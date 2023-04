Laura Requena, 'Lauri', (Albacete, 1990) no es granadina de cuna, pero nada de eso es necesario para que por sus venas corra sangre rojiblanca. La capitana del Granada Femenino cumplirá al término de la presente campaña su décima temporada en el club, como el dorsal que lleva a la espalda, tiempo más que suficiente para comprender por qué de su boca salen palabras que viajan directas desde el corazón. Por el pasillo interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva emergen las jugadoras de la parcela ofensiva del Granada preparadas, Lauri entre ellas, para recibir una última charla personalizada del cuerpo técnico. Por allí pasa Naima, atacante rojiblanca que ya atendió a este medio en la previa del partido de Copa de la Reina frente al Betis, que sabedora de que GranadaDigital espera las palabras de la capitana comenta: "Ella habla muy bien". Y es que cuando habla Lauri sus compañeras escuchan. Palabra de capitana.

Pregunta: ¿Cuál es el sentir del vestuario de cara a estas jornadas finales de campeonato?

Respuesta: La verdad es que es el mismo que venimos teniendo todo este tiempo. El vestuario está tranquilo y mentiría si dijera que estamos pensando más allá que en el Espanyol. Tenemos el objetivo muy claro, que es ir a Barcelona a intentar hacer un buen partido y sacar la victoria que es lo que queremos y es un poco la lectura que ahora mismo ronda en el vestuario y demás.

P: La última derrota frente a la UDG Tenerife B, como reconocía, fue dolorosa por la manera en la que se produjo. ¿Cómo está el vestuario tras esa derrota, con el añadido de que fue una jornada donde casi ninguno de los rivales directos falló?

R: Tuvimos un domingo-lunes complicado, porque al final es un partido en casa, todas teníamos ganas de ganar y queda poquito de liga. Pero, es verdad, que el martes de descanso nos vino muy bien y el equipo el miércoles ya vino enchufado. Ya pensando en el partido -frente al Espanyol-, porque es verdad que quedan cuatro partidos y depende de nosotras mismas el poder conseguir algo bonito o no.

P: ¿Cómo llega el equipo físicamente a este tramo final después de una temporada con un calendario muy exigente?

R: Yo creo que a estas alturas de la temporada lo emocional pesa a lo físico y yo creo que el equipo está con muchísimas ganas de competir. Entonces, a pesar de haber tenido una gran carga de partidos esta temporada por el hecho de haber llegado tan lejos en Copa de la Reina, creo que el equipo físicamente está en un momento idílico. Tenemos prácticamente la totalidad de la plantilla disponible y estamos muy acostumbradas también al trabajo físico diario y creo que en ese sentido no hay ningún problema.

P: Ahora llega el Espanyol, un rival que también tiene ganas de resarcirse después de que el líder, el Barça B, en la jornada previa le remontara un 0-2 y encadenar dos derrotas consecutivas...

R: Sí, al final vivió un poquito lo que vivimos nosotras el fin de semana que es la derrota y más aún habiendo empezado ganando 0-2, que les remonten el partido... Es una derrota dolorosa también. Imagino que iremos los dos equipos con muchísimas ganas de sacar los tres puntos, pero bueno yo creo que hay veces que las derrotas te hacen también mirar hacia abajo y decir qué es lo que no quiero y aprender de ello y ojalá que podamos puntuar.

P: Después reciben al AEM un rival complicado, aunque con la baza de jugar en casa, y que abren tres duras jornadas con rivales directos por la parte alta de la clasificación. ¿Cómo lo afrontan?

R: Creo que ahora mismo no hay nadie en el vestuario que esté pensando en el Lleida (AEM). Es verdad que suena un poco a la filosofía del Cholo de 'partido a partido', pero es que la tenemos tan interiorizada de toda la temporada, de no pensar más allá, incluso en este final de temporada. En el vestuario no se escucha nada de AEM... Se escucha Espanyol. Es lo único que ahora mismo tenemos en mente y es verdad que una vez pase ese partido ya sí podremos hablar del AEM.

