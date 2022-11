El único granadino que ha jugado un Mundial: "Jugarlo te hace dar un paso más, solo para privilegiados"

Rafa Paz (Puebla de Don Fadrique, 1965) es el único futbolista en la historia de Granada al que las emociones y sentimientos de representar a España en un Mundial no le son ni mucho menos desconocidos. Por eso, el exfutbolista de conjuntos como el Granada, el Sevilla y el Atlético Celaya mexicano sabe mejor que nadie lo que es estar en la piel de los 20 jugadores españoles que vestirán por primera vez la camiseta del combinado nacional en un Campeonato del Mundo. Paz tuvo la oportunidad de enfundarse la elástica de 'La Roja' en el Mundial de Italia de 1990 donde dispuso de minutos ante las selecciones de Uruguay y Yugoslavia, ante la que España puso fin entonces a aquella aventura mundialista.

Más de treinta años después, la Selección Española tiene en Catar una nueva oportunidad para revalidar esa estrella que se estampó en 2010 en Sudáfrica. En esta ocasión no serán uno ni dos, sino 20 los futbolistas que hagan su puesta de largo con España en el máximo torneo continental a nivel de selecciones. Mucha 'savia nueva' que Rafa Paz no cree que sea negativa para las aspiraciones de España, porque el "músculo" que aporta resulta vital para competir en el contexto de un fútbol moderno que ha cambiado. El exfutbolista pobleño también muestra su confianza a la figura de Luis Enrique como seleccionador, y repasa con GranadaDigital su experiencia mundialista como único granadino en representar a España en esta competición, la actualidad de 'La Roja' previa a su debut frente a Costa Rica y todo lo que rodea a la máxima cita del fútbol en Catar.

Su debut en el Mundial de Italia en 1990

P: ¿Qué se siente cuando ves tu nombre entre los 'elegidos' para representar a la selección en el Mundial?

R: Yo tengo la experiencia de cuando me pasó a mí. Yo no era un asiduo de la Selección cuando se estaba preparando la lista para el Mundial de Italia de 1990 en el que yo participé. Estábamos en el Sánchez Pizjuán haciendo un entrenamiento y salió a posteriori la lista definitiva y fue muy especial. Todo el vestuario lo celebró conmigo, porque no estaba entre los fijos. Fue una demostración de júbilo y emoción intensa el saber que había entrado en la lista definitiva.

P: ¿Qué repercusión tiene en la carrera de un futbolista la participación en una cita mundialista?

R: Tampoco es que te cambie la vida del todo. Al final, cuando te han convocado para un Mundial es porque eres un jugador de alto nivel, que está demostrando cosas importantes en equipos importantes. Sí te cambia en la proyección mundial. Aparte de que ya eres un jugador de élite, pues llegas al mayor campeonato que existe para el fútbol y es un plus más. Pero digamos que para los jugadores que se han quedado fuera de esta convocatoria y que no han disputado nunca un Mundial, como Canales o algunos más que podían haber estado perfectamente, el problema es que no caben todos. Eso no quiere decir que los que no han sido llamados no sean jugadores de élite, porque ya lo son.

P: ¿Y a usted personalmente le cambió de alguna manera su participación en el Mundial de Italia de 1990?

R: Me cambió en el sentido de que ahí afianzas y confirmas el jugador de élite que has llegado a ser. Entonces, hay más ojos puestos en ti. Estás en el top, pero el Mundial te hace alcanzar un paso más, solo para los privilegiados que pueden disputar estos grandes eventos que 'no se juegan todos los días'. Entrar en eso es algo muy complejo y que te da mucho mérito y valor.

P: ¿Qué recuerdos guarda de su participación en el Mundial de Italia de 1990?

R: Recuerdo muy gratamente mi debut en ese Mundial, la expectación que se creó a nivel local, en mi pueblo, mi familia y, en general, en Granada provincia. A mí me llegó. Fueron unas sensaciones muy gratificantes, de las que perduran en el tiempo y te hacen emocionarte incluso. En lo futbolístico es un plus donde uno intenta desarrollar todos sus sentidos sabiendo que tienes a todo un país detrás y se siente de forma muy especial.

P: ¿Qué se siente al representar a tu país en un Mundial?

