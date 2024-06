Investigado un joven por hurto continuado en un gimnasio de La Zubia

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un delito continuado de hurto en un gimnasio del término municipal de La Zubia. Los hurtos se cometieron los días 9, 17 y 25 de mayo en las taquillas de un gimnasio, aprovechando que dichas taquillas no se cierran con llave, ya que el cliente es el que tiene que llevar el candado. La sucesión de robos ha hecho que algunos de estos clientes amenazaran a los responsables con borrarse del gimnasio por miedo a que les robaran.

El joven ahora investigado procuraba quedarse solo en la zona de las taquillas para abrir las que no tenían candado, registraba las mochilas y se apoderaba del dinero. También sustrajo un casco de motocicleta. En uno de los hurtos el investigado sustrajo las llaves del coche de uno de los clientes, fue a la zona de aparcamiento, lo abrió y se apoderó del dinero que este tenía en la cartera. Dejó las llaves sustraídas y la cartera sin dinero en el asiento y huyó con 65 euros.

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de La Zubia se hicieron cargo de las pesquisas. Acudieron al gimnasio e intentaron ver las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, pero no funcionaban. No obstante, tras interrogar a numerosos testigos, los agentes comenzaron a sospechar de un joven que era el único que estuvo presente en el momento en el que se produjeron los hurtos, por lo que pusieron el foco en él y, al interrogarlo, las evidencias puestas de manifiesto por la Guardia Civil eran tan claras que no tuvo más remedio que admitir su responsabilidad en los tres hurtos.