Jujuba Cardozo (Itapira, Brasil, 1991) es puro carácter sobre el terreno de juego, contundencia lígrima y músculo para proteger al Granada Femenino en su travesía hacia una nueva permanencia en Liga F. Una central de las que hacen a las adversarias pensarse bien si encarar y protagonizan sus pesadillas. Pero fuera del verde, Juliana es una sonrisa amable que desprende alegría. "¿Quieres un café?", saluda en el hall de la Ciudad Deportiva rojiblanca, donde se sienta para atender a GranadaDigital sin perder en ningún momento su mueca afable. Le espera para volver a casa Edna, una de sus mejores amigas en el vestuario y, también, su compañera de piso. Difícil contener la risa cuando se juntan, pero en lo serio, la zaguera responde como si llevara años en el club, impregnada de granadinismo en los pocos meses que han pasado desde que aterrizó. "Me identifico mucho con la eterna lucha", reconoce, convertida ya en un pilar maestro en el proyecto de Arturo Ruiz.

Pregunta: El parón después de una derrota se hace más largo, ¿no?

Respuesta: Sí, sí. La verdad es que a mí, particularmente, me gustaría que ya hubiéramos tenido otro partido después del último, para quitarnos la mala sensación. Nos costó un poquito. Ahora ya viene lo bueno otra vez. Este parón de Liga, a veces, también viene bien, a pesar de que la derrota contra el Betis no era lo esperado. Hemos tenido tiempo en este parón para trabajar cosas en las que no estábamos tan finas. Ahora, a ponernos a tope para que podamos hacer un partido muy bueno contra el Sevilla.

P.: Contra el Betis, al equipo se le escapó una buena oportunidad de distanciarse del descenso.

R.: Sí. Cuando ves que es un rival que está por debajo, un rival directo, claro que piensas que nos faltó un poquito para podernos distanciar, quedar más lejos de ellas.

P.: Aun así, sigue fuera. ¿Cómo ha visto al Granada en este arranque?

R.: Muy bien. Sabemos que es una liga muy competitiva, que te exige en todo momento, y creo que el equipo ha estado muy bien. Tenemos que seguir así para que en el futuro podamos recoger los frutos por los que estamos trabajando ahora.

P.: ¿Cree que, por juego, el equipo ha merecido más puntos de los que tiene?

R.: Sí, la verdad es que en el primer partido contra el Atlético de Madrid estuvimos bien. Habría estado bien sumar puntos, pero también sabemos que era un rival muy bueno. Nosotras teníamos expectativas de poder puntuar en su casa. Contra el Athletic de Bilbao también, porque hicimos un partido muy bueno, muy serio. Deberíamos haber salido de allí, quizás, con un punto. Pero el fútbol es así. A veces, estás muy acertada pero la cosa no sale bien. También debemos tener paciencia ahora porque no se sabe dónde están los puntos. Hay que tener la tranquilidad de que los puntos van a llegar.

P.: ¿Cómo se siente el vestuario?

R.: Estamos muy bien. Todas sabemos de la dificultad de esta competición, así que nos apoyamos las unas a las otras para poder sacar cosas positivas y, juntas, extraer lo máximo, hacerlo lo mejor posible.

P.: Ahora visita el Sevilla, que ha firmado un comienzo irregular.

R.: Cada partido es uno distinto. A veces, un rival no está tan acertado. Yo miro a nuestro grupo, porque tenemos mucha calidad y vamos a afrontar el partido de igual a igual.

"Nos apoyamos las unas a las otras para poder sacar cosas positivas"

P.: Se trata del primer proyecto del técnico al frente del Granada. ¿Cómo es como entrenador?

R.: El míster ha venido muy bien. Nos está aportando muchas cosas buenas, lo que él sabe. Todas nosotras y el cuerpo técnico somos conscientes de cómo es la competición. Está aportando mucho y defendiendo muy bien esta institución. Juntos, seguramente, vamos a conseguir nuestro objetivo, que es la permanencia, y disfrutar de la competición.

P.: Parece que está logrando que en el equipo se reconozcan unas señas de identidad.

R.: El míster siempre habla de nuestra identidad, que es demostrar que tenemos calidad y, con balón, ser un equipo muy seguro. En los partidos ya se nota que tenemos una identidad, que, cuando tenemos el balón, podemos atacar al adversario. Sin balón, nos pide morder e ir a por ellas. Sabemos que tenemos equipo tanto para defender como para atacar.

