Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado esta mañana ante la Confederación Granadina de Empresarios, bajo el lema 'Salario o conflicto' para exigir, a la patronal, acuerdos que generen empleo de calidad en Granada.

El secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, ha explicado que en una provincia como Granada, donde el consumo interno es factor fundamental, "le decimos a la patronal que es de recibo aumentar los salarios, para que la clase trabajadora pueda hacer frente a la inflación, a la fuerte subida de precios que nos está empobreciendo". Lamentan que los precios suban y los beneficios empresariales se mantengan mientras que los sueldos han perdido poder adquisitivo.

En este sentido, CCOO exige un nuevo aumento del salario mínimo interprofesional para proteger a las rentas más vulnerables y a las personas con menor salario. Las empresas buscan mantener sus márgenes de beneficio, insiste Mesa (CCOO) "pero de esta forma están ahogando el consumo de las personas trabajadoras y autónomas granadinas". Y es que para el líder sindical en tanto los precios están aumentando más que los costes de producción, CCOO entiende que es posible subir salarios con los excedentes empresariales sin que ello suponga una subida en el precio final de los productos. "Nos jugamos el modelo económico de nuestra ciudad: si apostamos por un reparto justo de la pobreza que permita activar de nuevo el consumo, o nos quedamos anclados en la pobreza y la desigualdad". En este sentido, CCOO peleará en las mesas de negociación convenio a convenio, sector a sector condiciones dignas para la clase trabajadora que soporta sobre sus espaldas el peso de la actual crisis.

Finalmente, el secretario general de CCOO Granada ha advertido de que "si los empresarios no pactan subidas de salarios y cláusulas para mantener el poder adquisitivo en los convenios, la escalada de la conflictividad será inevitable en otoño". Por todo ello, ha terminado, nos encontramos ante la primera de una serie de movilizaciones que podrían dilatarse durante los meses sucesivos.

El secretario general de UGT, Juan Francisco Martín, recuerda que el nivel general de los precios sigue aumentando y registrando niveles históricamente elevados y ya también se ha trasladado a la inflación subyacente que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, lo que resulta preocupante. Sin embargo, señala, que los salarios siguen sin crecer, lo que genera una importante merma en el poder de compra de los trabajadores y trabajadoras.

Por tanto, el representante de UGT, afirma que muchas grandes empresas y pymes están teniendo beneficios, no existiendo por tanto ninguna razón para que las personas trabajadoras no vean aumentados sus sueldos. La movilización, dice, es fundamental para decirle a las patronales que de este conflicto no saldremos si no son capaces de sentarse en una mesa de negociación con los sindicatos y de abrir procesos para avanzar. Sin olvidar, apunta, que se tiene que garantizar que las personas no pierdan poder de compra, la cláusula de revisión salarial.

La patronal tiene que ser consciente de que, mediante una negociación tranquila o en un proceso de conflicto social, se logrará.

En este sentido, el ugetista ha recordado que venimos de un año de conquistas, que nos han llevado a conseguir cambios históricos en nuestro país, y también se va a conseguir obtener la batalla de los salarios. No tiene sentido entrar en un proceso de confrontación cuando esto se puede solucionar en una mesa de negociación, para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de toda la ciudadanía.