Merinda Sádaba: "El nuevo recinto ferial permitirá hacer unas fiestas a la altura de lo que merece Las Gabias"

Las Gabias ya está preparada para celebrar sus tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen de las Nieves Coronada, que tienen lugar del 1 al 5 de agosto. Los gabirros ya han calentado motores con actividades que se han desarrollado este último fin de semana de julio. Como novedad este año, el municipio estrena recinto ferial, que ofrece “más espacio y mejores instalaciones”, como destaca la alcaldesa de Las Gabias, Merinda Sádaba, en esta entrevista con GranadaDigital, en la que cuenta la programación de actividades con un marcado carácter tradicional de la que podrán disfrutar todos los gabirros y también quienes decidan acercarse al municipio.

Pregunta (P): Las Gabias vuelve a celebrar sus fiestas patronales del 1 al 5 de agosto, aunque ya durante el fin de semana ha habido varias actividades deportivas y la carrera de autos locos para ir preparándose para los días grandes, ¿no?

Respuesta (R): De hecho, comenzamos ya unos días antes con la ofrenda floral, que se celebró el pasado día 20. Durante toda la semana han estado teniendo lugar distintos eventos deportivos. En concreto, el torneo de menores de fútbol sala, con la participación de equipos de otros municipios vecinos, como Vegas del Genil, Armilla o Alhendín. También el torneo de pádel ‘Ciudad de Las Gabias’, que se celebra todos los años durante nuestras fiestas patronales, con la participación de 32 mujeres y 64 hombres. Es un torneo que promueve bastante convivencia entre los participantes. Además, este año, por primera vez, se disputa el torneo de voley playa. Seguimos apostando por mantener aquellas actividades que se han venido realizando desde hace tiempo, como el Memorial Manolo Izquierdo en el ámbito deportivo. Se celebran diferentes campeonatos. También el sábado disfrutamos de la tradicional romería, este año en el Parque Periurbano, un parque bastante más amplio. Se cambia de ubicación debido al intenso calor, para buscar espacios con más sombra de árboles y poder disfrutar de un día de convivencia. El domingo, la carrera de autos locos. Esta semana será la última semana intensa antes del pregón, que será el 1 de agosto, con el concurso gastronómico organizado por la Asociación de Mayores de la Tercera Edad ‘Virgen de las Nieves’ y la inauguración de exposiciones en la Casa García Benavente y Pisa. Este edificio forma parte del conjunto histórico del Torreón. Contaremos con una exposición de Fran Portal y también la tradicional exposición de bonsáis, organizada por la Asociación Bonsái Alhambra, una de las más importantes de la provincia con sede oficial aquí en Las Gabias.

El pistoletazo de salida ya está dado, con días de mucha intensidad. Luego, los días más fervorosos y devotos, del 1 al 5 de agosto. Hemos querido abarcar todas las actividades tradicionales para no perder nuestra esencia como municipio. Aunque Las Gabias ya es una ciudad con 24.000 habitantes, debemos seguir apostando por nuestras costumbres y tradiciones, que forman parte de nuestra identidad. Mantendremos actividades tradicionales, como nuestra tradicional Fuente del Vino, que será el domingo día 4, y la procesión de nuestra patrona con la misa, el día 5. Estas fiestas son en honor a nuestra Virgen, a la que tanto fervor y devoción le tiene el pueblo de Las Gabias. Además, habrá diversas actividades tanto en el centro urbano de la ciudad como en el nuevo recinto ferial, que está en la zona del polígono industrial. Un espacio de más de 20.000 metros cuadrados, accesible y cercano, pero evitando el ruido que antes incomodaba a algunos vecinos por su proximidad a las viviendas. Con ello, podremos ofrecer una fiesta a la altura de lo que merece la gran ciudad de Las Gabias.