P: ¿Cuáles pueden ser las claves para terminar entrando en esa lucha por el ascenso?

R: Yo creo que, incluso esta semana lo he mostrado un poquito en redes sociales, la clave de este equipo es que todas rememos en la misma dirección, que hagamos piña, que compitamos todas por igual... Al final si todas vamos encarriladas en la misma dirección, si una se sale le metemos un toquecito en la espalda y para dentro. Yo creo que el éxito de que se pueda conseguir algo bonito es que tanto staff técnico como jugadoras todas rememos en la misma dirección y estando juntas sé que va llegar el éxito mucho más pronto.

"El éxito de que se pueda conseguir algo bonito es que, tanto staff técnico como jugadoras, rememos en la misma dirección"

P: Las 12 victorias y 6 empates que llevan hasta la fecha han hecho posible que lleguen vivas a esa lucha por estar en puestos de playoff. Como capitana, ¿qué balance hace de la temporada del equipo en la competición regular?

R: Yo diría que buenísimo. Hemos tenido momentos complicados de temporada. Al final la temporada es muy larga y no siempre estar en el mejor nivel, incluso haciendo todo lo posible, entrenando bien... Pero bueno, yo creo que este grupo está haciendo una buenísima temporada y es verdad que toca refrendarlo en este último lance de temporada. A nivel general, tenemos un grupo inmejorable, tanto nosotras como el staff creemos que somos un puzle que ha enlazado las piezas muy bien. Yo estoy disfrutando muchísimo la competición, porque me encanta que sea tan competitiva.

P: Más allá de los resultados si algo han demostrado, tanto en liga como en copa, es que podéis competir ante cualquier rival. ¿Es esta una de las plantillas más competitivas del Granada de las que ha formado parte?

R: No sabría decir si más competitiva, pero es verdad que este año hay un aura competitivo que quizá otros años no hemos tenido. También creo que este tipo de competición ayuda, el que prácticamente el último de la clasificación te haga competir y el primero te haga competir de la misma manera. Entonces, el equipo sabe que si empieza perdiendo se le puede dar la vuelta a cualquier resultado y eso quizá otras temporadas no lo hemos tenido. En ese sentido, el equipo está convencido de que un partido dura 90 minutos y sabemos que este Granada actual los va a pelear hasta el final, se empiece ganando o perdiendo. Eso es algo que me enorgullece con el paso de todos estos años, de haber podido conseguir ese gen competitivo que este año sí estamos sacando.

"Este año hay un aura competitivo que quizá otros años no hemos tenido"

P: Llegó al Granada en esa temporada histórica en Primera. De aquella plantilla aún quedan jugadoras como usted, Andrea Romero, Cristina Moreno o Laura Pérez. ¿Cree que, tras tantos años tan cerca, el fútbol le debe otro ascenso al Granada CF Femenino?

R: Yo lo vengo hablando mucho. Este grupo se merece una recompensa, ¿cuál? No lo sé, lo podré decir en junio. Es verdad, que por trabajo, por amor a estos colores, por dedicación desde esa base, mentiría si no creyera que merecemos una recompensa a todos estos años. Pero bueno, al final, el fútbol en ese sentido es un poco desagradecido, pero mientras existan posibilidades, este equipo, esta base, va a pelear hasta el final para ojalá y poder devolver al Granada a donde se merece estar, veremos en junio dónde.

"Mientras existan posibilidades vamos a pelear hasta el final para ojalá y poder devolver al Granada donde se merece estar, veremos en junio dónde"

P: Una de las mejores noticias son esos dos partidos que quedan por disputar en casa -AEM y Eibar-, precisamente el que cierra la competición frente al Eibar. ¿Cómo puede ayudar disputar esos duelos ante su afición?

