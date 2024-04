A Carlos Porcel Aibar, el terremoto político en el que ha vivido sumida Maracena durante el último año le ha llevado casi sin esperarlo a la Alcaldía. Hombre fuerte durante los mandatos de Noel López y Berta Linares, el paso al lado dado por esta última tras el secuestro de Vanessa Romero, con el fin de facilitar la continuidad de la izquierda en el Ayuntamiento, lo puso al frente de la oposición hace ahora diez meses. En ese periplo, asegura, halló el apoyo de sus vecinos para intentar revertir lo que consideraba una injusticia. El lapso temporal también ha permitido a su grupo, el PSOE, aumentar su sintonía tanto con Izquierda Unida como con la edil de Conecta Amabel Adarve. Un entente que terminó propiciando la moción de censura que le ha devuelto el sillón municipal a los socialistas y que, a última hora, también recibió el apoyo de la ex regidora del Partido Popular Soledad Carmona, ahora no adscrita. Poco más de 24 horas después de coger de nuevo el bastón de mando atiende a GranadaDigital.

Pregunta. ¿Qué es lo primero que ha hecho esta mañana [por la del miércoles] como alcalde cuando ha llegado al Ayuntamiento?

Respuesta. Lo primero que he hecho tanto yo, como alcalde, como todos los compañeros del equipo de Gobierno, ha sido visitar a todos los trabajadores del Ayuntamiento.

P. Son muchas las veces que se ha repetido en los últimos años que Maracena abre una nueva etapa. Es usted el cuarto alcalde en menos de dos años, ¿cómo le gustaría que fuera recordada la que acaba de empezar?

R. Como la vuelta a la normalidad, la tranquilidad y de la búsqueda de la excelencia en los servicios públicos.

P. Se refiere a la vuelta a la normalidad respecto al anterior equipo de Gobierno, entiendo...

R. Sí, claro. Ustedes mejor que nadie saben que ha sido problema tras problema y que salíamos a escándalo semanal.

P. ¿Cuándo y cómo se produjo la primera toma de contacto para la moción de censura con el resto de grupos que forman parte de ella?

R. Al final somos vecinos de Maracena, además de representantes políticos, y es algo que ha ido poco a poco. Aquí no ha habido ninguna reunión en la que nos hayamos sentarnos para hacer una moción de censura, sino que ha habido dos líneas. Una primera con Izquierda Unida, que, debido a todos los problemas que generaba el equipo de Gobierno, tanto PSOE como IU tuvimos que convocar un plenos. Hemos hecho infinidad de notas de prensa conjuntas, y eso al final va generando una serie de lazos y de sinergias. Y luego también con Maracena Conecta, pues es verdad que hemos hablado a lo largo de todo este tiempo [con Amabel Adarve], sobre todo para ver cómo estaba y porque la veíamos sufrir. Como veíamos que muchas veces estaba sola, lo que hemos intentado siempre es ayudarla. Parece que esto es un plan supercomplejo y al final es algo muchísimo más natural.

P. Sí, porque además Izquierda Unida es una formación que en etapas anteriores ha sido crítica con la gestión del PSOE en el Ayuntamiento. Por ejemplo, con el señor Noel López o la propia Berta Linares. ¿La oposición les ha unido y hecho más fuertes a la hora de llegar a acuerdos?

R. Sí, lógicamente al final no es lo mismo estar en el equipo de Gobierno que en la oposición. Sí es verdad que tanto los concejales del grupo socialista como los de Izquierda Unida, desde el primer día sabíamos que teníamos que hacer un frente común, no pensando nunca en una moción de censura, pero sí teníamos que hacer un frente común contra las políticas de derecha y ultraderecha porque cada día introducían alguna novedad ideológica. Por tanto, desde el primer día ni PSOE ni Izquierda Unida hemos tenido problema alguno.

P. Teniendo en cuenta esos precedentes, ¿dónde cree que puede haber más dificultad para el entendimiento en los tres años que en principio debe durar el mandato?

R. ¿Con Izquierda Unida?

P. Sí.

R. ¿En el tema de diferencias y todo eso?

P. ¿Ninguna?

R. No, porque esto no es sólo va de ideología, sino que al final todo está basado en un proyecto común, en un equipo común, y no tengo la más mínima duda de que no va a haber problemas.

