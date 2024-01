Alexander Medina, entrenador del Granada, espera dar continuidad frente al Betis a la imagen que su equipo ofreció en la jornada anterior, en la que se reencontró con la victoria. De ahí, ha expuesto en su rueda de prensa previa al choque, considera que vendrá el cambio de inercia en cuanto a marcadores. "Quiero tratar de que el equipo tenga una regularidad de rendimientos para poder obtener resultados. Nos enfocamos mucho en el rendimiento del equipo, en la mejora constante, individual y colectiva. De esa manera, vamos a estar mucho más cerca de obtener el resultado", ha argumentado, sin obviar la urgencia rojiblanca. "Necesitamos sumar, acercarnos a esos equipos que vienen en la lucha por la permanencia". No quiere mirar demasiado la tabla de clasificación, afirma, aunque sabe que la cita de este sábado "es un buen partido para tratar de lograrlo".

"Fue importante el triunfo. Lo habíamos marcado enseguida, postpartido. Necesitábamos una victoria después de mucho tiempo. Sirvió para el estado de ánimo de nuestros futbolistas, del entorno, del club, de los aficionados. Sobre todo, para seguir confiando en el trabajo que se viene haciendo", ha expuesto el técnico uruguayo, quien, no obstante, no desea que esto desvíe la atención "de un objetivo claro y concreto, que es el partido del Betis". "Vamos a enfrentarnos a un gran equipo que tiene grandes jugadores y un excelente entrenador. Los últimos partidos no fueron los mejores en resultado y rendimiento, pero tiene mucha jerarquía y calidad, muchas virtudes y otras situaciones de las que podemos sacar provecho", ha descrito sobre su rival de esta jornada.

El Cacique ha asegurado que será un encuentro "complicado en un campo difícil, donde esta temporada aún no ha perdido -el Betis-". "Tuvimos días para planificar y saber qué tipo de partido vamos a jugar", ha agregado, con "mucha confianza y fe" en este plan para abordar el compromiso. "Tenemos que confirmar como visitante el buen duelo que hicimos con el Cádiz. Es el momento oportuno de hacerlo", ha apostillado. Esta planificación contempla una fórmula para reemplazar a Ricard Sánchez, que será baja por sanción, con Vallejo, Manafá y Bruno Méndez como alternativas. "Tenemos ya la situación totalmente clara, quién va a jugar ahí. Falta un entrenamiento y todavía no le confirmé el equipo a nuestros futbolistas. No lo voy a hacer público hasta decírselo a ellos. Lo hemos trabajado", ha sostenido.

Martin Hongla y el mercado

En esta misma línea, el técnico ha recordado la baja de Raúl Fernández, aún convaleciente, y ha desvelado que existe "alguna otra situación" de la que permanece pendiente. En este último apéndice se enmarca aún el estado de Gerard Gumbau. "Ha entrenado con el equipo, pero vamos a esperar hasta el último minuto para tratar de confirmar y ver", ha detallado al respecto, con intención de "tomar el tiempo suficiente para determinar si puede estar en el arranque o en el banquillo". Sí podrá contar, en principio, con Martin Hongla, recibido por Matteo Tognozzi en Granada desde este miércoles, pero cuyo fichaje todavía no ha sido oficializado. "En estas horas se está solucionado y cerrando su situación. Viajó con permiso del club para tratar de cerrar la negociación de su pase. Si termina todo en buen puerto, podremos contar con él para mañana", ha profundizado. Se anunciará este mismo viernes.

Ha sido el último en aterrizar en Los Cármenes, aunque todavía espera más llegadas y salidas. "Gestionar este tipo de momentos es complicado para cualquier entrenador. Los periodos de fichajes, con jugadores que puedan salir, son momentos duros para todos, pero yo no puedo perder el foco de los partidos. Mi foco está en el Betis, lo estuvo siempre. Es lo que trato de transmitir en el día a día a mis futbolistas.Todos los que estamos aquí, hasta que alguno llegue o se vaya del Granada, tienen posibilidad de jugar. Algunos tienen más chances de marcharse que otros futbolistas. No es agradable, pero es parte de nuestra función, de nuestra profesión y de los momentos de nuestra temporada", ha expresado en esta línea. No se ha salido de este guion al ser cuestionado por una posible marcha de André Ferreira, a quien sitúan en la órbita del Valladolid. "Es parte del resto", ha resuelto.

Otro de los recién llegados, Kamil Piatkowski, sí está ya inscrito -lucirá el dorsal 22 liberado por Perea- y disponible para el técnico charrúa. "Está entrenando hace unos cuantos días con nosotros. Lo vemos en muy buena forma, más allá que su último partido fue por el 11 o 12 de diciembre. Estuvo trabajando, se le ve muy bien físicamente, muy fuerte. Es una de las opciones que también manejamos, que esté dentro de la nómina de convocados. Es un jugador del que nos gustan mucho sus características. Lo analizamos en profundidad", ha especificado sobre el polaco, con quien considera que no habrá problemas con la comunicación. "Es un chico muy inteligente que se adaptó rápido al grupo y tiene muchas ganas. Tuvo mucho compromiso desde el primer minuto. Está muy adaptado al equipo y sus compañeros", ha mantenido.