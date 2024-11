Los Premios Lorca 2024 arrancan con emoción, estrellas y música en vivo

La quinta edición del Festival Internacional de Cine de Granada, Premios Lorca, arrancó con un gran éxito en su gala inaugural, celebrada el pasado viernes 15 de noviembre en el majestuoso Auditorio Manuel de Falla. Fue una noche inolvidable, marcada por la emoción, la música en vivo y la presencia de destacadas figuras del cine y la cultura, que congregó a más de 1.300 invitados. Entre los asistentes se encontraban Iván Centenillo, Miguel Ángel Benavente y Pilar Távora, entre otros.

Un tributo a James Horner y sus inolvidables bandas sonoras

El evento abrió con un emotivo minuto de silencio por las víctimas de la DANA y la interpretación del himno de Valencia.

Tras este gesto de empatía, dio comienzo un espectacular concierto homenaje al legendario compositor James Horner, a cargo de la Banda Municipal de Música de Granada, dirigida por Ángel López Carreño. Las icónicas bandas sonoras de películas como Avatar, Braveheart y Leyendas de Pasión cobraron vida en una interpretación vibrante que transportó al público a los momentos más memorables de la historia del cine.

La gala fue conducida con elegancia y carisma por la modelo y Miss España 2009, Carmen Laura García, quien añadió un toque de distinción a la velada. Uno de los momentos más emotivos llegó con la interpretación de My Heart Will Go On, de la película Titanic, en la voz de la cantante Raquel Porcel, cuya actuación dejó al público visiblemente conmovido.

Rafael Amargo, una trayectoria de pasión y resiliencia

La emoción aumentó cuando el prestigioso bailaor Rafael Amargo recibió el Lorca de Honor al Talento, un reconocimiento a su versátil trayectoria. La estatuilla le fue entregada por Drusilla Gucci, bisnieta del célebre diseñador Guccio Gucci y amiga del artista. Además, Amargo se estrena como director de ficción con su corto Pura y Alma. Este se proyectará la tarde del sábado 16 con motivo del Festival de Cine Premios Lorca.

Rafael Amargo dedicó el galardón a su familia, recordando entre lágrimas los sacrificios que marcaron su carrera y las palabras de su abuelo: "Haz obras que busquen hacer al hombre mejor". El artista también reflexionó sobre los retos que enfrentó al perder el 30% de su audición, lo que le llevó a redescubrirse a través de la música y el baile. Pues afirma que "Vive por y para la música".

Como broche de oro, Amargo ofreció una interpretación junto a Raquel Porcel y Carlos Moreno, bailando al ritmo de La Máscara del Zorro, banda sonora para la cual Horner se inspiró en ritmos andaluces, contando con grandes matices flamencos. Su actuación,

envuelto en un mantón de manila, arrancó ovaciones en un momento mágico que unió la tradición andaluza con el espíritu del séptimo arte.

Un viaje musical inolvidable

A lo largo de la gala, el público revivió películas emblemáticas como Willow, Apolo 13 y Una mente maravillosa, gracias a las partituras inmortales de Horner y a la magnífica actuación de nuestros músicos. Las composiciones del maestro no solo acompañaron momentos clave de la historia del cine, sino que también dejaron un legado musical que sigue emocionando a millones.

La gala concluyó con el público en pie, aplaudiendo con fervor una velada que logró fusionar el cine, la música y la emoción en un evento irrepetible. Así, los Premios Lorca consolidan su posición como un referente cultural de primer nivel, anticipando días llenos de arte y creatividad que prometen ser inolvidables.