P. Hablaba de novedades prácticamente cada semana, ¿qué ha sido lo más gordo que han apreciado en estos diez meses de Gobierno cuatripartito?

R. El hecho de duplicar los asesores políticos, que sin ningún motivo ni circunstancia hayan quitado el criterio de ser víctima de violencia de género para acceder a la bolsa social y, sobre todo, el tema de la ayuda a domicilio, que ha sido desmantelada con intento incluido de privatizarla durante un pleno en el que se estaba debatiendo privatización sí o privatización no, y en el que el portavoz de Vox llamó palmeras a las trabajadoras. Reconozco que hubo un poco de inexperiencia por nuestra parte porque, aunque es verdad que lo denunciamos e hicimos luego toda una campaña, en ese momento nos tendríamos que haber levantado e ido. Fue ahí cuando supe que el equipo de Gobierno no iba a ningún lado, porque ya no era sólo que ideológicamente quisieran privatizar el servicio, sino que constituía un insulto a un colectivo tan importante como el de las trabajadoras de ayuda domicilio.

P. Todos esos temas salieron en el pleno de la moción de censura. ¿Cuándo empezó a transmitirles Amabel Adarve que no se sentía cómoda en el cuatripartito?

R. La frase 'no me siento cómoda' no había ni que emplearla. Era la imagen que se veía desde fuera. Por ejemplo, en Navidad nos llegó la noticia de que por el descontrol y la desorganización existentes, en este caso del concejal de Contratación de Quiero Maracena, se estuvo a punto de no contratar las carrozas para la Cabalgata de Reyes. Parece una tontería, pero no es ninguna tontería que no haya Cabalgata de Reyes. Es entonces cuando te enteras y ves tanto a Amabel como a su equipo trabajando desesperados. Luego llega la Cabalgata y también los ves solos. No estaba ningún compañero de su equipo. Ahí me di cuenta de que Amabel no estaba arropada. Y no solo por lo que ella te podía trasladar, sino porque se veía que no la querían integrar dentro del equipo pese a llevar concejalías tan importantes como son Deportes, Juventud y Eventos.

P. O sea, algo muy parecido al día a día cotidiano de la calle. Es decir, a través del trato personal y humano entre los miembros de los grupos...

R. Exactamente.

P. Ustedes hablaban en el pleno de que al mismo equipo de Gobierno se le veían las grietas. ¿Era tan evidente como para percibirlo desde la oposición?

R. Ya en los últimos días, antes de firmar la moción de censura, éramos conscientes. Pero es que desde el primer día hemos tenido rumores que no generábamos nosotros. No sólo me llegaban a mí, sino diariamente a todos los compañeros concejales. Que si iban a romper pactos, que si estaban enfadados... Desde el primer día, en ningún momento se ha visto un equipo completamente cohesionado.

P. Entre 2007 y 2023, Maracena había sido un ejemplo de estabilidad política, pero en los dos últimos años ha habido cuatro alcaldes. ¿Le preocupa que toda esa fragmentación de fuerzas que hay en el Ayuntamiento le pueda generar inestabilidad?

R. Eso lo dije ya en el pleno de moción de censura y también en el de constitución del Ayuntamiento, en junio del año pasado. El 28 de mayo, más allá de todas las circunstancias, lo que nos dijeron los vecinos y vecinas de Maracena es que teníamos que llegar a acuerdos. Tiene que haber un consenso general, ya no sólo de partidos políticos, sino de fuerzas y de proyectos comunes. Yo creo que lo que tiene que producirse en Maracena es eso, acuerdos, no esa trinchera política continua, porque los vecinos lo que nos han pedido es que nos pongamos de acuerdo.

P. ¿Le han transmitido a usted ya a los grupos Izquierda Unida y Maracena Conecta sus aspiraciones para el reparto de las concejalías o áreas que les gustaría dirigir?

R. Bueno, esto son fases.

P. ¿Y en cuál estaríamos?

R. Hemos terminado la primera, que es la moción de censura, y ahora viene la segunda fase. La primera fue un proyecto común. En la segunda hay que llevar a cabo esa moción de censura, y ahora vamos a comenzar la tercera fase, que es la de organización y reparto. Lógicamente, las capacidades individuales de cada concejal pueden ir por un lado o por otro, y cada uno uno tiene su punto de vista, pero tenemos que llegar a un acuerdo común.

