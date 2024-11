Granadinos de ida y vuelta en Valencia: "Llegará la Navidad y habrá gente que no tenga donde sentarse en su casa"

Se han cumplido ya dos semanas desde que una DANA arramblará con todo lo que encontró a su paso por buena parte de la Comunidad Valenciana. El tiempo nunca deja de correr, pero parece que lo haya hecho en los territorios más afectados por el temporal. El paso de los días trata de abrir poco a poco un halo de luz para los ciudadanos que viven sumidos en un escenario inimaginable, pero todavía queda bastante trabajo por delante. Son muchos los granadinos que han ido ya a Valencia a echar una mano en distintas labores y muchos de ellos retornan con la idea de regresar. Así lo expresa Lorenzo Guijarro, un joven que ya ha conocido en dos jornadas en Catarroja esta cruda realidad.

Este conductor de ambulancias, natural de Freila, acudió a este municipio del sur de la Comunidad Valencia junto a Jeremías, otro hombre de su pueblo, y Mar, una mujer de Zújar. Antes de partir, informaron a sus allegados de su idea y así recolectaron productos de primera necesidad para llevarlos en su viaje. Durante su primera mañana en Catarroja repartieron todo el material y posteriormente dedicaron la tarde a limpieza, la tarea que les ocupó durante el resto de su estancia en espacios como la cochera de un vecino o en una calle junto a la Policía Municipal de Madrid.

"Avances" ante una "magnitud grandísima"

Lorenzo explica que él y sus acompañantes se toparon allí con "gente muy desesperada" y un ambiente que, inevitablemente, está cargado en ocasión de tensión por las dificultades vividas. A pesar de todo, el freilica asegura que, nada más llegar a ayudar a cualquier vivienda, recibían un ofrecimiento de alojamiento y alimentos con toda la generosidad del mundo. "Están volcados y agradecidos con los voluntarios. Te lo agradecen mucho", agrega. Asimismo, señala que "claro que se ven avances, lo que pasa es que la magnitud es tan grandísima que cuesta mucho".

Tras su primera experiencia en uno de los municipios devastados por la DANA, el granadino afirma que "allí la organización es que no hay organización", algo que él echó en falta para "ordenar a la gente" o "saber los recursos que tienes". Ante esta necesidad, el voluntario valora el papel de la aplicación 'AyudaTerreta', que trata de canalizar las peticiones de ayudas para una mejor gestión de los esfuerzos empleados.

El joven destaca el primer impacto que se tiene al contemplar los efectos del temporal y hace hincapié en que "hay sitios donde lleva el escombro ya diez días con comida podrida, con basura o aguas fecales". Antes de viajar a tierras valencianas, Lorenzo dialogó con su centro de salud y se puso la vacuna del tétanos.

Tras regresar a casa, el freilica tiene claro que volverá a Valencia para tratar de aportar su grano de arena de nuevo. Su intención es hacerlo entre semana, pues apunta que los fines de semana "hay muchísimo bullicio" por la presencia de más voluntarios que no tienen disponibilidad de lunes a viernes.

"Esa gente necesita mucha ayuda. No ahora, ni la semana que viene. El mes que viene la necesitará porque llegará la Navidad y habrá gente que no tenga ni donde sentarse en su casa. Hay quien lo ha perdido todo: un ser querido, su trabajo, su casa y su coche. Todo", concluye Lorenzo, una de esas personas que muestra que el tiempo no se ha detenido únicamente en Valencia, pues toda España tiene un ojo allí y el corazón encogido.