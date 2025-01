Montero justifica su "paso adelante" para liderar el PSOE andaluz: "No vuelvo porque nunca me marché"

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha justificado este miércoles el "paso adelante" que ha decidido dar para liderar el PSOE andaluz porque le "duele" Andalucía y la situación en la que se encuentra la comunidad autónoma bajo el Gobierno del PP-A, a la vez que ha aseverado que no vuelve ahora a esta región con la nueva responsabilidad política que quiere asumir, porque "nunca" se marchó de ella y siempre ha estado trabajando "para y por Andalucía".

Así lo ha proclamado María Jesús Montero durante su intervención en el acto con militantes en un hotel de Sevilla en el que ha confirmado oficialmente que ha decidido presentar su precandidatura a la Secretaría General del PSOE andaluz, que afronta ahora un proceso congresual que desembocará en el XV Congreso regional programado para los días 22 y 23 de febrero en Armilla.

El acto se iba a haber celebrado inicialmente en la sede provincial del PSOE de Sevilla, si bien por cuestiones de "aforo, seguridad e inclemencias climáticas" se ha acabado llevando a cabo en el Hotel NH Collection de la capital andaluza, con la asistencia, entre otros, del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quien este pasado martes anunciaba que no iba a optar a la reelección en esa responsabilidad, y anticipaba su apoyo a la candidatura "ganadora" que encabezaría la propia Montero, si bien no desveló si sería ella quien efectivamente lideraría esa opción, para dejar que fuera ella misma quien lo anunciara.

La vicepresidenta primera del Gobierno y diputada en el Congreso por Sevilla ha aprovechado este acto para elogiar públicamente la labor de Juan Espadas al frente de la federación socialista andaluza --la que cuenta con más militantes entre el PSOE--, su "trabajo inmenso" en un momento "muy duro de nuestra organización", según ha puesto de relieve María Jesús Montero, cuyas palabras han venido acompañadas de una ovación de los asistentes y de un abrazo en el escenario de ella con el propio Espadas.

La ministra ha reivindicado al secretario general saliente como "un compañero comprometido que se ha dejado la piel por intentar que este partido vertebre" Andalucía, y ha trasladado a Espadas que el Partido Socialista le "está inmensamente agradecido".

Confianza en "ganar" los próximos comicios autonómicos

Ante la presencia de otros cargos socialistas como el secretario de Política Institucional y Formación del PSOE federal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández, Montero ha ido detallando las razones que le han llevado a dar el "paso adelante" de optar al liderazgo del PSOE andaluz, con el que se ha declarado convencida de que los socialistas van a "ganar".

La también vicesecretaria general del PSOE ha subrayado que Andalucía "es y ha sido" su "escuela, después de que muchos socialistas" le enseñaran "qué significaba portar el puño y la rosa" y "dar un paso adelante afiliándote a un partido que siempre, en cada momento de la historia, ha sido leal a los intereses para los que fue creado", que son "los de las mujeres, las personas mayores, los jóvenes, los trabajadores, los niños", los de aquellos que "necesitan al PSOE para que defienda la igualdad de oportunidades" y "combata la desigualdad", ha proclamado.

Montero ha defendido que Andalucía necesita un PSOE "fuerte, unido, que se lo crea, con ambición, con proyectos", y le "duele" en lo que el Gobierno de Juanma Moreno "ha convertido" a esta comunidad por su "falta de ambición", su "incapacidad de ejercer el autogobierno" y su "renuncia permanente a desarrollar políticas que vienen refrendadas" en su Estatuto de Autonomía, ha censurado antes de aseverar que "hay motivos de sobra" para comprometerse "con esta tierra" y con "ganar las próximas elecciones autonómicas", algo que ha augurado que lograrán los socialistas.

La vicepresidenta y precandidata socialista ha acusado al Gobierno del PP-A de provocar que "mucha gente" en Andalucía está "sufriendo en este momento porque no puede recibir atención sanitaria", así como de que haya "muchos chavales" no puedan cursar Formación Profesional (FP) en el sistema público porque "no hay plazas" suficientes, y ha afirmado que "Andalucía necesita atraer inversión, continuar la senda de modernización que los gobiernos socialistas" que tuvo la comunidad permitió que esta región "despegara" y se pusiera "en la senda del progreso".

Montero ha realizado un llamamiento a los militantes socialistas para que se comprometan con "el instrumento más importante que necesitan los andaluces", un PSOE "fuerte, unido, cohesionado, con proyecto, con ideas, donde todo el mundo es imprescindible", ha abundado.

En esa línea, ha sostenido que "lo importante no es quién lidera el partido", sino que "la base" del PSOE "está compuesta por miles y miles de hombres y mujeres que decidieron desapegarse de la riqueza para optar por los que menos tienen, por los trabajadores, para lanzar a la clase media, que es la que construye país y comunidad autónoma".

Montero ha defendido que el PSOE es ahora "más importante que nunca lo fue en la historia" de Andalucía, y en ese punto ha aludido a las próximas elecciones autonómicas --previstas en el año 2026--, y a la necesidad, a su juicio, de que el PSOE-A las gane, así como ha criticado que el Gobierno andaluz ha dedicado este miércoles "media rueda de prensa" posterior a su reunión semanal a inmiscuirse "en los asuntos" internos del partido socialista.

Frente a ello, la vicepresidenta ha instado al Ejecutivo del PP-A a dedicarse "a gobernar" y a dejar "de confrontar" y "de apropiarse de los méritos del Gobierno de España", al tiempo que también ha aprovechado para reivindicar la "honestidad" de ex altos cargos socialistas condenados por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos --sin citarlo expresamente-- a quienes "el tiempo" ha puesto "en su sitio" tras las anulaciones de sus condenas acordadas el año pasado por el Tribunal Constitucional, según ha valorado.

María Jesús Montero ha proclamado que "no hay más honor que formar parte de este proyecto, de esta organización que vertebra a Andalucía en los pueblos y ciudades", la que tiene "mayor presencia en todos los rincones de una tierra que necesita elevar la voz" y reivindicar su capacidad para "recorrer todo el autogobierno del que nos hemos dotado con el visto bueno de los ciudadanos a través de nuestro Estatuto de Autonomía".

Así, ha añadido que su candidatura viene a "reconectar con los andaluces para que sepan" que el PSOE-A "está a su servicio, quiere solucionar sus problemas" y "lo va a hacer", y ha trasladado su invitación a "la gente progresista" de Andalucía para que, "desde ya", participe "en este proceso, codo con codo, mano con mano, porque entre todos tenemos que conseguirlo", ha aseverado.

La aspirante a la Secretaría General del PSOE-A ha concluido declarándose "emocionada" por su "paso adelante" y por "el afecto" y el "ánimo" que ha recibido de parte de sus compañeros de partido, y en ese punto ha proclamado que "este proyecto, o es de los militantes, colectivo, y cada uno aporta su parte, o no será", y ha incidido en que ella viene "a ganar" y "vamos a ganar", ha exclamado en varias ocasiones de su intervención que ha cerrado con el mensaje "hasta la victoria siempre".