P. Como comenta, en estas fiestas estrenarán el nuevo recinto ferial.

R: Sí, ha sido una apuesta que llevábamos valorando desde hace varios años. Tenemos conocimientos de las quejas de los vecinos por el anterior emplazamiento del recinto ferial, que se había quedado pequeño por el incremento de la gente que participaba en celebración de las fiestas. Esa ha sido la apuesta que hemos hecho para así, de esa forma, también conciliar con los vecinos que puedan tener también el derecho al descanso. En esa zona donde se encontraba el antiguo recinto ferial, también invertimos hace un año en hacer un parque con zonas verdes e instalaciones deportivas al aire libre, que ya no permiten que se sigan celebrando ahí las fiestas. Todavía quedan muchos árboles por plantar para hacer uno de los espacios verdes más saludables del municipio. Y con este nuevo recinto ferial, cumplimos con la necesidad de tener mayor superficie, donde pueda haber un mayor número de atracciones e incluso otro tipo de casetas, también de comida, que en el anterior terreno no lo permitía. Además, podríamos ofrecer esa alternativa también a toda la población de Las Gabias, con una zona de aparcamiento incluida. Y como no puede ser de otra forma, apostamos mucho por la seguridad, con un plan coordinado con la Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, que tendrán un puesto permanente en el recinto ferial para asegurar unas fiestas seguras.

P. El jueves 1 de agosto comienzan oficialmente las fiestas con el pregón a cargo del vecino Antonio Miguel González Franco. ¿Por qué ha sido el elegido?

R: Es cierto que elegir al pregonero es una decisión difícil. Nosotros, como equipo de gobierno, pensamos que debe ser alguien que realmente ame, viva y sienta su ciudad, que conozca nuestras costumbres y tradiciones y aporte ese toque de frescura que muchas veces se necesita por parte de la gente joven. En esta ocasión, Antonio es una persona joven, que participa en todas y cada una de las iniciativas que se ponen en marcha en la ciudad de las Gabias y mantiene buenas relaciones con los vecinos. Participa en concursos de carnavales y forma parte, desde hace muchos años, de la Hermandad de la Virgen de las Nieves. Eso hace que sea un buen conocedor de las tradiciones y costumbres de nuestra ciudad, aportando ese toque de frescura que es necesaria. Creo que nos va a sorprender con el pregón, que seguro que va a gustar. Y animo a todos los vecinos a que nos acompañen el día 1 con ese pregón oficial de las fiestas patronales 2024 porque, sin duda alguna, no les va a defraudar.

P. Entre las actividades programadas destaca una gran fiesta acuática el sábado 3 de agosto. La anuncian como “la mayor fiesta acuática jamás vivida en Las Gabias”.

R: Sí, es una de las actividades tradicionales que venimos celebrando. Sabemos que el mes de agosto es intenso de calor, como el que estamos viviendo durante esta semanas, y desde luego, el agua no puede faltar en nuestra fiesta. Este año hemos apostado por reforzar esta actividad, a la que acuden muchas personas a disfrutar de la gran fiesta del agua. Queremos ofrecer la mejor experiencia para que todos puedan disfrutar intensamente refrescándose.

P. Y el domingo 4 de agosto habrá chocolate con churros con la colaboración de mujeres del municipio, cuya labor es importante, ¿no?

R: Afortunadamente, tenemos una sociedad que colabora mucho en todas las actividades, tanto juveniles como de mujeres. Si no fuese por ellas, que también se vuelcan en colaborar con su ayuntamiento, muchas de las iniciativas no sería posible realizarlas, porque ellas le dan ese toque para animar a la gente a participar. Su colaboración fortalece nuestras fiestas y vienen a sumar, que es lo importante. Siempre lo digo, las fiestas son de todos los gabirros, de las asociaciones, de su ayuntamiento y todas las iniciativas que se ponen en marcha de forma unida siempre salen mejor.

P. También el domingo habrá San Fermines infantiles como actividad destacada.

R: Esta actividad se puso en marcha en el mandato anterior, aunque el año pasado no se pudo celebrar. Algunos vecinos la echaban de menos, sobre todo los más pequeños, que disfrutan de los toros hinchables, que tanta gracia hacen y que simulan como un encierro taurino. Realmente es una fiesta de diversión para los pequeños, que vienen acompañados por familiares. Los vecinos decían que les gustaba mucho esta actividad y que la retomáramos y este año la volvemos a retomar.

