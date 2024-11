Luz verde al presupuesto municipal de 2025, que prevé cinco millones más de inversión en políticas sociales

Granada tendrá “por primera vez en catorce años”, un presupuesto “en tiempo y forma, listo para entrar en vigor el próximo 1 de enero, una vez que ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de esta mañana”. Así lo ha afirmado la concejal de Economía, Rosario Pallarés, quien ha celebrado “este gran logro del Ayuntamiento, que ha demostrado capacidad de gestión y estabilidad, lo que transmite al ciudadano y a la sociedad una mejor prestación de los servicios públicos en general, y una imagen de confianza que se traslada hacia la ciudad, hacia sus vecinos y hacia el exterior”.

“Lo hemos logrado sin subir ni un sólo céntimo en impuestos o tasas municipales, absolutamente nada, y con un superávit de 9,6 millones de euros, algo histórico que nos permitirá seguir saneando la economía municipal”, ha subrayado Pallarés. “De esta forma, el Ayuntamiento de Granada cumple el compromiso y la palabra dada por la alcaldesa, Marifrán Carazo, de aprobar en tiempo récord un presupuesto riguroso y ambicioso, marcando un hito al ser una de las primeras ciudades de España en presentar este documento económico”, ha presumido.

Así, el presupuesto aprobado inicialmente en la mañana de este viernes asciende a 330.971.102 euros en la partida de gastos y a 340.649.244 euros en la de ingresos, una vez que ha sido modificado con las exigencias del Ministerio de Hacienda y cerrado definitivamente con las alegaciones aceptadas, según ha explicado la edil.

“Se ha elaborado dando prioridad a lo que los granadinos y granadinas quieren: una ciudad más limpia -con 1,6 millones más en presupuesto-, mejor transporte público -con 3,2 millones más-, un plan de obras que no tenía Granada desde hace décadas, con reformas de calle y plaza en todos los distritos -60 actuaciones y 37 millones de euros de inversión- un presupuesto que incluye como una de las inversiones más importantes su partida en políticas sociales, incrementada en 5 millones que se destinará a la dependencia”, ha detallado. “En definitiva, un presupuesto histórico también en cultura para conseguir ese objetivo de la Capitalidad Cultural y reforzar aún más nuestra oferta cultural -con 1,2 millones más-, y un presupuesto también muy superior para mejorar nuestras zonas verdes y nuestros parques -con 1,5 millones más-. En definitiva, un gran presupuesto que va a responder a las necesidades de la ciudad”, ha aseverado.

En este punto, ha recordado la “difícil situación económica en la que se encontraban las cuentas municipales cuando empezó a gobernar el PP, esas cuentas que nos entregó el Partido Socialista intervenidas con 22 millones de euros de facturas impagadas, con un periodo medio de pago que no cumplía tampoco lo que nos exige la Ley, se fijaba en 70 días que hemos conseguido reducir en año y medio a menos de 30 días para el pago a proveedores, lo que supone haber conseguido mejorar las cuentas con una excelente gestión económica”, ha manifestado.

Alegaciones aceptadas

En cuanto a las alegaciones aceptadas por el equipo de gobierno, se han incluido siete enmiendas -tres del PSOE y cuatro de VOX- a los Presupuestos municipales para 2025 por valor de 413.000 euros. En concreto, atendiendo a las alegaciones al presupuesto se contemplará la ampliación de 30.000 euros para programas de envejecimiento activo, el incremento de 50.000 euros destinados subvencionar asociaciones sin ánimo de lucro – que quedan con un crédito inicial de 80.000 euros- y el aumento de 3.000 euros para los ‘Premios Juventud’ dentro del concurso de bandas emergentes, que pasa así de 20.000 a 23.000 euros, al tiempo que se han incluido una partida nueva de 50.000 euros para la drogodependencia.

Las alegaciones aceptadas han sido referentes a la mejora del sonido en el Teatro Municipal Isabel la Católica con 80.000 euros, Inversiones en Parques y Jardines por 200.000 euros y la incorporación de una Ruta Conventos y Camarines por 5.000 euros. Además, se ha aceptado una cuarta alegación del programa educativo ‘Ponte en mi lugar’, que no supondrá incremento en el gasto porque es desarrollado por el personal de Servicios Sociales.

Para finalizar, Rosario Pallarés ha insistido en que “dijimos que, a pesar de tener mayoría absoluta tenderíamos la mano a la oposición para escuchar sus propuestas. Muchas, especialmente las del PSOE no son viables técnicamente, el Ministerio impide que se puedan ni estudiar, pero otras, de VOX y PSOE, han sido aceptadas total o parcialmente”, ha concluido.

Una vez se ha aprobado inicialmente el presupuesto se abre un período de exposición pública para alegaciones de ciudadanos y de nuevo para la oposición, tras el cual se remitiría directamente a aprobación definitiva en el pleno ordinario del día 20 de diciembre, en caso de no haber alegaciones, o al pleno extraordinario de 30 de diciembre.

El PSOE critica “la falta de sensibilidad del PP ante los problemas reales"

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado "que el gobierno de Carazo haya aprobado en pleno el expediente de presupuestos para el año 2025 a pesar de que no resuelve los principales problemas de los granadinos como son el empleo, el acceso a una vivienda asequible, la reducción de las listas de espera de la Dependencia, o la mejora de la calidad del aire, entre otros asuntos". El portavoz del PSOE, Paco Cuenca, ha anunciado el voto en contra de su formación “a unas cuentas que son malas para la ciudad porque se olvidan de las principales necesidades de los granadinos y granadinas, a pesar de contar con el mayor presupuesto de la historia de esta ciudad”.

El máximo responsable de la formación ha denunciado "la falta de compromiso del gobierno de Carazo tras insistir en que se trata de un expediente de números que cuadran” pero que no suponen ninguna mejora en la prestación de servicios públicos en 2025”. Así, Cuenca ha recordado que su grupo ha presentado sugerencias al presupuesto, “y les hemos tendido la mano en forma de propuestas a las que nos han dado un no rotundo a la mayoría de los planteamientos”. “Nos han dicho no a la puesta en marcha de un plan de empleo, al desarrollo de políticas que mejoren el acceso a la vivienda y reduzcan la contaminación, y nos han dicho no al aumento de plazas en el área de Asuntos Sociales para intentar reducir las listas de la Dependencia”, ha recalcado el socialista, quien ha criticado “la falta de sensibilidad del PP ante los problemas reales de la gente”.

“Hoy votamos que no y presentaremos alegaciones para que rectifiquen. La realidad de la ciudad es la de las decenas de personas que protestan hoy en la Plaza del Carmen por la merma en los servicios públicos. Volvemos a tender la mano al PP, con humildad ponemos nuestra experiencia a su servicio y no perdemos la esperanza en que atiendan a razones”, ha resaltado el edil socialista, quien ha apuntado que “el presupuesto de 2025 tiene que ir más allá de un documento con asientos contables que lo único que deja patente es que para el PP el presupuesto es sólo una oportunidad para contabilizar los millones de euros en multas que va a ingresar por la nueva Zona Ora y por la Zona de Bajas Emisiones”.