R: Todo. Yo jugué dos mundiales, siempre lo digo, el del 90 de Italia como profesional y el del 85 de la URSS, donde fue la primera selección de fútbol que llegó a una final de un Mundial. Esa Selección llegó a la final contra Brasil y la perdimos en la prórroga. Fue el primer partido que no fuera de la selección absoluta que se televisó en España. Ahí había jugadores como Marcelino García Toral, Lopetegui, Unzué, yo, Fernando del Valencia... Fuimos a ese Mundial con expectativas de buena participación, pero que casi ninguno pensábamos que podíamos llegar a la final. Con 18 años todos, sabiendo que están tocando el himno de España en tu país, que es el primer partido que se televisa que no era una selección absoluta y estábamos representando a nuestro país en la URSS, y eso sí que se lleva muy dentro. El Mundial de Italia es lo mismo, pero uno ya está más acostumbrado.

P: ¿Cómo vivió esos encuentros frente a Uruguay y Yugoslavia en los que contó con minutos en el Mundial de Italia?

R: Contra Uruguay se jugó un buen partido, aunque no pudimos pasar del empate. Las sensaciones que tuve en el campo fueron muy buenas. Y el partido de Yugoslavia fue el mejor que jugamos en ese Mundial. Fue un encuentro en el que fuimos superiores, pero que en una acción puntual (una falta), nos hacen un gol y nos dejan fuera. Fue un poco lamentable y frustrante que habiendo merecido pasar la eliminatoria, quedamos eliminados.

Seis veteranos y 20 debutantes, ¿una lista descompensada?

Pregunta (P): Hay hasta un total de 20 debutantes en el Mundial en esta lista de Luis Enrique. Desde su experiencia, ¿cómo lo vive un futbolista que se estrena en citas de este calibre?

Respuesta (R): Como jugador debutante, con una expectación y unas expectativas muy altas, por no hablar de la ilusión que conlleva disputar por primera vez un Mundial y que cuenten contigo para ello. Yo pienso que es un motivo añadido para tener esa cierta predisposición al buen rendimiento.

P: Dentro de la convocatoria de España solo hay seis jugadores (Carvajal, Azpilicueta, Jordi Alba, Busquets, Koke y Asensio) que ya saben lo que es disputar una Copa del Mundo. ¿Cómo puede afectar a España esa poca presencia de veteranos entre sus filas?

R: El bloque tiene unas 'pinceladas' de veteranos que van a tener que ser un soporte muy grande para los demás. Tendrán -los seis jugadores- un trabajo extra para poder integrar a todo el grupo y transmitir esa tranquilidad y seguridad al resto. Si es verdad que, cuantos más veteranos haya, el trabajo de grupo es menor, pero lo sustituyes por un poco más de fuerza física y anímica, la ilusión del tener que demostrar cosas. La base de 'veteranos' se puede decir que es corta, pero puede ser suficiente. Aunque que haya jugadores que transmitan esa experiencia al resto es muy positivo.

Único granadino en representar a España en un Mundial

P: ¿Cuáles cree que son los motivos por los que el fútbol granadino no tiene una mayor representación en la élite?

R: La verdad es que es una asignatura pendiente que tiene Granada y su provincia, el de los participantes granadinos en el fútbol de élite. Más, si cabe, en eventos de este tipo que somos muy poquitos los que hemos podido alcanzar ese mérito. Yo no diría que no se esté trabajando bien, pero sí que es un dato para estudio que seamos tan pocos los granadinos que hayamos participado en estos grandes eventos.

P: ¿Considera que un futbolista granadino como José Callejón ha hecho méritos para haber ido a algún gran campeonato con España?

R: Callejón lleva un tiempo más dilatado, no solo ahora, en el que ha podido tener esa posibilidad. Es un muy buen jugador que ha estado en esa baraja de que podían haber contado con él para un gran campeonato, Mundial o Europeo. En ese sentido no ha sido así. No deja de ser un jugador de la élite, pero que no se ha contado con él. Yo pienso que opciones ha podido tener, claro que sí.

Mundial de Catar: la lista de '26', grupo de España, Catar como sede mundialista, favoritos y con qué jugador se identifica

P: Volviendo al Mundial de Catar, ¿qué le pareció la lista de Luis Enrique?

R: Tampoco estoy ahora mismo tan metido en el fútbol como para analizar si puede ir un jugador mejor que otro... Pero yo pienso que es una Selección muy innovadora, muy global como el fútbol de hoy en día. Se ha apostado por una Selección bastante joven que creo que va a tener mucho músculo. Luis Enrique está buscando un poco esta diversidad, jugadores que pueden jugar en distintas posiciones, para unir todo eso y poder competir en igualdad de condiciones ante otras selecciones. Yo pienso que, aunque a lo mejor se eche de menos a algún jugador de renombre, Luis Enrique va buscando la eficacia y el modernismo que tiene el fútbol hoy en día. Todos vamos a estar a la expectativa, porque tampoco sabemos hasta qué punto puede esta Selección desarrollarse, pero lo que sí está claro es que no va a ser la Selección tipo a la que siempre todos hemos estado acostumbrados.