R: Yo creo que hablando de la afición a mí se me quiebra la voz también, porque este año hemos vivido momentos idílicos. Jamás se me van a olvidar los momentos que hemos vivido con tantísima afición en Los Cármenes. Yo creo que, espero y desde aquí hago un llamamiento a la afición, que estamos en la recta final y me encantaría que esa gente que confió en nosotras en la Copa de la Reina que necesitamos su apoyo en estas últimas jornadas. Para nosotras es súper importante y además sé que el equipo se viene arriba. Sentir el apoyo de tu afición, no es lo mismo jugar un partido con pocos aficionados que con muchos y ojalá deseo y espero que en este final de la temporada venga muchísima gente a vernos.

P: ¿Es más que nunca posible que nunca conseguir plaza en el playoff, más si el Barça B -no puede ascender de categoría- se termina proclamando campeón y entra un equipo más en esa pelea?

R: A día de hoy la Federación no ha dicho nada claro de cómo va a ser, de cómo no va a ser. Por eso, como tampoco sabemos cómo harán, a día de hoy el Granada no piensa más allá del Espanyol.

P: ¿Qué supondría para el equipo cerrar la temporada con esa plaza que le da opción de pelear por el ascenso?

R: Al final es como todo trabajador que hace su trabajo y quiere llegar lo más arriba posible o quedar lo mejor posible, nosotras igual. Para el equipo, para el staff, para nosotras, para la dirección deportiva, para el club... Poder conseguir algo bonito, algo histórico y llevar al Granada a Primera División evidentemente refrenda el trabajo, muchísimas horas de sacrificio que llevamos, muchos momentos duros... Precisamente este fin de semana yo me perdí un momento familiar y encima pierdes. Pues hay veces que, es verdad, que cuando llega este final de temporada y estás esperando una recompensa, pues claro que el equipo quiere tenerla al trabajo de tantas horas detrás que llevamos haciendo durante tantos meses.

P: Hablando de su temporada, sólo se ha perdido por lesión el primer partido del equipo en este 2023 frente al Athletic B y se quedó sin minutos en Copa frente al Alavés y contra el Dépor en Liga. Desde entonces, volvió a ser indiscutible. Abrió la lata en Copa de la Reina ante el Betis y suma además cinco tantos en Liga. ¿Qué valoración hace de su campaña?

R: Personalmente, como he dicho, creo que estoy disfrutando muchísimo esta temporada. Quizá me atrevería a decir que de las que más de las que formo parte del Granada Femenino. Al final, Lauri es una persona muy competitiva, me encanta competir cada partido, me encanta que la liga sea competitiva, que tanto el primero te pueda hacer daño como el último y, a nivel personal, la estoy disfrutando muchísimo. Y luego, a nivel emocional, también soy una persona que llevo diez años en el club, que mi corazón es rojiblanco, que me duele perder, que soy la primera que se va a alegrar muchísimo si conseguimos algo bonito. Llevo muchos años aquí, siento este Granada como mío y la verdad que a nivel personal creo que estoy en un buen momento. Respecto a mí con el grupo, me encanta venir todos los días a entrenar, disfrutar de mis compañeras, hay muchas de ellas que son amigas mías, me encanta la relación que tenemos con el cuerpo técnico y la verdad que si tuviera que dar una cifra, Lauri se encuentra en un 9 en lo personal.

"Mi corazón es rojiblanco, me duele perder"

P: Le hemos visto adaptarse a distintas posiciones al igual que otras compañeras como Naima, Noe, Postigo, Gaste... ¿Se puede decir que la polivalencia es una de las señas de identidad de este equipo?

R: Sí. Al final, ha habido momentos de la temporada que por lesiones u otras cosas la plantilla en algunos casos se ha quedado corta. 'Roy' -Roger Lamesa- ha tenido que 'quebrarse la cabeza' para a veces hacer un once o, incluso, ser polivalente. Para mi sorpresa, este año que estoy en algunos partidos jugando de interior extremo izquierdo, pues creo que me siento cómoda. Es verdad que llevo toda mi vida siendo mediapunta, pero bueno, 'Roy' me da la libertad de como extremo coger espacios en los que yo me siento también cómoda y, bueno, contenta de aportar sea en el sitio que sea para mi Granada.

