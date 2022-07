La importancia de usar un buen gestor de contraseñas

Vivimos en una sociedad donde Internet lo acapara todo. No en vano, hasta la actividad más cotidiana puede gestionarse de forma íntegra a través de la red de redes. Esto ha derivado en multitud de aplicaciones móviles y de escritorio capaces de realizar tareas, hasta hace unos años impensables, que van desde abrír la puerta de la casa, hasta pagar la compra o revisar de forma conjunta nuestro correo o cuentas bancarias. Y todo lo anterior ha desembocado en la imperiosa necesidad de contar con un buen gestor de contraseñas con el que gestionar semejante volumen de información. A continuación, os desvelamos algunas claves (nunca mejor dicho) sobre nuestras contraseñas y os explicamos la importancia de gestionarlas de una forma segura y responsable.

Una contraseña segura

Si ahora mismo preguntáramos, entre nuestros lectores, quienes utilizan una única contraseña, o variantes de la misma, para casi todo probablemente la inmensa mayoría levantaría la mano. Grave error. Y es que si alguien lograra hacerse con nuestra credencial podría conseguir tener acceso a prácticamente todos nuestros datos, información e incluso cuentas bancarias.

Y ojo con esto, aquí no se trata de ver quien tiene la contraseña más extensa. Es más, contar con una clave jeroglífica no garantiza que cualquier experto en ciberseguridad no nos la robe. Repetimos, no se trata de memorizarla, sino solo de hacerse con ella. Por ello, resulta de vital importancia contar con una contraseña diferente para cada servicio.

El salvaguarda de la seguridad

Y como consecuencia de la necesidad de contar con multitud de claves se nos presenta un grave problema. ¿Cómo gestionarlas? Sencillo, evitando apuntarlas en lugares poco recendables y seguros y utilizando una buena herramienta para gestionar nuestras contraseñas.

Hablamos de una aplicación que nos permite guardar contraseñas con un clic y que incluso se puede integrar en nuestros navegadores para recuperarlas e introducirlas por nosotros en cada momento de forma totalmente automatizada. Permitiéndonos, ya de paso, poder sincronizarlas en todos nuestros dispositivos.

Es decir, una suerte de caja fuerte digital donde encriptar, almacenar y gestionar todos nuestros datos más sensibles de ser robados.

Notas con valor añadido

Y no solo hablamos del guardado de infinitas claves. Los actuales gestores de contraseñas también nos permiten guardar notas con información importante como la contraseña del wifi o el código de la alarma de casa. Algo así como la app de notas de nuestro móvil pero de una forma mucho menos comprometida y arriesgada.

Tarjetas de crédito seguras

Y que decir de nuestros datos bancarios y tarjetas de crédito. En la actualidad, dicha información es la más sensible y delicada. No en vano, de su perdida puede depender nuestro propio día a día. Es por ello que los gestores de contraseñas más actuales incorporan un escáner OCR con el que realizar su lectura sin tener que introducir nada.

Autocontemplar

¿No te parece un engorro tener que introducir los mismos datos una y otra vez, cada vez que te registras en algún servicio o web? No te preocupes, la función autocontemplar memoriza tus datos (nombre, apellidos, dirección, etc...) para poder rellenar de forma automática cualquier formulario que se cruce en nuestro camino.

En definitiva, y creo que tras estas líneas debe haber quedado meridianamente claro. No solo se trata de seguridad y tranquilidad, también de orden y organización.