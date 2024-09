Las familias del CEIP Gómez Moreno reclaman la gestión total de su comedor ecológico

Las familias del CEIP Gómez Moreno continúan en "pie de guerra" por la decisión de la Junta de adjudicar la gestión de su comedor ecológico a una empresa externa. Desde el AMPA denuncian que "la Junta superpone el criterio económico antes que la salud de nuestros niños, quiere rebajar tanto el presupuesto que no sabemos ya si van a comer bocadillos de salchichón o comida". Esta decisión, apuntan, es "arbitraria y carece de sentido", desde la asociación de madres y padres reiteran que "los argumentos son puramente económicos, y lo que debería primar es la calidad y la salud de nuestros hijos".

El proyecto de comedor del CEIP Gómez Moreno es un reflejo del "carácter comprometido" de las familias que han reavivado el sentido de "comunidad, herencia cultural y salud" desde la que ofertan productos de calidad, ecológicos, frescos y de cercanía, procedentes de la Vega de Granada. El comedor ecológico se presentó como un servicio óptimo para la alimentación de los más pequeños capaz de llevar a cabo una cultura ecológica "digna de ser un referente".

Un comedor ecológico con 17 años de historia

Hace 17 años que, desde el AMPA del CEIP Gómez Moreno, tomaron las riendas del comedor escolar, una decisión que ha elevado al máximo exponente de calidad su gestión, erigiéndose como uno de los comedores ecológico más sanos de Andalucía. Ahora la realidad es otra, desde 2018 los alumnos de este colegio ya no se alimentan con los objetivos plasmados por los padres y madres del centro, la Junta de Andalucía les arrebató de las manos la gestión del comedor.

Una decisión que quebró "por completo" todos los esquemas en materia de salud y alimentación que estas familias prepararon con "ilusión", "motivación" e "implicación" para el desarrollo de hábitos saludables en torno al papel educador del ECO-comedor en beneficio de sus hijos.

Durante este curso escolar, la empresa concesionaria encargada del comedor será Ausolan, una decisión que ha tomado de nuevo el criterio económico como punto extra para su adjudicación. "Algo que nos llama poderosamente la atención es que tengamos el mismo número de puntos que una empresa que jamás ha participado en el concurso público, solo llevan concertados y que tienen la sede en Euskadi", destaca Alba Abdel, secretaria del AMPA CEIP Gómez Moreno.

A pesar de ello, Alba agradece diálogo y la actitud colaborativa que está teniendo Ausolan para estudiar fórmulas para el desarrollo del comedor ecológico en el colegio, "hemos llegado a un acuerdo que nos permitirá encargarnos del comedor durante unos meses, estamos a la espera de que la Junta lo ratifique", añade. En este caso, la empresa concesionaria se tendrá que encargar de ofrecer el 20% del servicio, lo que supone que hasta marzo de 2025 las familias del centro no se podrán hacer cargo del comedor, aunque manifiestan que "hemos intentado buscar la mejor solución, al final tenemos que pensar en que son nuestros niños y niñas los que tienen que comer ahí todos los días".

Ausolan ofrecerá un menú elaborado in situ, pero los alimentos ecológicos no tendrán cabida en el menú diario. "En marzo, cuando sea nuestro turno ofertaremos nuestro menú ecológico, pero al precio que ha estipulado Ausolan, lo que nos pone la soga en el cuello económicamente hablando", destacan desde el AMPA.

La asociación de madres y padres del Gómez Moreno defiende que "somos un ejemplo para otros colegios públicos, nos llaman y nos preguntan cómo lo hacemos, pero la Junta no quiere reconocer nuestro papel" y añaden que "nos ponemos a luchar con los leones bajo las mismas directrices cuando no podemos ofertar precios como lo hacen estas grandes empresas".

El CEIP Gómez Moreno atiende a más de 250 comensales diarios

Este colegio público, anclado en el emblemático barrio del Albayzín, atiende a más de 250 comensales diarios, una cifra "bastante alta" para un comedor escolar. Actualmente el precio del menú diario ronda los 5,48 euros por alumno, un coste muy reducido para mantener la calidad y la oferta ecológica en el centro. "Nuestra oferta económica hacía una rebaja de ese precio simbólica, digamos de un 0,1 %, teniendo en cuenta que ese dinero no nos cubre el precio real del menú ecológico, tampoco podemos bajar nada más", afirma el AMPA.

En 2018 perdieron la adjudicación total para la gestión del comedor, desde entonces no han parado para conseguir que sus hijos vuelvan a tener el comedor ecológico que merecen. "No vamos a parar de luchar, de organizarnos y focalizarnos en la Junta para que nos devuelva la gestión de nuestro ECO-comedor", destacan. Los requisitos no cumplidos, por las empresas concesionarias, han permitido que el comedor ecológico del Gómez Moreno siga en marcha, aunque el esfuerzo económico haya sido un lastre en el camino para estas familias.

Desde el CEIP Gómez Moreno alzan la voz a la Junta para que "se contemple dentro de los pliegos los casos como el comedor del Gómez Moreno, que nos saquen de esos pliegos de licitación, es la única forma de proteger y blindar, de alguna manera, el servicio y nuestro proyecto". Además consideran que esto es importante para que "se pueda seguir extendiendo este modelo y no seamos una aldea aislada".