P: ¿Ha echado en falta algún nombre en la lista de 26?

R: Siempre se van a echar en falta nombres, porque hay jugadores que podrían haber estado. Igual pasaría si sacamos a alguno de la lista que ha sacado Luis Enrique pues lo echaríamos en falta. Hay una línea en la que unos pueden estar y otros también, pero hay que tomar la decisión de que esté uno y no otro. Puedes notar las ausencias de Sergio Ramos o algún otro, pero también es quizá más el renombre que la eficacia que busca Luis Enrique.

P: ¿Qué valoración hace del Grupo E (Costa Rica, Alemania y Japón) en el que está encuadrado España?

R: Alemania y España son las claras favoritas, pero los que determinan al final el grupo son los otros (Costa Rica y Japón), que te pueden sorprender. Yo espero que la experiencia de otros mundiales donde España no ha comenzado del todo bien con selecciones 'flojitas' como Costa Rica o Suiza. Sin embargo, en el primer partido no nos hemos encontrado, nos han sorprendido, no esperábamos tanto de una selección que no aspira tanto y que, en cambio, ha hecho mucha oposición y no nos ha dejado ganar el primer encuentro... Pienso que tenemos que tomar ese tipo de precauciones y no tener exceso de confianza ante ningún rival porque todos los rivales son peligrosos.

P: ¿Qué le parece que el Mundial se dispute en Catar?

R: Yo no estoy muy a favor de que el Mundial se dispute, pero no es que no lo esté ahora, ya no lo estuve en su día. Hay que quedarse con las cosas de las que nos podamos beneficiar todos y, en este caso, más aún en temas humanitarios, de igualdades, de esas connotaciones políticas que puede tener la situación. No digo que no se puedan celebrar este tipo de eventos en países que a lo mejor no están en la élite de este deporte, pero siempre que sea respetuoso con los derechos de las personas. A nivel personal, en Catar, los derechos no concuerdan con mi forma de pensar y de ser. Entonces, pues bueno, lo seguiré de una manera ciertamente 'entre comillas'.

P: Afirma que seguirá el Mundial 'entre comillas', ¿piensa en llevar a cabo alguna acción para mostrar su desacuerdo con la celebración del campeonato en el país catarí?

R: Es un poco contradictorio, porque yo a mi Selección no la puedo abandonar. Tengo que darle mi apoyo desde aquí, pero tampoco quiero participar en que sea un Mundial que tape nada, sino que sea todo lo contrario, que abra muchas cosas al mundo.

P: ¿Hasta dónde cree que llegará España en esta cita mundialista?

R: Yo creo que puede llegar a lo máximo. Que podamos pensar que por el tipo de Selección que va no tengamos la suficiente experiencia sería un error. Tenemos que aspirar a todo, somos una Selección potente donde todos los jugadores que están vienen de clubes potentes y eso hay que saberlo mezclar para que la Selección rinda. Creo que tenemos a un gran personaje como Luis Enrique que, más allá de la apariencia que pueda tener, es una persona que sabe mucho de fútbol y sabe lo que quiere. Tendrá resultados mejores o no, pero estamos en buenas manos y la Selección puede aspirar a todo.

P: ¿Cuáles son sus favoritos para levantar el título?

R: Así a priori se ven fuertes Inglaterra o Alemania y siempre hay que contar con Brasil, Argentina... Porque también a lo mejor ves a una selección argentina que a priori no tiene 'chance' como ellos dicen, no está en su mejor momento, pero después sabe competir estos campeonatos. Es como por ejemplo, el Real Madrid, por mejor o peor equipo que tenga, la Champions la va a competir siempre y va a ser un aspirante. Entonces, yo abogaría por Francia, Inglaterra, Bélgica no está mal... y España.

P: ¿Con qué futbolista español de los 26 que están en Catar se identifica más?

R: Podría haber varios, pero me quedo con un jugador que va a ser abanderado, que le va a tocar ejercer de varios modelos y a lo mejor le queda poco por hacerlo en próximos campeonatos, aunque no lo sabemos, que es Busquets. Busquets para mí va a ser la referencia. Podrá participar más o menos, pero yo creo que va a ser el hombre bandera.