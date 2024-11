La mirada de los operadores de cámara de televisión en Granada

Como cada 21 de noviembre, desde 1997, se celebra el Día Mundial de la Televisión. Una oportunidad idónea para revisar grandes momentos que se han quedado grabados en nuestras retinas, recordar a las caras de los distintos medios que nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas y, aprovechar también, para hacer un análisis de su influencia en nuestra sociedad durante las últimas décadas, a la par de ver lo que está ocurriendo con ella en relación a los nuevos formatos que están suplantando su lugar en los hogares.

Siempre se ha dicho que "una imagen vale más que mil palabras" y, no tantas veces, le damos el valor al trabajo de esa persona que ha logrado captar el momento, el color, el estar en el lugar idóneo y en el momento adecuado para ser "los ojos de todos" en algunos de los momentos más importantes que se han vivido en Granada en los últimos años. La figura del operador de cámara es crucial para entender la forma en la que la televisión ha crecido y en cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Una profesión que, con la llegada y profunda irrupción de las nuevas tecnologías, se ve amenaza y forzada a tener que reinventarse para poder sobrevivir con dignidad.

Por ello, desde GranadaDigital queremos dar a conocer la realidad que hay "detrás de la cámaras", donde profesionales de distintos medios de comunicación cuentan, a través de sus objetivos, lo que pasa en distintos puntos de Andalucía y Granada. Un enfoque distinto al tema.

Alba Puga, operadora de cámara en PTV Granada "En esta profesión es importante mantener el espíritu siendo crítico y mantener la mente abierta"

Alba Puga lleva un lustro detrás de las cámara de PTV Granada, siendo parte de algunas de las retransmisiones televisivas más importantes de la televisión de la provincia. Eventos culturales, deportivos y extraordinarios como la última cumbre de la Unión Europea en la ciudad se mezclan con la actividad diaria para llevar toda la información a los granadinos en el informativo diario de la cadena. Trabajos que ha podido intercalar con proyectos cinematográficos y una fuerte implicación en movimientos en pro del papel de la mujer en el mundo audiovisual.

En relación a esto último, Alba menciona "las numerosas ocasiones he sentido cuestionada mi capacidad para llevar a cabo trabajos por tratarse de un espacio donde hasta hace no mucho tiempo apenas había espacio para las nosotras. Por eso creo que es importante animar y ser referentes para que las mujeres del futuro se sientan valoradas y libres de escoger una profesión como la nuestra". Algo que ha ve cómo ha evolucionado en esta media década, al compartir espacio con más operadoras de cámara en la ciudad.

El estar todo el día en la calle, contando a través de imágenes lo que ocurre en Granada, le avala para hablar del rumbo que están cogiendo los medios de comunicación y cuál debe ser el papel de los profesionales de los medios. En su opinión "el fenómeno de la desinformación y la dificultad que hay en el reconocimiento de la veracidad de las fuentes, la irrupción de las "fakes news", han puesto de manifiesto la importancia de contrastar la información de lo que sucede por parte tanto de quienes grabamos como del público que nos ve. Creo que nuestra profesión juega un papel fundamental en la sociedad y que por esa misma razón es importante que cuidemos la información identificando los factores que desestabilizan la rigurosidad del contenido, también en imágenes.

David Jiménez, Informativos Telecinco y Noticias Cuatro

"Soy positivo y veo un futuro donde seremos más necesarios que nunca"

Enganchado a esto de comunicar desde bien joven, David Jiménez está detrás de las imágenes que cada día llevan a miles de hogares la información relacionada con la provincia en dos de las principales cadenas generalista del país. Un profesional que ha estado en países como Marruecos o Nepal y en lugares tan tensos como la frontera entre Ucrania y Polonia, mostrando como miles de personas huían del terror de la guerra o nos mostraba las calles vacías del país durante el confinamiento provocado por la pandemia de 2020. Situaciones en las que asegura que "solo en situaciones así, puedes ver lo mejor y lo peor del ser humano".