P.: Ha llegado este verano al Granada, pero parece que llevara toda la vida.

R.: -Ríe- Es que la gente lo hace muy fácil. Me siento muy bien, la gente me ha acogido muy bien aquí. Estoy muy contenta, muy feliz con esta acogida. Esto sirve para las demás personas que vayan llegando al club, se van a sentir como yo. Estoy muy contenta aquí.

P.: ¿Qué tiene el club que engancha a tantas jugadoras?

R.: Buah, es una institución muy seria. Te da todas las instalaciones que tiene para trabajar, toda la estructura que tiene. Aparte, todas las personas, que son muy amables y te hacen las cosas más fáciles. Todo esto se nota. Lo que se ve desde la grada es porque la gente aquí te hace más fáciles las cosas para poder trabajar, sentirte en casa y feliz. Yo me siento así.

P.: Hasta el momento, ha sido indiscutible con Arturo Ruiz.

R.: Somos un equipo en el que todas pueden jugar. Ahora estoy teniendo mi oportunidad, a ver si puedo seguir así, aportando lo máximo que tengo y rindiendo dentro de este club, en este grupo, porque sé que en cuanto una de nosotras se despiste, puede salir de la alineación. Cada una de nosotras está apta, está bien y está preparada, porque trabajamos todos los días para poder jugar. Si estoy en el once estoy feliz, y si el míster cree que no estoy para entrar, tendré que seguir trabajando y mejorando para aportar al equipo.

P.: Lo que ha ido variando es su pareja en el centro de la zaga.

R.: Creo que nos entendemos todas, la verdad. Es más opción del míster, de poner a quienes cree que están mejor para defender al equipo. No tengo una compañera específica con la que me entienda mejor. Hemos rotado en muchos partidos y he jugado prácticamente con todas. Va a decidir el míster quién tiene que jugar y está mejor preparada para defender al club.

"El míster siempre habla de nuestra identidad, que es demostrar que tenemos calidad y, con balón, ser un equipo muy seguro"

P.: En lo que va de curso, ha despuntado por su contundencia y su garra. Eso es algo que no se entrena, sino que se lleva dentro.

R.: Sí, sí. Yo todos los días, por la mañana, me despierto y no tengo otra motivación mejor que yo misma. En cada entrenamiento, en cada partido, tengo esto dentro de mí, esta garra y esta determinación para poder poner todo dentro de cada partido.

P.: Parece que su estilo de juego casa bien con la eterna lucha.

R.: Cuando llegué aquí, fue la primera frase que vi. Me identifico mucho con esto. Eterna lucha siempre.

P.: La religión forma también una parte muy importante de su día a día. ¿También a la hora de jugar?

R.: Sí. Soy muy religiosa, evangélica, y lo llevo conmigo dentro del campo. Pido siempre protección a Dios para que cuide de mí, de mi equipo y de todos, para que podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera, sin lesiones ni nada. Sin faltar nunca el respeto a la gente y haciendo mi trabajo, mi juego.

P.: Es toda una trotamundos del fútbol. En sus inicios, pasó por Japón. ¿Qué aprendió allí?

R.: Estuve dos temporadas y aprendí, sobre todo, la cultura, que me encanta. Puedo decir que soy una japonesa más, porque me gusta mucho -risas-. Me encanta la manera de la que es la gente, su cultura y cómo ve la vida.

P.: ¿Cómo es el nivel del fútbol femenino nipón?

R.: Ahora está mucho mejor. En 2016/2017, la Liga todavía no era profesional. Ahora sí y ha mejorado mucho.

P.: Conoce bien la Primera División Femenina, y también la lucha por la permanencia. ¿Qué debe tener un equipo para lograrla?

R.: Es una competición muy bonita, pero también muy dura. Sabemos que es muy difícil. Está entre las mejores. Tenemos que tener mucha paciencia, saber que cada partido es uno distinto, entender cuando perdemos y disfrutar mucho cuando puntuamos porque cada punto es muy valioso.

P.: ¿El Granada tiene lo necesario para salvarse?

R.: Creo que sí, todas estamos preparadas para que al final de la temporada podamos estar felices por cómo hemos llegado.