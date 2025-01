La Guardia Civil recuerda que una mascota "no es juguete o capricho temporal"

"En estas fechas no debemos olvidarnos que los animales no son ni un capricho ni un juguete". Este es el aviso que una agente de la Guardia Civil ha hecho a través de un vídeo de menos de 30 segundos en el que aparece junto a un perro que intenta jugar con ella mientras explica que recibir un animal como regalo de Navidad puede ser una grata sorpresa. Sin embargo, el mensaje del vídeo no es este. La agente de la Guardia Civil comenta que antes de regalar una mascota, se deben consultar los futuros dueños para saber si la familia que lo recibirá tendrá "la responsabilidad y el tiempo suficiente para dedicárselo", continúa en el vídeo, con el que quiere recordar que "las mascotas no son juguetes o caprichos temporales, son seres vivos que requieren de tiempo, compromiso , cuidados y amor".

Además, recuerda que cada año miles de animales son abandonados en España. Sin ir más lejos, según el Estudio de Abandono y Adopción 2024 de la Fundación Affinity, en 2023 las protectoras españolas recogieron más de 286.000 perros y gatos. En este estudio se destaca diferentes estadísticas como los motivos de abandono o cómo fueron encontrados. La gran parte de los animales que han sido rescatados se han encontrado en las calles (50,1%), mientras que un 15,3% los encontró y los trasladó la policía. Un 2,5% ha sido llevado por las autoridades en situaciones de maltrato animal, un 19,1% fueron llevados por particulares que se los habían encontrado y, por último, sólo el 11,3% de los animales rescatados han sido llevados al refugio por la propia familia con la que convivía.

Este mismo análisis hizo un recuento sobre los motivos por los que los familiares entregaban sus mascotas a un refugio. Un 14,9% declaraba por camadas no deseadas, un 13,3% por pérdida del interés por el animal y un 11,8% por el comportamiento. Otros factores más son el fin de la temporada de caza con un 11,4%, un 9,6% declaraba por factores económicos mientras que un 9,1% lo entregaba por los cambios de vivienda. Siguiendo esta línea sobre el abandono, la Guardia Civil ha compartido este vídeo para concienciar sobre la importancia de cuidar de los animales y terminan recomendando que si ya está todo decidido, es mejor adoptar.