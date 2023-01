El granadino Daniel Franco, primer español que logra ser número uno del mundo en dobles júnior de bádminton

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, y el concejal de Deportes, José Antonio Huertas, recibieron a Daniel Franco, el joven granadino que a sus 17 años ya acumula grandes éxitos internacionales en bádminton. Es el actual número uno del ‘ranking’ mundial en dobles júnior, subcampeón de Europa de dobles júnior, quinto del mundo de dobles júnior, bronce por equipos en el Campeonato de Europa júnior y campeón de España de dobles júnior. Es el primer palista español que ha conseguido ser campeón de España sub 11, sub 13, sub 15 y sub 17. Juega en el Granada Grupo Torres, el equipo del Club Bádminton Granada que milita por segundo año consecutivo en la máxima categoría del bádminton nacional. Otro de los palistas granadinos que destaca es Mario Rodríguez, tercero de Europa sub 15 en doble mixtos y campeón de España de dobles y dobles mixtos mixtos sub 15.

Durante el encuentro, Cuenca destacó los méritos de aquellos "que llevan el nombre de Granada por todo el mundo". "En este caso, el mérito es aún mayor, ya que estos deportes de raqueta suelen estar copados por jugadores asiáticos y entrar entre los mejores es muy complicado, pero ahí tenemos a un granadino como número uno del ranking mundial en dobles júnior. Es un orgullo para toda Granada contar con jugadores en la élite y estamos seguros que en el futuro seguirá consiguiendo grandes éxitos”, señaló Cuenca.

Por su parte, José Antonio Huertas recordó que el bádminton es "uno de los deportes que en los últimos años más éxitos ha dado a Granada". "Todo ello es posible gracias al trabajo que realiza el Club Bádminton Granada, que nació hace 13 años y desde entonces ha tenido un crecimiento que hoy le permite estar por segundo año consecutivo en la élite del bádminton nacional. El Club Bádminton Granada entrena y juega en las instalaciones deportivas municipales gracias a un convenio de colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada. Además, TG7, la televisión municipal de Granada, ofrece en directo los partidos de liga del Granada Grupo Torres”, indicó.

Daniel Franco, jugador del Granada Grupo Torres y de la selección española, dijo que está "muy orgullo de representar al deporte granadino siendo el número uno del mundo el dobles júnior". "Es algo que nunca había conseguido un español y que me motiva para seguir adelante y buscar nuevos logros en el futuro como una clasificación para unos Juegos Olímpicos”, apuntó.

En la recepción también estuvo Salvador Franco, su padre y entrenador del Granada Grupo Torres y de la selección española sub 19 con la que logró la medalla de bronce en el último Campeonato de Europa sub 19 por equipos. Dijo que están "muy satisfechos por el hecho de poder estar en la División de Honor del bádminton nacional". 2Ahora tenemos dos referentes en el equipo como Rubén García, que a está en el CAR de Madrid y Daniel Franco. Estamos logrando hitos históricos, ya que ningún español hasta el momento había logrado ser número uno en un ‘ranking’ mundial ni tampoco se había alcanzado la segunda plaza en un campeonato de Europa por equipos”, aseguró. Daniel Franco se postula para estar la próxima temporada en el CAR de Madrid junto a los mejores palistas del país.