Robles pide a Pedro Sánchez que "dé la cara para explicar el amaño de la AESIA"

El senador popular por Granada José Antonio Robles ha lamentado en la mañana de este domingo que sea "precisamente" la subdelegada del Gobierno, la socialista Inmaculada López Calahorro, "quien haya sido la primera en abandonar el barco y romper la unidad institucional y social que había en torno la candidatura de Granada para acoger la sede de la Agencia Estatal de la Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), claudicando ante Pedro Sánchez a sabiendas de la arbitrariedad y la vergüenza que ha supuesto la adjudicación a La Coruña por una decisión puramente política".

Las declaraciones de Robles llegan tras la ausencia de la subdelegada al Pacto de los Mártires el pasado viernes "con excusas de agenda baratas que no responden a la realidad y que más bien obedecen a la complicidad del socialismo granadino con un Gobierno y un Sanchismo que han tomado el pelo a los granadinos poniendo excusas de agenda que se podían haber evitado si hubiera tenido voluntad de ir".

Para el senador, se trata de "la vergüenza de las vergüenzas", con un socialismo que "vuelve a demostrar que Granada ni está ni se le espera, riéndose uno a uno de todos los ciudadanos, haciéndonos perder el tiempo; jugando con el futuro y el desarrollo de la provincia”. Y todo ello, ha puntualizado, "con un alcalde de la capital y un presidente de Diputación que no merecen los granadinos".

Por todo ello, el popular ha instado a Paco Cuenca a que, "dada la más absoluta falta de transparencia, invite a Pedro Sánchez a que venga a Granada a dar la cara y a explicar por qué ya no somos epicentro de la Inteligencia Artificial. Si no hay nada que ocultar y todo se ha hecho de una manera objetiva y no arbitraria, no debe haber problema en que vuelva y aclare uno a uno los términos".

"Ocultación de información"

Un viaje que el senador además pide que haga el Presidente del Gobierno "sin uso del Falcon para que conozca de primera mano las carencias que el propio Ejecutivo reconoce, y a las que tiene condenadas, a Granada a efectos de conexiones". Se ha pronunciado así, además, dando a conocer que el Gobierno, a través de una respuesta parlamentaria, ha vetado dar detalle de los costes del último viaje de Sánchez a Granada el pasado mes de noviembre en el que hizo uso del Falcon y de un helicóptero Super Puma desde Moncloa hasta la comarca de Baza argumentando "que tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como planes de protección, deben tratarse como materia clasificada".

"Este es el socialismo de la antitransparencia que hace del BOE, del Congreso y del Senado lo que le viene en gana poniendo en riesgo el Estado de Derecho y la confianza en nuestras instituciones. Algo muy grave cuando, además, cuenta con la complicidad de diputados y senadores socialistas de Granada que con la IA están siendo testigos de estas políticas de agravio que vuelven a condenar a Granada", ha concluido.