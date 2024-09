Fran Escribá: "Todavía nos falta mucho para llegar a la idea de lo que queremos que sea el equipo"

El entrenador del Granada CF, Fran Escribá, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa al encuentro del próximo domingo ante el Burgos CF. El valenciano, que se enfrenta a su primer duelo como técnico del conjunto rojiblanco, ha afirmado que deben ser "ambiciosos y pensar que se puede mejorar en todo". "Hemos trabajado sobre todo. Luego es verdad que, aunque trabajamos desde el martes, cuantas más sesiones, mejor. Todavía nos falta mucho por hacer para llegar a la idea de lo que queremos que sea el equipo", ha continuado en relación a la situación del grupo en la víspera.

Además de lo futbolístico, en especial "en los aspectos ofensivos y defensivos", ha reconocido que han hablado con el plantel sobre intentar "quitar esa sobrepresión que a veces llegan a tener". "Tienen que afrontarlo como lo que es. Es un reto. La exigencia del club y su gente es lógica. Los jugadores tienen que saber llevarlo. Ya lo han hecho en otros equipos y han tenido carreras brillantes. Todos estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, y tenemos que saber sobrellevarlo. Hemos trabajado en lo anímico", ha explicado.

En frente tendrá a un Burgos CF que llega lanzado a este partido. Quizás no es el debut soñado, pero si "uno importante". "El Burgos está haciendo bien las cosas. Tienen un bloque mejorado. Hay que ver los últimos tres partidos. Te penalizan muchos los errores. El Plantío es uno de los campos complicados. Es un partido de los que gusta jugar", ha sentenciado Escribá.

Para él, la clave del éxito radica en "no cometer errores graves" en un categoría "que los penaliza mucho": "Tenemos que trabajar en no cometer errores groseros. De los que te condicionan. Además saber meterte en el partidos desde el minuto uno. Los chicos han trabajado mucho, pero el partido nos va a exigir una intensidad donde no se rehúya las disputas y se tenga ambición".

No quiso dar "muchas pistas" sobre el equipo, aunque sí ha adelantado las bajas de "Luca Zidane, Manu Lama, Pablo Insua, Carlos Neva y Lucas Boyé" por lesiones. "El resto están bien. Algunos los hemos cuidado un poco más por algunas molestias, pero están bien", ha manifestado sobre otros jugadores que han estado en duda durante esta semana, como Ignasi Miquel, Miguel Rubio o Sergio Ruíz, entre otros.

"Es importante que me adapte a la plantilla"

"Es importante que me adapte a la plantilla. La mayoría de planteles se adaptan bien a cualquier sistema. Es verdad que he jugado mucho con 4-4-2, pero hay jugadores que nos permiten otras posibilidades. Depende de la situación y el partido. La plantilla encaja bien con mi idea futbolística", ha dicho sobre los posibles esquemas que utilice, en lo que ha dado a entender que será flexible.

La duda en la portería no la disipado: "Me gusta tener mucha comunicación con Juan Carlos (entrenador de porteros) y mi equipo. A Mariño lo veo cada vez mejor. Cada semana que pase se va a encontrar mejor. Vamos a llevar a dos porteros que están en perfectas condiciones".

Sus primeros días en Granada ha mantenido que han sido "muy buenos", aunque con la vorágine siente "que no he tenido pretemporada". "Tienes en la cabeza la inmediatez del partido, pero al ambiente y el entorno es muy bueno. Gente que había pasado por aquí me habían hablado muy bien de todo el mundo. Una de las frases que más me han repetido es que esto es un sitio ideal en todos los sentidos. Me dijeron que si las cosas iban bien iba a estar muy a gusto", ha verbalizado.