Con años de experiencia tras las cámaras, David puede hacer un crudo análisis de lo que está ocurriendo en su sector laboral que, en estos nuevos tiempos, se está viendo amenazado por la impronta de las redes sociales y los dispositivos móviles de alta calidad. En su opinión asume que "la televisión cada vez se consume menos, por lo que se ingresa menos en publicidad y eso al final nos perjudica a todos, aunque especialmente a los de abajo. Lo positivo es que la evolución tecnológica nos permite trabajar con equipos menos pesados, más polivalentes y de gran calidad y eso mi espalda lo agradece" -risas-.

Pese a ello, confía en el futuro. Algo que es palpable en su comportamiento con los compañeros durante la jornada laboral en las calles, ruedas de prensa y grandes eventos que ha cubierto en Granada, donde se ha convertido en uno de los maestros para las jóvenes generaciones de operadores, ya que ha intentado ser heredero de aquellos que le ayudaron a crecer, hace ya 17 años. Como consejo para los que están por venir, les aconseja "que vean la noticia que han grabado pero sin sonido, sin voz en off y si se entiende solo con imágenes, es que es un buen trabajo".

Miguel Ángel Ojeda, 'Hoy en Día' de Canal Sur

"Me encanta ser los ojos de los televidentes, pero es toda una responsabilidad"

Otro enamorado de lo que salía de aquella "caja mágica", en la que todo podía hacerse realidad. Tras años en los que conoció el mundo de las televisiones locales, donde trabajó de operador, realizador, editor o montador, a Miguel Ángel Ojeda le llegó la oportunidad de dar el salto a la televisión autonómica, donde ha recorrido Andalucía dando a conocer noticias, personajes, momentos de humor, ternura o tragedia, además de historias con las que se pueden escribir un buen libro. Camino que le ha llevado, a día de hoy, a estar en uno de los programas referentes de la televisión como es 'Hoy en Día', conducido por Toñi Moreno.

Los años dentro de la profesión le han permitido ser un testigo activo de la evolución de los medios de comunicación y sus herramientas para llegar desde distintos puntos de Andalucía a los hogares de la gente. En sus años de experiencia ha visto como las nuevas tecnologías está desprestigiando a la profesión y acabando con puestos de trabajo. En lo que respecta a esto, comenta que coincide "con reporteros que llegan, colocan su trípode, ponen un teléfono móvil, transmiten por internet y se ponen delante para dar el parte de la noticia. Sinceramente creo que es un error, se debe dar la misma importancia a la imagen que al parte de noticias".

Este pensamiento parte del pretexto de que sin redactor y cámara al lado, no hay noticia o reportaje. La relación entre estos dos debe ser fluida, transparente y buena, ya que pasan muchas horas juntos y deben coordinarse para que cada pieza sea logre contar aquello que la gente necesita saber y de la forma en la que mejor les puede llegar. Respecto a esta peculiar relación, Miguel Ángel incide en que "cuando estamos en antena en la mayoría de los casos improvisamos por multitud de razones, es entonces cuando la complicidad de ambos se hace patente, si por ejemplo estoy enfocando un objeto, el reportero debe hacer referencia a él, para que haya sintonía entre la palabra y la imagen y, al contrario, si el reportero hace referencia a algo, entonces debo apuntar mi cámara hacia ahí. Esto es como un baile, si no hay complicidad, ambos bailarines se pisan los pies".

Ana Garrido, TG7 y Mediapro

"Muchas veces he sentido que tenía que trabajar el doble para que me tuviesen en cuenta igual que a mis compañeros"

Desde que cogió una cámara no quiso separarse de ella, para poder experimentar las distintas formas de acercar lo que su mirada ve a aquellos que están al otro lado del televisor. Presente en los Juegos Paralímpicos de París 2024, Ana Garrido también se ha especializado en grandes coberturas de eventos en la ciudad de Granada, además de estar "a pie de campo" en partidos Champions League o LaLiga.

