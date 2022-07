El joven atacante charrúa Matías Arezo afronta la temporada 2022/2023 con la intención de pasar a ser pieza clave en el esquema de Aitor Karanka. Tras su llegada al club rojiblanco a mitad del curso pasado, comienza desde cero en esta pretemporada, con la intención de culminar su adaptación y ganarse la confianza del míster a base de entrega y goles.

Arezo, tras deslumbrar en River Plate de Uruguay, llegó al Granada con la vitola de ‘estrella en ciernes’. Sin embargo, fueron escasas las ocasiones en las que se le pudo analizar por sus actuaciones en el campo. Más allá del cambio de exigencia y nivel entre una liga y otra, el delantero llegó a tener minutos repartidos entre ocho partidos. Aunque, de momento, no ha logrado perforar las mallas rivales, ni regalar asistencias vestido de granadinista. Eso sí, ha dispuesto del tiempo justo para salir amonestado en una ocasión, algo que no pilla de sorpresa para quien lo siga de antes. Pese al bagaje acumulado, el atacante deseaba comenzar la pretemporada para trabajar desde el inicio al mismo ritmo que sus compañeros. De hecho, cuando se cerró su aterrizaje en Los Cármenes, el club miraba a futuro, consciente de que el impacto no podría ser inmediato por el proceso de aclimatación que el jugador requería, como afirman desde su entorno. De momento, la ‘joya’ hace valer su apodo con detalles de alto valor en la cancha que, dado el pobre contexto en el que vivió el Granada durante el curso pasado, quedaron en vano. Con el reseteo que supone arrancar de nuevo, espera coger confianza y conseguir que entre la pelota para ir regalando puntos a su equipo.

Antes de llegar a la ciudad de la Alhambra, fueron dos cursos superando la decena de goles en el campeonato uruguayo, donde exhibió el instinto goleador que le caracteriza pese a su corta edad. Además, en el apartado tarjetas también se comprueba que no se esconde. Sin miedo a meter la pierna e ir al suelo, reflejando que el delantero es el primer defensor, acumula un elevado número de tarjetas durante su trayectoria. Esa garra fue la que despertó la atención de numerosos e importantes clubes europeos. Juventus o Atlético de Madrid, entre otros, agendaron al atacante. Incluso se llegó a asegurar que los colchoneros lo tenían atado. Sin embargo, un rápido movimiento por parte de la dirección deportiva del Granada para contratarlo se tradujo en un importante desembolso económico para cerrar su fichaje. Un montante que ascendió a los 3,2 millones de euros por asegurarse la mitad de su pase.

River Plate, en este caso el argentino, mostró interés por incorporar al uruguayo, si bien el Granada se negó a la posibilidad de dejarle marchar, al menos, por el momento. El club hizo una apuesta arriesgada en su momento pero hay convencimiento de que será vital tanto en el intento de regresar a la máxima categoría del fútbol español como con vistas al futuro. De ahí que se acordara un contrato de larga duración, hasta 2026, el día de la firma.

En esta pretemporada, clave para su encaje, también empieza a adoptar hábitos no tan estrictos en ligas menores. Desde la alimentación hasta la atención al correcto desarrollo físico son algunos de los aspectos en los que incide para poder competir a la exigencia que marca el fútbol español. En ello influyen los ejemplos de Neva y Quini, cuyo compromiso ha encandilado a la nueva cúpula rojiblanca y está facilitando la integración tanto del uruguayo como de aquellos jugadores que llevan menos tiempo en el club. Constituyen una fuente de inspiración para el joven de cara a empaparse de la mejor forma sobre qué es la ‘eterna lucha’.

Arezo trabaja tranquilo y centrado. Desde su fichaje, sabía que la última mitad de la pasada temporada, el tiempo que disputó como jugador granadinista, sería complicada para él. Pero no pierde la motivación ni las ganas de triunfar con la casaca rojiblanca y demostrar a Europa que el salto no se le queda grande. Ahora, tratará de demostrarlo en LaLiga SmartBank.