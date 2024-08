Guille Abascal: "Tiene que haber igualdad en las decisiones y no la ha habido"

Claro, sin tapujos. Guille Abascal no ha dudado ni un segundo en mostrar su absoluto descontento por la actuación arbitral vista este jueves en el Nuevo Los Cármenes. El entrenador rojiblanco no ha ocultado la clara falta de concentración de los suyos que han llevado al Albacete a empatar y darle la vuelta al encuentro. Sin embargo, el sevillano ha recalcado la "diferencia" en las decisiones de los colegiados entre un equipo y otro. Así mismo, Abascal apuesta por quedarse con todos los aspectos positivos que sus jugadores han mostrado y por seguir trabajando para que "en condiciones normales" lleguen los triunfos.

Valoración del partido: "Evidentemente, hay un análisis positivo y otro negativo. Hay muchas más cosas positivas, muchas más que ayudarán a conseguir resultados. Además de una falta de concentración, tiene que haber igualdad en las decisiones y no las ha habido. Hemos perdido la concentración tras la pausa de hidratación. El equipo ha atacado, pero no ha tenido efectividad. Espero que sea anecdótico, si la próxima vez estamos concentrados, el resultado será otro"

Aspectos positivos: Uno de nuestros objetivos era que le equipo conectara con la afición con un juego depresión y de ataque. No hemos dejado al rival construir y llegar a la zona de ataque constantemente es positivo. Tenemos que seguir repitiendo ese comportamiento, primero desde la presión".

Partido para curtir en la Segunda División: "Hay que comer mierda para saber cómo sabe el jamón. Vamos a ser conscientes de las situaciones controlables y las que no lo son. Hoy veo que la personalidad y el carácter del equipo estaba presente ante una situación en contra como el tiempo perdido y las pausas. Me quedo con la intención de no rendirse nunca. Lo que está en nuestro control lo trataremos de controlar mejor como la concentración. Y lo que no, espero que la próxima vez sea un trato equitativo".

Aspectos reconocibles en el equipo: "Es un equipo que presiona desde el minuto uno, que llega al área, que tiene verticalidad, que vuelve a generar tras recuperar en campo contrario... Esa falta de concentración ha hecho que tengamos un gol concedido, pero creo que todos hemos visto lo que ha pasado. En condiciones normales el equipo va a conseguir la victoria".

Arbitraje: "El penalti no pitado. A mí me encanta el rugby, pero cada deporte tiene sus reglas. Salimos adelante, comeremos de lo que no nos gusta para levantarnos y seguir adelante".

Suplencia de Boyé y Gonzalo Villar: "Que yo sepa no hay absolutamente nada (salida de los jugadores), ha sido decisión por plan de partido"

Encajado en todos los partidos: "Lo que nos molesta es que sea en un saque de banda en un partido muy dominado. Ahí hemos tenido una falta de concentración por lo que incidiremos en ello. Hoy sí hemos visto el equipo que podemos ser. Nos hemos llevado un palo del cual nos vamos a levantar más fuertes".

Luca Zidane: "Ha completado un par de entrenamientos, pero por precaución hemos decidido no arriesgar. Intentamos no correr el riesgo con nadie".

Ambiente en el Nuevo Los Cármenes: "El objetivo era darle el aliciente a la afición para que te sigan y lo han hecho. Mirabas y la gente ayudaba, estaba de pie y quería. Solo deseo que cuanto antes le demos alegrías"