Pese a su juventud, ya tiene una experiencia amplia y crítica de lo que sucede en la televisión local, donde afirma que "la falta de recursos está deteriorando al medio, ya que no ayuda a que se pueda apostar por una programación de calidad. Parece que no interesa". Algo que las nuevas tecnologías pueden mejorar y no deben, en su opinión, ser señaladas como las únicas culpables. Respecto a esto, Ana afirmar que los profesionales de la comunicación audiovisual deberían "darle una vuelta a los medios de comunicación y ver cómo podemos adaptarnos a los nuevos tiempos".

Siendo una mujer, ya hemos hablado de lo complicado que es ir sacando la cabeza en este sector. Algo que aquellas que lo han conseguido lo han hecho a base de trabajo y personalidad para aguantar ciertas situaciones, nada justas. "En mi casa muchas veces he sentido que tenía que trabajar el doble para que me tuviesen en cuenta igual que a mis compañeros". Pese a ello, el respeto y el compañerismo está más que presente en su carrera, ya que es algo que la mayoría de los profesionales valoran cuando se encuentran en las calles, eventos y el fragor de la batalla por conseguir el mejor plano.

Javier Vaca, Andalucía de Tarde y PTV Andalucía

"El crecer de forma personal y profesional es algo que haces en el día a día con los compañeros"

Un trotamundos de la profesión, que ha ido bailando entre la vida de formar parte de la plantilla de una televisión, trabajar como autónomo para empresas de producción televisiva o tener que estar haciendo bodas o edición para youtubers para poder completar un sueldo digno. El reloj no tiene horas en la carrera de Javier Vaca, algo que muchos compañeros comparten a día de hoy.

Especialista en captar el movimiento a gran velocidad, ha sido los ojos de los telespectadores durante competiciones como el Campeonato del Mundo de Snowboard, partidos de la Nation League o LaLiga, entre otros deportes. Además, ha tenido la oportunidad participar en documentales y de estar en el desierto del Sáhara para poder filmar cómo es la vida de las personas que allí viven. Una experiencia que te "ayuda a valorar todo lo que tienes en casa y que te hace explotar la cabeza al ver cómo hay gente que puede vivir así".

La llegada de las nuevas tecnologías es algo que no puede obviarse, y menos en una profesión que vive ligado a la imagen y al sonido. Javier tiene claro que esto "no para de evolucionar de forma constante. Todo cambia constantemente y esto te exige que no te duermas". Desde la llegada de distintos elementos para mejorar la calidad del directo y del trabajo, las plantillas se han visto recortadas y hace que la rueda de operadores de cámara sea reducida, por lo que en ocasiones se pasa mal para llegar a final de mes.

Pero la pasión por lo que se hace desde el visor de la cámara no se negocia, pese a que existan situaciones complicadas. Javier afirma que su trabajo es el de "dejar documentado con imágenes lo que está pasando y es algo que es muy importante a tener en cuenta a la hora de grabar lo que está sucediendo. Hay que tener cuidado con lo que se muestra, pero tenemos que enseñar todo lo posible. Yo siempre quiero que la gente sienta que está en el lugar, aunque realmente esté en su casa".

Día Mundial de la televisión

Esta fecha, 21 de noviembre, fue elegida para conmemorar la realización del primer Foro Mundial sobre la Televisión, que tuvo lugar el 21 y 22 de noviembre de 1996 en la sede de la ONU. En este día, se realizan actividades que destacan la relevancia de la televisión en la sociedad moderna, como la difusión de programas especiales que abordan temas de paz, seguridad, desarrollo económico y social, así como intercambios culturales. Además, se promueve la reflexión sobre el papel de la televisión en la educación y la concienciación global.

La proclamación tuvo como objetivo reconocer la influencia creciente de la televisión en la formación de la opinión pública, la orientación de la sociedad y su impacto en los asuntos políticos y sociales. Con esta resolución, la ONU subrayó la importancia de este medio como una herramienta de comunicación y movilización global.