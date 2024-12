'Monocromo', una propuesta para toda la familia en el Teatro Alhambra

El Teatro Alhambra, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, celebrará la Navidad con una propuesta especial para el disfrute de toda la familia, 'Monocromo', de la compañía Tuttilifamili. La obra es una comedia mágica que habla de respeto y tolerancia a lo desconocido a través del teatro gestual, la magia y la música.

Tuttilifamili es una compañía residente en Granada, creada en 2012 por José Rodríguez y Ana Puerta tras su paso por compañías como Etcétera y La Maquiné entre otras, con el objetivo de poder investigar con el teatro gestual, la magia y la música como recursos para contar historias. Desde entonces, han creado y estrenado distintas propuestas con las que han conseguido el Premio Nacional de Magia General 2014, el Premio Almussafes Mágico 2016 y el Premio FISM Europeo "The Most Original Act" en Blackpool 2017 y el World FISM Comedy Magic en Busan 2018. Y ha actuado en los festivales más importantes nacionales e internacionales: Magialdia (Vitoria), Hocus Pocus (Granada), Vive la Magie (Francia), Magic Rings (Suiza), Tenyo Magic (Japón), TMA (Taiwan), Supermagic (Italia) Su primer espectáculo 'El Sofá de Sophie' es una tierna y divertida historia "donde los adultos se emocionan, los jóvenes se ríen y los niños se fascinan," que ha sido representada con gran acogida de público.

Una propuesta que, a partir del teatro gestual y la magia, comparte un evocador viaje por los recuerdos de sus protagonistas. La propuesta de la compañía provoca en el espectador la sonrisa del que recuerda el momento decisivo que le hizo feliz, la placentera evocación de la emoción vívidamente sentida.

En 2017 estrenan su segundo espectáculo 'Piedra.Papel. Tijera', una aventura para toda la familia en la que dos niños se pierden en el bosque y, a partir de esta vivencia, aprenden el valor de la amistad. Ayudados por su ingenio y fantasía sobrevivirán a las inclemencias del lugar y descubrirán que las cosas importantes no se deben dejar en manos del destino. Todo ello les hace vivir, con el público, "una aventura inolvidable que les ayudará a madurar y entender así que no todo puede echarse a suertes, sino que ha llegado el momento de tomar decisiones sobre todo si se trata de afrontar juntos esta ruta y no romper la amistad que les une".

'Monocromo' es su tercer espectáculo que hasta el momento tiene mucho éxito entre el público familiar e infantil y juvenil. Por ello, desde el Teatro Alhambra, dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, animan a la ciudadanía a disfrutar de la obra. Las entradas tanto para los miércoles Día del Espectador como para la función de Navidad tienen un precio reducido de 8 euros.