, oro ya en el dobles de Rio de Janeiro 2026 con Marc López, se medirán por un puesto en semifinales con los estadounidense Rajeev Ram y Austin Krajicek.

Pinchazo en fútbol

La selección española masculina de fútbol cayó ante Egipto por 1-2 en la tercera jornada de la fase de grupos del torneo de los Juegos Olímpicos de París, , en un partido muy gris de los de Santi Denia, cuya reacción llegó muy tarde, y sufriendo mucho en defensa ante el combinado africano, que finaliza como primero de grupo y obliga a España a enfrentarse a Japón en cuartos de final. Ibrahim Adel anotó los goles del combinado egipcio, mientras que Samu Omorodion recortó distancias ya al final.

El combinado de Santi Denia, con varias rotaciones en el once, encajó su primera derrota en el torneo olímpico y jugará ante Japón en cuartos de final después de un choque en el que dejó muy malas sensaciones y evidenció problemas defensivos que deberá corregir con vistas a su siguiente duelo ante un equipo que lleva seis goles en dos encuentros.

El baloncesto se estrena

La selección española masculina de baloncesto, en cambio, logró estrenar su casillero de victorias en el torneo de los Juegos Olímpicos de París, que disputa su primera fase en Lille, con un trabajado triunfo, con muy buen juego por momentos y un gran Santi Aldama, por 84-77 ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo, que se complica la vida.

El combinado de Sergio Scariolo necesitaban vencer para confiar en sus opciones de continuar en el torneo, después de caer en su debut ante Australia en un muy duro Grupo A. La defensa y un gran acierto exterior (15/29) sostuvieron a un equipo español que llegó a gozar de un colchón de 16 puntos tras un excelente segundo cuarto, aunque le tocó sudar en una trabajada segunda mitad. La selección española femenina de baloncesto 3x3, por otro lado, ha iniciado su participación en París 2024 con victoria (18-16) sobre Azerbaiyán.

El waterpolo fulmina a Hungría

La selección española de waterpolo masculino ha ganado a la potente Hungría (10-7) en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, con un gran Unai Aguirre que fue un muro en la portería y clave para acabar con la 'bestia negra' de los españoles.

España venía de perder el partido por el bronce en los anteriores Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, también la final del Europeo de 2022, contra Hungría pero esta vez fueron los de David Martín los que fulminaron a la campeona del mundo en Fukuoka (Japón).

Los españoles hacía más de dos décadas que no ganaban en waterpolo masculino a Hungría en Juegos Olímpicos, Mundiales ni Europeos, así que esta victoria, además de allanar el camino hacia una buena clasificación para las eliminatorias, es una inyección de moral para el equipo, que sigue aspirando a todo en París.

Empate en hockey

La selección española masculina de hockey sobre hierba sólo ha podido sumar un punto en su tercer partido del torneo de los Juegos Olímpicos de París después de empatar (3-3) este martes ante la anfitriona Francia en un choque en el que siempre ha ido a remolque.

Los 'RedSticks' no han podido dar continuidad a su victoria ante Alemania del pasado domingo después de un encuentro donde han empezado perdiendo 0-2, desventaja que han logrado igualar al inicio del segundo tiempo. Los franceses se han vuelto a adelantar, pero España ha replicado con un nuevo tanto, aunque no ha podido hacerse finalmente con una victoria que le habría acercado a los cuartos de final.

Bádminton y tiro olímpico

El veterano jugador aragonés de bádminton Pablo Abián arranca con triunfo su andadura en sus quintos Juegos al derrotar por 21-9, 21-19 a Viren Nettasinghe, de Sri Lanka. Por otro lado, el tirador español Alberto Fernández, campeón olímpico de foso mixto junto a Fátima Gálvez en Tokyo 2020, no ha podido meterse en la final de foso masculino. Andrés García también se queda fuera.

Las tiradoras Mar Molné y Fátima Gálvez, por su parte, no han podido tener un mejor estreno en foso femenino en los Juegos Olímpicos de París. Tras la primera de las dos jornadas, la tarraconense, con pleno, y la cordobesa son primera y segunda.

Remo y piragüismo

La cántabra Virgina Díaz, gracias a un gran final, ha pasado a las semifinales de skiff al finalizar tercera de su serie. La pareja española formada por Aleix García y Rodrigo Conde, en cambio, competirá en la final de la modalidad de doble scull del remo de los Juegos Olímpicos de París, después de finalizar en segundo lugar su semifinal este martes gracias a un extraordinario empuje final.

Los piragüistas españoles Miren Lazkano, decimoquinta en su serie del C1 femenino en eslalon, y Pau Echaniz, duodécimo en la suya del K1 masculino en eslalon, han avanzado por su parte a las semifinales de sus respectivas pruebas, compitiendo ambos en las instalaciones de Vaires-sur-Marne.

Judo y boxeo

La judoka española Cristina Cabaña no ha superado su breve estreno en los Juegos de París en la categoría de -63 Kg, ante la brasileña Ketleyn Quadros, que fue bronce en Pekín. En boxeo, el púgil Rafa Lozano Jr ha vencido al australiano Yusuf Chothia a los puntos (4-1) en su estreno en la categoría de -51 kg del torneo, avanzando a cuartos de final y quedándose a un paso de las medallas, como ya consiguieran Enmanuel Reyes Plá (-92) y Ayoub Ghadfa (+92).

Doma clásica

El jinete español Claudio Castilla, que viajó a París como reserva y que debutó este martes por la retirada de Daniel Martín Dockx, terminó sexto de su grupo a lomos de 'Hi Rico do Sobral' pero no pudo clasificarse para la final individual de doma clásica. También compite en equipos, compartiéndolo con Juan Antonio Jiménez y Borja Carrascosa, que se estrenarán este miércoles.

Tenis de mesa y tiro con arco

En la modalidad de tenis de mesa, Robles ha perdido en los dieciseisavos de final ante el brasileño Calderano, que se ha impuesto por 4-2. En tiro con arco, el burgalés Pablo Acha ha dicho adiós al torneo al caer en su eliminatoria de 1/32 de arco recurvo por 2-6 ante Zih-Shiang Lin, de China-Taipei.

Natación y asalto español en regatas

Además de Carlos Garach, ha competito el nadador asturiano Arbidel González, que avanzó a las semifinales del 200 metros mariposa y quedó octavo con un tiempo de 1:56.26 en dicha ronda, dominada por el francés Léon Marchand (1:53.50). Sergio de Celis, a pesar de ganar su serie, se quedó a las puertas de las semis en los 100 metros libres.

El tercer día de regatas en Marsella, con viento de mayor intensidad, trajo el asalto al liderato de los españoles Diego Botín y Florian Trittel en 49er, una buena jornada que no fue igual de positiva para el resto del equipo español en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Balonmano y voley

'Las Guerreras' prácticamente están eliminadas en la modalidad de balonmano femenino tras sumar su tercera derrota en tres partidos ante Países Bajos (29-24). En voley, la pareja española formada por Pablo Herrera y Adrián Gavira ha ganado este martes por la tarde a los franceses Youssef Krou y Arnaud Gauthier-Rat en tres sets (21-23, 23-21 y 8-15) para, en la segunda jornada del Grupo F de Preliminares, lograr su primera victoria y tener esperanzas de seguir vivos en París 2024.

La pareja española formada por Liliana Fernández y Paula Soria ha perdido este martes contra la dupla brasileña Ana Patricia Silva y Eduarda Santos (21-12 y 21-13) en la segunda jornada del Grupo A de las Preliminares del torneo femenino, en una derrota 'esperada' ante las favoritas.