La granadina Ana Alonso se ha proclamado este miércoles subcampeona de Europa de esquí de montaña en la modalidad de sprint, a menos de un segundo de colgarse el oro en la final. En concreto, le separaron 84 centésimas de segundo de la suiza Marianne Fatton, que resultó primera en la prueba definitiva de la disciplina en el Campeonato Europeo que se celebra entre Flaine y Chamonix, en Francia. "Dije ‘joder, si me hubieran puesto cinco metros más, sí que gano’", ríe al otro lado del teléfono, ambiciosa, aunque solo creyó en la victoria "cuando estaba acabando". La esquiadora de Granada hizo un tiempo de 03:09.86 para volver con una medalla de plata más a su palmarés, que entre otros galardones cuenta con el campeonato del mundo en relevo mixto o varios oros nacionales.

"Estoy muy emocionada. Era un resultado por el que llevaba luchando mucho tiempo. Hay mucho nivel, muchas chicas. Llevaba tres años sin estar en la final de un sprint. No sabía si podría estar luchando por las medallas, pero fue un día en el que tuve el foco muy claro. Tenía todo el rato presente dónde quería estar, lo que quería conseguir", abunda la granadina en conversación con este periódico. Alonso se impuso con holgura tanto en la semifinal del campeonato como en los cuartos tras ser tercera en la clasificación. Se plantó por ello en la carrera definitiva como una seria candidata al oro y compitió hasta el último segundo por una primera plaza que se le escapó por poco, aunque veía complicado ser la primera. "Estaba muy cansada y no sabía si iba a tener la misma fuerza que en rondas anteriores", exterioriza.

Pero a pocos momentos del inicio de la prueba, sintió una llamarada de confianza en su interior. "En la línea de salida, me empecé a motivar yo sola, a creer que podía estar en el podio", apunta. Se coló de lleno y acarició el metal más preciado en la competición. Se adelantó Fatton por un pestañeo, con una marca final de 03:09.02, menos de un segundo por delante de la granadina, que sí aventajó en prácticamente dos segundos a la eslovaca Marianna Jagercikova, tercera en la final con un tiempo de 03:11.48.

La participación de Ana Alonso en el Campeonato de Europa de esquí de montaña comenzó con la prueba individual el pasado lunes. Fue cuarta, con una marca de 1:25:21.54. Quedó cerca del podio, en el que se subió como tercera clasificada la italiana Alba de Silvestro, con un tiempo de 1:23:35.68, mientras que la campeona fue la sueca Tove Alexandersson, que voló para concluir la prueba en 1:19:36.09. Este viernes, junto con su pareja habitual en las competiciones, Oriol Cardona, compite en la prueba de relevo mixto. "Es muy importante. Es lo que te hace poner los pies en el suelo otra vez", señala.

Lo afronta "con muchas ganas". "En otras ocasiones hemos demostrado que somos un equipo fuerte. Vamos a ir a por todas", advierte. La fatiga ha remitido, asegura. "Me he recuperado bien. Hoy he podido esquiar y me notaba bastante bien muscularmente. La carrera será por la tarde, así que tenemos tiempo para volver a estar a punto", ahonda, con confianza en que "salgan las cosas bien". "Siempre digo lo mismo, que mientras llegues a meta y estés satisfecho por haber dado el 100% de lo que tenías, ya es una victoria", señala con filosofía. Colgarse otra medalla sería la guinda, aunque, por el momento, saborea la plata con satisfacción. "Es un resultado del que tengo que estar orgullosa y saber disfrutar".

Más granadinos

La medalla de Ana Alonso es por el momento el mayor triunfo granadino en el torneo, en el que hubo más representantes de la provincia. María Ordóñez, aunque sub-23, compitió también el lunes en la prueba individual sénior, en la que terminó 17ª, y concluyó 20ª en la clasificación final de sprint tras firmar el 15º mejor tiempo de la clasificatoria de la modalidad. Gonzalo Casares, sub-18, fue séptimo tanto en la individual como en el sprint del miércoles, mientras que Alba Fernández, sub-20, quedó décima en la primera de estas modalidades de su categoría y 14ª en la prueba más rápida.