El audio del VAR en el penalti a Pellistri: "El defensa no toca balón"

En el minuto 17 del encuentro entre el Granada y la Real Sociedad, Facundo Pellistri cayó en el área al acudir al rechace de un disparo de Józwiak junto con Javi Galán, defensa txuri-urdin. Martínez Munuera, colegiado del partido, no indicó nada, pero Díaz de Mera Escuderos, al frente del VAR, invitó al árbitro principal a revisar la acción frente al monitor porque el zaguero había golpeado el tobillo del extremo uruguayo. La Federación Española de Fútbol ha desvelado el audio de la conversación entre los jueces, que concluyó con una rectificación y penalti a favor del conjunto rojiblanco.

"Juan, te recomiendo un OFR -siglas de on field review, que en castellano significa revisión sobre el campo- por posible penalti", advierte Díaz de Mera Escuderos tras la acción. "Te voy a poner la cámara más potente que tengo para que veas que el defensa no toca balón", sugiere el colegiado principal en la sala VOR. Martínez Munuera, desde el terreno de juego, pide que le muestren "un par de frames más y un par de frames menos" para valorar.

Al ver el lance completo, concluye que "está claro que el balón no lo toca el defensa", pero quedaba valorar la claridad de la acción de gol. "Déjame una High Behind o una 16 -dos planos de cámara- para que pueda valorar si hay DOGSO -Denying an Obvius Goal Scoring Opportunit, que en español significa denegar una ocasión manifiesta de marcar-. En ese momento, interviene uno de los asistentes en el campo. "Juan, antes de irte, valora: si es DOGSO, ¿será amarilla?", plantea.

Tras el visionado, Martínez Munuera concluye: "Voy con penalti y nada más", decisión que comparte Díaz de Mera Escuderos. "Para mí nada más, porque va hacia atrás el balón", señala, a lo que el árbitro principal añade nuevamente que "el balón ya se iba".