P. Y usted, que es el alcalde y conoce a bastantes de los concejales, sobre todo a los de su grupo ¿qué idea tiene para la nueva estructura del Ayuntamiento?

R. Pues una totalmente diferente a la que existe a día de hoy. Es decir, un Ayuntamiento en el que los vecinos y los colectivos estén totalmente en el centro.

P. Nada más finalizar el pleno de la moción, la exconcejala del PP Soledad Carmona aseguró a GranadaDigital que estaría dispuesta a pasar a las filas socialistas. ¿Ustedes contemplarían esa posibilidad?

R. Mire, usted mismo me preguntó justo después y creo que mi cara ya fue un poco de asombro. Fue un pleno muy tenso y hay que recordar que a la compañera Soledad no la dejaron ni hablar en el primer turno de palabra. Y luego en el segundo se levantaron y se fueron. Y aparte el exalcalde le hizo un gesto como de.... (niega con el dedo).

P. Ella también le hizo un corazón...

R. Pero eso, lo del corazón, fue antes. Había mucha tensión y creo que lo que ella quiso decir es que está dispuesta a trabajar por Maracena y que, a día de hoy, están abiertos todos los caminos precisamente porque no hemos concretado ninguno. Soledad quiere aportar tanto en la oposición como en cualquier otra circunstancia. Pero lógicamente no en el seno del grupo socialista.

P. ¿Ha podido hablar con ella desde entonces?

R. Sí, sí, sí. Hemos hablado.

P. ¿Y qué le ha transmitido?

R. Mucho ánimo, mucha fuerza y que ha pasado momentos muy complicados porque la política municipal puede tener más o menos tensión, pero al final somos todos vecinos de Maracena, nos conocemos de toda la vida, y se han dicho cosas muy feas sobre su persona. Está la pobre con el ánimo propio de quien se mete en política para mejorar su ciudad pero acaba encontrando malos rollos e insultos.

P. Por cerrar este episodio. ¿En el equipo de Gobierno contemplan la posibilidad de incluir a Soledad Carmona? Lo digo porque abrió la puerta a todo el que se quisiera sumar...

R. Sí, todo el mundo que quiera colaborar y sumar debe tener abiertas las puertas, pero no sería justo que yo dijera sí o no sin haberlo hablado ni con mi grupo ni tampoco con Izquierda Unida y Maracena Conecta.

P. El pleno fue muy tenso. El anterior equipo de Gobierno les entregó un documento que supuestamente demostraba que la deuda del Ayuntamiento asciende a cuarenta millones de euros. ¿Qué incluía y qué tienen que decir de esa acusación?

R. Es una acusación que hacen ellos. El documento incluye diferentes certificados, pero lo único que intenta es suplir las deficiencias que ha tenido este equipo de Gobierno. Cuando ellos empezaron con el tema de la deuda en junio, nosotros dijimos dos cosas. Primero, que nos dieran el acta de arqueo, que es la situación que dejó el PSOE cuando se fue. Lo hemos pedido de forma reiterada muchas veces y tuvo que ser el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía el que terminó obligando al equipo de Gobierno a darnos ese acta de arqueo. Y por otro lado, dicen una cosa y hacen otra. Si a ti la tesorera, como decía el portavoz del Partido Popular, te está diciendo que se intervenga el Ayuntamiento porque tiene una deuda increíble, esa misma tesorera o la interventora cómo te va a firmar duplicar el número de asesores políticos o gastar 250.000 euros más al año. Entonces al final, ¿qué es lo que intentaban? Era una huida hacia adelante para, una vez más, intentar tapar la incapacidad del equipo de Gobierno.

P. ¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Maracena?

R. Lo hemos preguntado.

P. ¿Cuál era cuando ustedes salieron?

R. Veintisiete millones de euros. También le digo que aquí se habla mucho de auditoría, pero al final la liquidación del presupuesto es la que te dice la situación, y la liquidación del año 2022 la metieron en un pleno dentro de 150 decretos para no decir que en 2022 hubo superávit. O no que hubo superávit, sino que se ahorró un millón y medio de euros en deuda.

P. Su portavoz municipal, Antonio García Leiva, acusó al de Quiero Maracena, Miguel Ángel Fernández, de haberse ofrecido en reiteradas ocasiones al PSOE para romper el pacto de Gobierno con el alcalde Julio Pérez. ¿Cuántas veces sucedió eso y en qué términos se produjeron supuestamente esas conversaciones entre el portavoz de Quiero Maracena y ustedes?

