Espadas señala que Noel López aún no ha tenido acceso al sumario del secuestro de Maracena

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha señalado que su secretario de Organización, Noel López, está a la espera de tener acceso al contenido de la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada sobre el secuestro el pasado 21 de febrero de la concejal socialista de Maracena Vanessa Romero, a manos del que aún era en ese momento pareja sentimental de la alcaldesa de esta localidad, Berta Linares (PSOE), un caso que se ha enviado en parte al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que deduzca testimonio contra su número tres, que es aforado.

Así lo ha indicado, a preguntas de los periodistas en Vegas del Genil, Juan Espadas, quien ha detallado que ya ha hablado con López, que fue alcalde de Maracena, y que en su partido no tienen información aún "salvo lo que aparece en la prensa" sobre unas diligencias en las que se ha levantado el secreto de sumario en las últimas horas.

Cuando accedan al sumario, "entonces lógicamente haremos las declaraciones correspondientes", ha explicado Espadas, quien ha detallado que tampoco López "ha tenido acceso al sumario". En su momento, tanto el secretario de Organización del PSOE-A como él mismo harán declaraciones, si bien de momento "no se puede informar u opinar sobre lo que no se conoce".

La causa se envía al TSJA también en relación con la regidora y el concejal de Urbanismo de Maracena, Antonio García Leiva, cuyo Ayuntamiento, según han indicado fuentes municipales a Europa Press, tampoco se posicionará "hasta que no se sepa" por qué están siendo investigados, de lo cual han indicado que "se están informando".

En la causa está investigado el presunto autor material del secuestro, que permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza por la presunta comisión de un delito de detención ilegal. La víctima del secuestro, concejal de Agenda 2030 de esta localidad, está personada como acusación particular.

Moreno ve "con sorpresa y estupor" que se pida investigar al número 3 del PSOE-A por el secuestro de Maracena

El presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado este jueves su "sorpresa y estupor" por el hecho de que se haya conocido que el juez que investiga el secuestro de Maracena (Granada) deduce testimonio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el secretario el secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, número 3 del partido.

En declaraciones a los periodistas en Vera, Moreno se ha pronunciado así tras conocerse este jueves el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada haya levantado el secreto de sumario en la causa por el secuestro el pasado 21 de febrero de la concejal socialista de Maracena Vanessa Romero, a manos del que aún era en ese momento pareja sentimental de la alcaldesa de esta localidad, Berta Linares (PSOE), y haya elevado la causa al TSJA respecto a Noel López, la regidora y el concejal de Urbanismo de la localidad.

Juanma Moreno ha indicado que quiere ser "muy prudente" hasta que los hechos se aclaren y si se confirmaran, "estaríamos hablando de algo muy grave, del número tres del PSOE en Andalucía y de un delito de secuestro".

Ha insistido en que no tiene más información que lo que se ha publicado en los medios de comunicación y que, por tanto, hay que esperar a que por parte del PSOE "se den las explicaciones y por parte de la acción judicial". "Me ha sorprendido y me ha causado mucho estupor; vamos a esperar a esa información", ha apuntado.