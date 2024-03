'La zona de interés', mejor película internacional en los Oscar, deja a Sierra Nevada sin estatuilla

'La zona de interés' se ha hecho con el Oscar a la mejor película internacional en la 96ª edición de los premios que anualmente concede la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense. El filme de Jonathan Glazer, centrado en el día a día del comandante de Auschwitz Rudolf Höss y su familia, dejó sin premio a 'La sociedad de la nieve' el filme español dirigido por Juan Antonio Bayona.

La película de Bayona, que relata la tragedia real de vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que tuvo lugar en 1972 y en la que murieron 29 personas, estaba nominada al galardón a la mejor película internacional junto a la japonesa 'Perfect Days', de Win Wenders; la italiana 'Yo capitán', de Matteo Garrone; y la alemana 'Sala de profesores', de Ilker Çatak.

No estaba entre las nominadas la película francesa 'Anatomía de una caída' de Justine Triet, que dejó sin premio a la cinta de Bayona en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards y que sí está entre las nominadas a mejor película. Y es que la Academia gala decidió que su representante en los Oscar fuera 'A fuego lento', cinta culinaria dirigida por Tran Anh Hung y protagonizada por Juliette Binoche y Benoît Magimel, que se quedó fuera de las cinco nominadas.

Además, la cinta de Bayona, que fue la gran triunfadora en la pasada edición de los premios Goya con 12 premios, incluyendo mejor película y mejor dirección, estaba nominada al premio al mejor maquillaje y peluquería por el trabajo de Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, David Martí, Montse Ribé. En esta categoría finalmente el premio fue para Nadia Stacey, Mark Coulier y Robert Hammond por 'Pobres criaturas'.

La gala de entrega de 96ª edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood se celebró en el Dolby Theatre de Los Angeles y estuvo conducida por cuarta vez por el cómico y presentador Jimmy Kimmel.

'Oppenheimer' arrasa

'Oppenheimer', la cinta dirigida por Christopher Nolan, cumplió con su papel de favorita y fue la gran triunfadora en la 96.ª edición de los Oscar celebrada en el Dolby Theatre de Los Angeles. El filme centrado en la figura del científico creador de la bomba atómica se alzó con siete premios, incluyendo el de mejor película, mejor actor para Cillian Murphy y mejor dirección para el propio Nolan.

"Las películas tienen poco más de 100 años. No sabemos hacia dónde se dirige este increíble viaje, pero saber que creéis que soy una parte importante de esto significa muchísimo para mí", afirmó el cineasta británico al recoger, de manos de Steven Spielberg, el premio a mejor dirección haciéndose así con su primer Oscar después de ocho nominaciones a lo largo de dos décadas de carrera.

"Hicimos una película sobre el hombre que creó la bomba atómica y para bien o para mal vivimos en el mundo de Oppenheimer, así que me gustaría dedicarle este premio a todos aquellos que luchan por la paz", dijo Murphy al recoger la estatuilla por su encarnación del físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer.

Además de los Oscar a mejor película, dirección y actor protagonista, 'Oppenheimer' se alzó también con los premios a la mejor banda sonora para Ludwig Göransson, mejor fotografía para Hoyte van Hoytema, mejor montaje para Jennifer Lame y mejor actor de reparto para Robert Downey Jr. "Quería dar las gracias por este premio a mi terrible infancia y a la Academia, en ese orden", dijo Downey Jr. al recoger su Oscar por su interpretación del político Lewis Strauss.

'Pobres criaturas', la otra triunfadora

El Oscar a la mejor actriz fue para una emocionadisima Emma Stone, que logró su segunda estatuilla por 'Pobres criaturas'. La película de Yorgos Lanthimos también se hizo con otros dos de los once premios a los que optaba: mejor diseño de producción para James Price, Shona Heath y Zsuzsa Mihalek, y mejor maquillaje y peluquería para Nadia Stacey, Mark Coulier y Robert Hammond.

El premio a la mejor actriz de reparto fue para Da'Vine Joy Randolph por su trabajo en 'Los que se quedan'. "Durante tanto tiempo he querido ser diferente y ahora me doy cuenta de que solo tenía que ser yo misma. Gracias por verme tal y como soy", afirmó en su emotivo discurso al inicio de la gala marcada por las protestas en el exterior del recinto exigiendo el alto el fuego inmediato en Gaza y que fue presentada por Jimmy Kimmel, que ejerció por cuarta vez como maestro de ceremonias.

El Oscar al mejor guion original fue para Justine Triet y Arthur Harari por la cinta francesa 'Anatomía de una caída' mientras que Cord Jefferson se llevó el premio al mejor guión adaptado por el libreto de 'American Fiction'.

El galardón a la mejor canción original fue para 'What was I made for?' el tema compuesto para la película 'Barbie' por Billie Eilish y Finneas O'Connell, que se hicieron así con su segundo Oscar tras ganar este mismo premio en 2022 por 'Sin tiempo para morir'. Este fue el único premio que se llevó la película dirigida por Greta Gerwig de los ocho a los que estaba nominada.

Peor suerte tuvieron Martin Scorsese, que se fue de vacío ya que 'Los asesinos de la luna' no se alzó con ninguno de los 10 Oscar a los que optaba, y Bradley Cooper que también se fue de vacío con 'Maestro' que no ganó ninguno de los siete premios a los que estaba nominada.

Tampoco hubo suerte para 'Robot Dreams' de Pablo Berger, que estaba nominada al premio a la mejor película de animación. El Oscar en esta categoría fue para 'El chico y la garza', producción del Studio Ghibli dirigida por el legendario Hayao Miyazaki. El maestro japonés se hizo así con su tercer Oscar después de que en 2003 se alzara con este mismo premio por 'El viaje de Chihiro' y de que en 2015 recibiera el Oscar honorífico en reconocimiento a toda su carrera.

El premio al mejor documental fue para '20 días en Mariúpol'. "Seguramente sea el primer director que sube a este escenario y diga que desearía no haber hecho jamás esta película, que desearía cambiar este Oscar porque Rusia no hubiera atacado Ucrania", afirmó Mstyslav Chernov, director del filme que le dio a Ucrania su primer Oscar.

Wes Anderson se llevó, tras ocho nominaciones, su primer premio de la Academia de Hollywood, por su cortometraje 'La maravillosa historia de Henry Sugar'. El premio al mejor cotrometraje documental fue para 'El último taller de instrumentos' mientras que el galardón al mejor cortometraje de animación fue para 'WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko'.

La lista completa de ganadores