R. Aquí hay varias cosas. La primera es que el 14 o el 15 de diciembre, cuando Amabel estaba preparando el comienzo de la Navidad, que creo que coincidía con las zambombadas y con la comida de los trabajadores del Ayuntamiento, el portavoz y concejal de Quiero Maracena mandó un mensaje a su área, a todos los trabajadores, diciendo que estaba roto el pacto, que esto era ingobernable, etcétera. Coincide que, en ese tiempo, a nosotros no se dirige directamente nunca, pero sí nos manda una serie de emisarios que venían diciendo barbaridades. Nosotros, lógicamente, ni cogimos el teléfono, pero decían barbaridades.

P. Usted aseguró que el PP había despedido a cien trabajadores del Ayuntamiento de Maracena. Julio Pérez le contestó que lo tendría que demostrar. Son dos versiones contrapuestas ¿Cuál es la suya? ¿En qué datos se basan?

R. Mi versión es que existen una serie de despidos de trabajadores con contrato en vigor. Esos trabajadores han denunciado al Ayuntamiento, y justamente en esos días el portavoz de Quiero Maracena, en la red social Facebook, se enorgullecía de que iban a ahorrar deuda porque habían despedido a cien trabajadores. Que es que no lo digo yo, sino que lo dijo Miguel Ángel Fernández en su cuenta de Facebook. No soy yo quien lo dice, fue él.

P. O sea, que se jactaron en una publicación que era vox populi y que se puede consultar.

R. Y a eso se une a que ya hay denuncias de extrabajadores a este Ayuntamiento por despidos improcedentes.

P. Supongo que desde que se ha convertido en alcalde ya habrá hablado con Berta Linares...

R. Berta es compañera y amiga, y hemos trabajado muchísimos años juntos. Lo que ha sufrido de machaque en estos meses ha sido increíble, y lógicamente, tanto Berta como Noel son personas con las que hablo sobre todo en estos momentos.

P. ¿Usted le ha pedido consejo o ella le ha dado ánimos?

R. Sí, claro que sí. Claro que sí.

P. ¿Qué papel cree que debe jugar la exalcaldesa en la vida política de Maracena, ahora que el juez ha dicho que no estuvo implicada en el secuestro de la exconcejala Vanessa Romero?

R. Berta, el papel que tiene que jugar es el de ser una más dentro del Partido Socialista de Maracena.

P. ¿Cree que volverá a la vida política o han pensado incluirla en las próximas listas de cara a las municipales de 2027?

R. Eso es muy a futuro. Yo creo que habría que preguntárselo a ella.

P. ¿Usted es da la opinión de que la apertura del secreto de sumario a tres días del 28M fue un acto malintencionado?

R. Malintencionado judicialmente, no lo sé. Pero utilizado políticamente por la derecha política y mediática, seguro que sí.

P. Dijeron ustedes en su momento que les parecía muy casual que, después de dos veces que se había decretado el secreto de sumario, se abriera a tres días de una cita electoral tan importante...

R. Sólo hay que repasar las declaraciones del exalcalde en la puerta del Ayuntamiento ese mismo día, y también de dirigentes provinciales y regionales. Fue un ataque político y mediático hacia el Partido Socialista.

P. ¿Cree que afectó al resultado de las elecciones? ¿Que al menos no habrían perdido tantos concejales?

R. Seguro que sí.

P. Antes de cerrar la entrevista le quería preguntar por la figura de Luis López 'Jorovive', uno de los primeros alcaldes democráticos, y fallecido recientemente...

R. La etapa de Luis López no la recuerdo porque era muy pequeño. Pero sí es verdad que la imagen de Luis López como alcalde referente de la democracia, y de los primeros avances de esta etapa, está ahí. Es muy importante y yo creo que es su legado. Quitándolo ya incluso lo político. Y es un legado muy bueno.

P. De todos los alcaldes que ha tenido Maracena, ¿cuál diría que es el o la que que más le ha marcado?

R. Sin ningún tipo de duda, Noel López. Berta también, pero sobre todo Noel porque he trabajado mucho con él. Tanto en la época de la oposición como también aquí en el Ayuntamiento. Noel es sin ninguna duda el alcalde que más me ha marcado.