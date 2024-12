Antonio Narváez: "El metro va a transformar Churriana en muchos aspectos"

El alcalde de Churriana de la Vega, Antonio Narváez, es el octavo protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. El regidor, que lleva en el cargo nueve años, asegura que Churriana está “en un momento muy importante de transformación brutal” y que la llegada del metro, cuyas obras finalizarán en 2025, van a cambiar “en muchos aspectos” el municipio. Antonio Narváez ha destacado que su objetivo es “mejorar la localidad” y ha señalado que otros dos grandes proyectos son “culminar los colectores para que por fin el agua sucia pueda depurarse” y “la restauración de los baños árabes”, que es “otro de los grandes retos que en este mandato se está haciendo realidad”.

Pregunta (P): Lleva ya nueve años como alcalde de Churriana, desde julio de 2015, ¿en qué diría que ha cambiado el municipio desde que es su alcalde?

Respuesta (R): Yo me quedo con la idea de que cuando uno entra como alcalde, en este caso, lo que quiere es transformar y mejorar la calidad de vida de sus vecinos y que el pueblo esté mejor que cuando uno entró, ¿no? Entonces puedo decir que es verdad que ahora mismo estamos en un momento muy importante, de transformación brutal del municipio, pero sí es cierto que aunque no tuviésemos en cuenta ese gran proyecto del que hablaremos seguro ahora en breves instantes, es verdad que la calidad de vida en Churriana ha mejorado. Entonces, esa es la idea que creo que uno debe tener cuando entra en política y cuando tiene la responsabilidad que le han otorgado sus vecinos para poder mejorar su localidad. Y yo creo que ha mejorado bastante y mejorará seguramente con la llegada del metro.

P. Las obras del metro en Churriana de la Vega ya están ya en su último tramo que conectará con La Gloria, ¿cómo están afectando al municipio y cuándo está previsto que finalicen?

R: Bueno, sin duda, como te venía diciendo y anticipando, la obra del metro, sin duda, va a ser lo que va a transformar el pueblo por muchos aspectos, por el tema de movilidad, por el tema, sobre todo, de la calidad del aire, que es un elemento muy a tener en cuenta. Y, evidentemente por la transformación urbana, que se va a ver reflejada. Es cierto que ahora mismo las obras están ocasionando muchos problemas a los vecinos, a los comerciantes. Somos conscientes de ello e intentamos paliar y estar atentos a todas y cada uno de los que vayan surgiendo, pero, sin duda, las obras van a buen ritmo. Y podemos avanzar que hasta ahora la fecha está en plazo tal y como se firmó el contrato. Hace justamente un año y cuatro días que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, vino a poner la primera piedra precisamente en Churriana de la Vega, en la parada del Parque de la Paz, y podemos decir que ahora ya está abierto el tramo en su totalidad. Es decir, la obra está toda en su totalidad, desde la parte donde conecta con la última parada actual de Armilla hasta, como bien has dicho, la parada que se va a colocar en la zona de La Gloria. Y es cierto que hay unas zonas más avanzadas que otras, porque también se han iniciado antes, pero pensamos que definitivamente se van a cumplir los plazos y puede ser que estemos hablando de que en septiembre, octubre del año 2026, perdón, del año 2025, pues ya sí estén culminadas las obras. A partir de ahí, evidentemente tienen que entrar en marcha lo que serían las pruebas del tranvía, que es distinto a la puesta en servicio comercial de este transporte que estamos todos deseando que, evidentemente, finalice la obra y se ponga en marcha cuanto antes.

P. ¿Qué proyectos tiene a corto plazo, más inmediatos para Churriana?

R: Ahora mismo, el gran proyecto, evidentemente, es culminar esa gran obra y tenemos estudiado y analizado poner proyectos que van paralelo a la transformación, digamos, del eje vertebrador que va a significar la línea de metro por Churriana. Muchas de las calles perpendiculares se tienen que ver, evidentemente, mejoradas. Estamos estudiando ya los proyectos para que esas calles que conectan con el itinerario de metro se vean modificadas en su totalidad, es decir, para poder tener unas calles que tengan buenos servicios de saneamiento, buenos servicios de abastecimiento, cambiando lógicamente el pavimento también, haciendo que las aceras sean más anchas, más transitables, con mayor accesibilidad a las mismas. Entonces, estamos analizando, lógicamente, todos esos aspectos, pero hasta que no culminemos la gran obra del metro no queremos, entre comillas, actuar en esas intervenciones.

También hay que decir que estamos trabajando en otros dos grandes proyectos. Uno de ellos está a punto de culminar, como son los colectores. Estamos deseando que ya por fin el agua sucia de nuestro pueblo pueda depurarse. Y están en su última fase, casi ya en la conexión, digamos, con el colector que lleva a la estación depuradora de aguas residuales en Los Vados, que es la que nos corresponde a nosotros. Y también estamos trabajando en la restauración de los baños, que es otro de los grandes retos que en este mandato se está haciendo una realidad. Así que son tres grandes proyectos, tres grandes infraestructuras, tres grandes obras de mucho importe que suponen, digamos, una inversión histórica en nuestro municipio como nunca antes se había visto gracias al esfuerzo también que ha hecho la Junta de Andalucía, el presidente Juan Manuel Moreno, en nuestra localidad.