P. Y al mediodía será la tradicional Fuente del Vino, ¿de qué trata?

R: Es una costumbre popular de hace muchísimos años, que se vienen celebrando históricamente, cuando era un pueblecito de pocos habitantes. Antiguamente, de una fuente en la Plaza del Fuerte salía vino suministrado por el Ayuntamiento. Con el tiempo, la fiesta se ha ampliado por el incremento de población. Ahora se ofrecen vino, refrescos y cerveza. Es una jornada de convivencia en la que muchos vecinos, amigos y familias se vuelcan, se reúnen en la plaza del Fuerte. Los grupos de familia y amigos instalan su mesa, hay un DJ que amenizará la jornada de convivencia y, al final, terminamos todos refrescados con agua por el intenso calor. Prácticamente se vuelca todo el pueblo.

P. No pueden faltar en las fiestas las actuaciones musicales, ¿cuáles hay programadas este año?

R: Camela es una de las grandes apuestas de este año. Llevábamos desde hace varios años intentando contar con este grupo, porque había muchos vecinos que nos trasladaban que querían que trajéramos a Camela. Este año ha sido posible y lo celebraremos el lunes después de la procesión de la virgen. No podía ser en otra fecha porque no lo tenían disponible, pero nuestro compromiso era traerlos lo más pronto posible, así que disfrutaremos de Camela en nuestro recinto ferial. También tendremos un tributo a El Canto del Loco; la orquesta La Tentación, que moviliza no solo a la población de Las Gabias, sino también de otros municipios vecinos, y otras orquestas que amenizarán en nuestro recinto ferial. También contaremos con coros y danzas en nuestra Plaza de España, así como un concierto de coplas con Alejandra Rodríguez.

P. El lunes 5 de agosto es el día grande de las fiestas de Las Gabias con la celebración de la misa de función de la patrona, la Virgen de las Nieves Coronada, la procesión en su honor y un castillo de fuegos artificiales.

R: Sí, es un día especial en Las Gabias. Este año celebramos el 250 aniversario de la Virgen de las Nieves como patrona. Son muchas las personas que también le tienen esa devoción a la virgen, incluso de fuera del municipio, que se desplazan para ver la procesión y la misa. Familias que tuvieron que migrar a otras ciudades vuelven por nuestra fiesta y vienen a disfrutar de la procesión de la patrona que, sin duda alguna, moviliza a muchísimas personas.

P. De toda la programación de actividades para estos días, ¿cuál es la más demandada por los vecinos de Las Gabias?

R: Sin duda, la Fuente del Vino se convierte en un hervidero de gente y de alegría. También los distintos conciertos en el ferial. La gente joven busca actividades como concursos, juegos tradicionales y humor amarillo. Las fiestas de Las Gabias animan a los vecinos a participar, a disfrutar, a dejar atrás los problemas del día a día y a lanzarse a las calles para disfrutar en convivencia y en armonía con todos y cada uno de los vecinos.

P. ¿Qué presupuesto se ha destinado a estas fiestas?

R: El presupuesto de este año es bastante elevado. En los últimos tres o cuatro años, los precios han subido bastante. Puede estar en torno a 250.000 euros.

P. ¿Qué supone para usted volver a vivir otras fiestas como alcaldesa?

R: Es un gran honor para mí que me otorgaran la confianza de nuevo el año pasado en las elecciones municipales y vivir la fiesta en tu ciudad como alcaldesa te enriquece personalmente, en el sentido de que lo disfrutas junto a tus vecinos. Esa cercanía es lo que al final nos reconforta a los alcaldes. En esta ocasión, a mí me gusta vivirlas intensamente, participando en cada uno de las actividades, estando con mis vecinos porque percibes de forma más cercana el cariño y al aprecio. Muchas veces se ve un alejamiento de los políticos hacia los vecinos y, realmente, cuando te conocen en la cercanía, perciben cuál es la realidad.

P. ¿Qué mensaje manda a los gabirros antes del inicio de las fiestas?

R: Que se vuelvan a lanzar a las calles como lo vienen haciendo en los últimos años y que disfruten de sus días grandes en convivencia y, sobre todo, con el mayor de los respetos. Estos días son para disfrutar y convivir, para dejar atrás los problemas que tengamos a lo largo de todo el año. Que estos días grandes sigamos enriqueciéndolos y fortaleciéndolos para hacer de Las Gabias una ciudad en la que sus fiestas sean dignas de disfrutar. Animo a todos los vecinos y los de otros municipios a venir a disfrutar con nosotros de nuestras fiestas patronales.