P: Destacada está siendo su conexión con Naima que ha dado como resultado goles muy importantes como el de la victoria frente al Oviedo. En ese tanto, está en el inicio de la jugada que usted misma acaba finalizando. ¿Es esa jugada el mejor reflejo de quién es Lauri como jugadora?

R: Desde que empecé a jugar al fútbol soy una jugadora muy sacrificada e intento aportar lo que mejor sé hacer. Al final, siempre he sido delantera, tengo hambre de gol y es verdad que a veces este año estoy recibiendo en líneas quizá más atrasadas, pero soy una persona que le gusta llegar arriba, que le gusta marcar goles. Y, en cuanto a la complicidad con Naima, con Laura Pérez... Son jugadoras que cualquier jugadora en el mundo querría tener al lado y jugar con ellas y la complicidad se gana a base de trabajo. Con Laura Pérez, por ejemplo, la complicidad viene de muchos años, Naima es una jugadora muy técnica y es muy fácil asociarse con ella... Estoy encantada de tener compañeras que, en ese sentido, me hacen a mí ser mejor futbolista.

"Jugar con Naima, Laura Pérez... Son jugadoras que cualquier jugadora del mundo querría tener a su lado"

P: Como capitana nunca te has escondido ni dentro ni fuera del campo. Frente al Cacereño, la UDG Tenerife B como último precedente no faltaron decisiones del colectivo arbitral discutibles. ¿Cree que urge más que nunca que se tomen medidas para el crecimiento de una competición como es la Primera Federación Femenina?

R: Sí, al final nosotras nos consideramos futbolistas profesionales. Creemos y consideramos que nuestra competición es profesional y desde nuestro terreno intentamos ser lo más profesionales posible. Yo llego a la Ciudad Deportiva a una hora y no sé a la que voy a salir. Yo me considero y hago mi trabajo como una profesional y bueno también esperas que en este mundillo todo el mundo actúe como tal.

P: A final de cada partido es característico verles formar un corrillo entre jugadoras y cuerpo técnico ganen o pierdan. Otras acciones que muestran la unidad en el vestuario es esa historia que subió a Instagram con una bota de cada una de las jugadoras simbolizando un tren con el mensaje "Aquí no se descarrila nadie". ¿Cómo se consigue un vínculo tan fuerte en un vestuario?

R: Me gusta que me hagan esta pregunta. Se consigue con una base muy buena que llevamos durante todos estos años y luego intentando que la gente que viene se sienta como en casa. Yo la verdad que me siento muy orgullosa de ser la capitana de este equipo, porque en los principios de pretemporada cuando la gente llega y ve el buen ambiente que hay y cómo se integran... Pues, que te hagan una pregunta así a mí me enorgullece el ver cómo cada jugadora que llega quiere quedarse en Granada, le gusta este equipo, pues creo que algo de esa base de jugadoras que llevamos mucho tiempo algo estamos haciendo bien para que ese ambiente de grupo e, incluso, amistad se siga manteniendo.

P: ¿Es esa unión una de las claves para que esta temporada estéis peleando por todos los objetivos, incluida esa consecución de los cuartos de final de Copa de la Reina históricos?

R: Sin duda. Al final, el equipo tiene un talento enorme. Creo que tenemos de las mejores jugadoras de la categoría, sin dudarlo, estoy convencida y si encima tenemos el plus de que la gente se lleva de manera inmejorable, que nadie mira por encima de la otra, que todas aportamos, que no ha habido dentro del vestuario un mal rollo en todo el año... Yo creo que eso siempre suma y es algo que identifica a este Granada Femenino.