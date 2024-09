Mercadona tiene ya 32 tiendas en Granada con la sección 'Listo para comer'

Mercadona ha alcanzado las 32 tiendas con la sección ‘Listo para comer’ en la provincia de Granada. La última en incorporar esta sección es la ubicada en Acera del Darro, 98, en el centro de Granada capital. Esta área, con atención directa y libre servicio, da respuesta a aquellos 'jefes', como la compañía llama a sus clientes, que optan por platos listos para consumir, con un surtido variado y de calidad.

A las secciones habituales del supermercado Mercadona de Acera del Darro como frutas y verduras, horno, carne o charcutería con jamón al corte, desde este lunes se suma la de ‘Listo para comer’, con una amplia oferta de platos preparados y un mostrador con bebidas frías.

Desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, Mercadona ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes. Muestra de ello es que ya cuenta con un surtido de 40 platos, que va desde entrantes y aperitivos, como las croquetas o la ensaladilla rusa, a platos principales, como arroces, pastas o hamburguesas y bocadillos.

Además, en línea con la estrategia medioambiental de Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar -material compostable-, el cartón o el papel.

Los 32 Mercadona de la provincia de Granada con 'Listo para comer'

Con esta última incorporación, son ya 32 supermercados Mercadona de la provincia de Granada los que ofrecen platos preparados a sus clientes en la sección 'Listo para comer'. Este es el listado con los supermercados Mercadona de la provincia granadina que tienen este servicio:

MERCADONA ALBOLOTE - PASEO DE COLÓN, 5

MERCADONA ALMUÑÉCAR - C/ MARIANA PINEDA, S/N

MERCADONA ALMUÑÉCAR - AVDA. MAR DE PLATA,

MERCADONA ARMILLA - AVDA. DE LAS PALMERAS, 75

MERCADONA BAZA - AVDA. JOSÉ SALINAS, S/N

MERCADONA CHURRIANA DE LA VEGA - CHURRIANA DE LA VEGA CTRA. DE ALHAMA, 70

MERCADONA GRANADA - C/ MARÍA AUXILIADORA, S/N

MERCADONA GRANADA - C/ PARTAL, 19

MERCADONA GRANADA- CAMINO DE RONDA, 43

MERCADONA GRANADA - CAMINO DE RONDA, 178

MERCADONA GRANADA - C/ ANCHA DE CAPUCHINOS, 15

MERCADONA GRANADA - C/ ACERA DEL DARRO, 98

MERCADONA GRANADA -AVDA. AMÉRICA, 57

MERCADONA GRANADA - PASEO LAGUNA DE CAMEROS, 1

MERCADONA GRANADA - C/ RIBERA DEL BEIRO, 97

MERCADONA GRANADA - AVDA. JUAN PABLO II, 23

MERCADONA GRANADA - C/ AMÉRICO CASTRO, 1

MERCADONA GUADIX - AVDA. MEDINA OLMOS, 76

MERCADONA LA ZUBIA - AVDA. DE GANDHI, 6

MERCADONA LOJA - AVDA. DE ANDALUCÍA, 78

MERCADONA MONACHIL - PASEO LEÑADORES, S/N

MERCADONA MOTRIL - AVDA. DE EUROPA, 7

MERCADONA MOTRIL - C/ GENEROSIDAD, 1

MERCADONA NIGÜELAS - POL. IND. LA MELITONA, 4

MERCADONA PELIGROS - PLAZA NAVEGRAN, S/N

MERCADONA PINOS PUENTE - AVDA. PINTOR BARBA, 19

MERCADONA PULIANAS - C/ LUIS BUÑUEL, 6

MERCADONA SALOBREÑA - C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 2

MERCADONA OTURA - CTRA. DE DILAR, S/N