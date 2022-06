Insúa: "Andalucía y Granada necesitan a Ciudadanos más que nunca, es el voto más útil"

La cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) por Granada para las elecciones andaluzas del 19J, Concha Insúa, ha defendido que "ha quedado claro que Andalucía necesita a Ciudadanos, tal como hemos demostrado en cada uno de los debates electorales a los que mi formación ha acudido sin miedo y con propuestas". Por esto, ha incidido en que el 19 de junio "los granadinos tienen que votar desde la ilusión, porque votar a Ciudadanos es el voto más útil, es el único que puede continuar el cambio".

Insúa ha participado este domingo en el acto central de campaña en la capital malagueña. Allí, acompañada de varios miembros de la candidatura granadina, la portavoz de Cs ha afirmado que "la ilusión naranja no para de crecer día tras día". "Y es que los andaluces se han dado cuenta de que la alternativa al Gobierno de Cs es que la Junta se convierta en la casa de los líos".

En su opinión, "la campaña de Cs se está centrando en propuestas, aclarando abiertamente su política de pactos y defendiendo con solvencia la buena gestión de Ciudadanos estos cuatro años y con pasión la necesidad de que haya cuatro años más para continuar la transformación de Andalucía".

En esta línea, la candidata naranja ha afirmado que "hemos hecho aquello a lo que nos comprometimos, hemos sido capaces de transformar Andalucía en una Andalucía mejor, con una fiscalidad amable para generar tejido empresarial y empleo; negociando con todo el mundo para llegar a acuerdos históricos para la equiparación salarial o reconocer la autoridad de los docentes; incrementando los recursos económicos y humanos para fortalecer la Educación pública; reduciendo las listas de espera de la Dependencia un 70%, o apostando decididamente por el acelerador de partículas y la sede de inteligencia artificial en Granada".

Finalmente, la portavoz del partido liberal ha concluido que "el voto útil en 2018 es el más decisivo el próximo domingo 19", porque, ha insistido, "un voto al PSOE no va a cambiar nada, pero votar a Cs garantiza que no se van a hacer experimentos con Andalucía; un voto al PP no cambia nada, pero un voto más a Ciudadanos garantiza la continuidad de este Gobierno del cambio, de la generación de crecimiento y creación de empleo".