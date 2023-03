Espadas exige explicaciones por el "desvío de más de 117 millones a la sanidad privada"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha exigido este lunes explicaciones "urgentes" al Gobierno de Juanma Moreno "por el desvío de al menos 117 millones de euros a la sanidad privada sin control legal ni presupuestario entre 2021 y 2022", y con adjudicaciones "a dedo".

Así lo ha reclamado el dirigente socialista en un comunicado al hilo de una información que publica este lunes 'eldiario.es' según la cual el Gobierno andaluz "adjudicó a dedo más de 117 millones a clínicas privadas acogiéndose a un decreto para contratos Covid ya derogado", según ha explicado el PSOE-A en una nota.

Espadas ha reclamado a Moreno que "informe urgentemente de este monumental desvío de fondos públicos en su gobierno", y que "asuma responsabilidades al más alto nivel". El líder del PSOE-A ha sostenido que dicha noticia "respalda lo que venimos diciendo hace meses" desde su partido, y es que el Gobierno de Moreno "está derivando de manera creciente recursos públicos a la sanidad privada, y hoy conocemos, a través de la información publicada, que lo está haciendo a través de un procedimiento al margen de la legalidad", ha alertado.

En este sentido, Espadas ha destacado que, "en mayo de 2021, se cerró la posibilidad de hacer contratos de emergencia o adjudicaciones directas porque la pandemia había finalizado y, sin embargo, el Gobierno de Moreno Bonilla sigue y lleva más de año y medio haciendo esas adjudicaciones directas, esos contratos a dedo que claramente están beneficiando a unas compañías privadas y perjudicando, claramente, la concurrencia, la competencia y a otras empresas".

"Esto, evidentemente, es todo menos transparente; es opaco", ha sentenciado Espadas, que por ello ha exigido al Gobierno de Moreno que "informe sobre los contratos, sobre las adjudicaciones y todas estas cuestiones en sede parlamentaria, porque, sin duda, estamos hablando de una cuantía superior a los cien millones de euros, y nos parece sumamente grave", ha enfatizado.

Batería de iniciativas parlamentarias

Posteriormente, en una atención a medios en Sevilla antes de asistir a la presentación, por parte de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, del programa de actuaciones en la AP-4, Espadas ha insistido en defender que la cuestión en la que se centra la citada noticia de 'eldiario.es' "debe ser objeto de una explicación urgente" por parte del presidente de la Junta, porque, a su juicio, es una actuación en materia sanitaria del Gobierno andaluz que "claramente está fuera de los cauces de legalidad y del procedimiento que requiere".

Es, según ha insistido Espadas, "una cuestión muy grave que no se puede despachar como el señor Moreno Bonilla viene haciendo habitualmente ante nuestras críticas por ese incremento de la derivación de recursos públicos a la sanidad privada, diciendo que esto también es un bulo del Partido Socialista", según ha remarcado el líder del PSOE-A.

Al respecto, ha anunciado que el Grupo Socialista ha preparado "de manera urgente" este lunes por la mañana "una batería de iniciativas en el Parlamento, de peticiones de información" a la Junta "relativas a esa adjudicaciones, a esos contratos, a esas prórrogas, para saber exactamente quién hay detrás de esas adjudicaciones y cuál es la justificación que se da para algo que está al margen de los procedimientos legales", con "fórmulas de contratación" que "han seguido llevándose a cabo sin respaldo legal durante un año y medio".

"Por tanto, espero que hoy la respuesta del Gobierno del señor Moreno Bonilla no sea un nuevo bulo más", porque "lo que queremos son verdades en este caso, y no buscar justificaciones", ha sentenciado Juan Espadas, quien ha subrayado que, a través de esa "batería de iniciativas parlamentarias", el PSOE-A va a "exigir la máxima transparencia ante algo que, en principio, desde luego no huele bien", según ha zanjado.

La consejera de Salud alega que todos los contratos de emergencias están avalados por los servicios jurídicos del SAS

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha explicado este lunes que todos los contratos de emergencia de servicios de Asistencia Sanitaria Complementaria, con sus adendas y prórrogas, están dentro de lo contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y los "avalan" los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

García ha hecho estas declaraciones en Granada, a preguntas de los periodistas, después de que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, haya exigido este lunes explicaciones "urgentes" al Gobierno de Juanma Moreno "por el desvío de al menos 117 millones de euros a la sanidad privada sin control legal ni presupuestario entre 2021 y 2022", con adjudicaciones "a dedo" y "acogiéndose a un decreto para contratos Covid ya derogado".

En este punto, desde Salud han explicado que hay que diferenciar el concepto de estado de alarma y el de crisis sanitaria, pues la situación ocasionada por la covid-19 "aún persiste en el SAS y sostiene medidas de este tipo, amparadas por el artículo 120 de la LCSP".

Esta contratación, además de estar amparada por la ley, se ha realizado con "todas las garantías de transparencia", pues toda la documentación está publicada en el Perfil del Contratante, de tal modo que, según ha especificado la titular andaluza de Salud, "todo el mundo puede ver" qué contrataciones "se han hecho en todas las provincias".

Con la declaración de la pandemia, Andalucía trabajó con el único objetivo de "dar respuesta a los andaluces" en una situación que "obligó a ralentizar todos los procesos diagnósticos" y por tanto "quirúrgicos", ha indicado García, que ha resaltado que fueron rescatados "500.000 pacientes que no estaban en las listas de espera andaluzas".

Se trataba de activar "un sistema que permitiera cumplir los plazos de decreto para que los andaluces fueran diagnosticados y operados en tiempo y forma" y, según García, "cualquier gobierno" que "hubiese estado en esta situación de pandemia extraordinaria y de nivel mundial hubiese hecho lo mismo", en un "momento en que el SAS estaba desbordado y era imposible dar esa atención".

Preguntada por otra parte por las próximas movilizaciones convocadas por los sindicatos por la situación de la atención primaria en la sanidad pública, ha indicado que las respeta, incidiendo a su vez en que ahora mismo hay en marcha "tres mesas de diálogo", y además en la Escuela Andaluza de Salud Pública ha coordinado grupos con los propios profesionales para sus aportaciones.

Una vez aunada la información resultante en estas mesas, se plasmará en un documento "para el nuevo modelo de atención primaria", que pueda ser aprobado, ha detallado García, quien ha resaltado el "trabajo serio" que se está haciendo por parte de todos los agentes, apuntando en concreto al de sindicatos, colegios y profesionales en su conjunto.