P. ¿Cuál es el presupuesto de Churriana para el año que viene y en qué situación económica se encuentra el Ayuntamiento?

R: La situación económica de Churriana, concretamente, del Ayuntamiento es muy positiva. Ya tenemos aprobado el presupuesto para el año que viene. Se aprobó en el mes de octubre inicialmente y, casualmente, en este mes de diciembre ya salió publicado en el Boletín Oficial de la provincia el decreto aprobándolo definitivamente. Es decir, que vamos a empezar el 1 de enero del año 2025 con nuestro presupuesto aprobado. Está en torno a una cifra de 12 millones y medio, donde la mayor parte, el mayor capítulo de partidas presupuestarias, están destinadas al capítulo de personal gracias a que hemos desarrollado también un enorme esfuerzo para estabilizar al personal del Ayuntamiento. En este año terminaba el plazo para estabilizar a todo el personal, que así lo establecía la ley actual, y podemos decir, y puedo aquí confirmar, que evidentemente hemos cumplido con nuestros compromisos. Y hemos cumplido en plazo y forma para que todo el personal de todas las áreas, de Deportes, de Cultura, personal de ayuda a domicilio, que son personal propio y directo porque no tenemos servicios externalizados en esta área, del área de administración, se ha estabilizado. Es decir, que tenemos un capítulo montante muy importante en el capítulo de personal gracias a eso, a que destinamos ese presupuesto a que el personal sea de manera directa y no tengamos externalizados los servicios. Solamente tenemos externalizados la recogida y el tratamiento de la basura así como otros, como puede ser la limpieza de edificios municipales, pero el resto son servicios propios y directos por parte del Ayuntamiento.

P. ¿Qué necesidades cree que tiene Churriana y en las que tiene que trabajar como alcalde para mejorar?

R: No paramos de localizar muchas necesidades. Es cierto que no hay que esconderse, que en Churriana, evidentemente, hay mucha tarea en la que trabajar y muchos elementos en los que seguir esforzándonos para hacer que la calidad de vida, como te decía al principio, mejore en nuestra ciudadanía. Evidentemente, tenemos ahora mismo unos déficits en materia, por ejemplo, deportiva. Porque tenemos unas instalaciones deportivas que afortunadamente son muy utilizadas. Tenemos mucha población, no solamente de Churriana sino de otras localidades vecinas, que acuden a nuestras instalaciones deportivas. Y entonces, tenemos la posibilidad de ofertar una variedad de actividades deportivas. Y eso ha hecho que se nos quede pequeña. Estamos trabajando en la futura Ciudad Deportiva de Churriana, que no hemos podido todavía iniciar el expediente en el pleno porque estamos a la espera de otra gran infraestructura, que no depende del Ayuntamiento, que depende de la Junta de Andalucía, que también sabemos que está trabajando en ello, como es la VAU-5. Es la futura carretera que va a unir a primera con la segunda Circunvalación. Y que va a dar pie también a que podamos conectar con Citai, el acelerador de partículas, que está en el municipio de Escúzar. Esa VAU nos posibilitaría, evidentemente, mejorar también la movilidad y el tránsito de vehículos en el entorno suroeste de toda el área metropolitana. Pero, sin duda, es la que nos va a permitir ubicar esa futura Ciudad Deportiva que no está, digamos, todavía definida. Hasta que esa infraestructura no se defina legalmente, sabemos que están ya los proyectos prácticamente redactados a falta de que salgan a la luz pública y se publiquen en el BOJA. Una vez que se publiquen en el BOJA, es cuando nosotros sí podemos definir concretamente donde iría esa futura Ciudad Deportiva. Estamos muy interesados en que se agilicen los trámites.

P. Y ahora, alcalde, vamos a escuchar dos preguntas que quieren hacerle dos vecinos de Churriana:

(Audio) Encarnación Campos, presidenta de la Asociación de Mujeres de Churriana: ¿Qué repercusión va a tener para nuestro pueblo la finalización de los baños árabes?

R: Me alegro de escuchar a la presidenta de la asociación, es un honor escucharla y poder seguir trabajando con ella porque es una persona muy comprometida con nuestro pueblo y veo que también está comprometida con el patrimonio histórico-artístico de Churriana. Ella, como yo, hemos conocido desde pequeños la situación de este Bien de Interés Cultural de Churriana que, sin duda, con esta puesta en valor, va a suponer un antes y un después. Casualmente, esta mañana hemos estado reunidos con el equipo técnico, la dirección de obra, los técnicos de la Junta Andalucía que llevan la supervisión de los baños, como también el delegado de Fomento, que ha estado en el municipio precisamente trabajando y viendo qué hay que hacer una serie de modificados en el proyecto que, evidentemente, entiendo yo que va a beneficiar aún más ese patrimonio. Y, sin duda, esto va a ser un antes y un después. Y va a mejorar un elemento que tenemos que trabajar, como es el tema turístico. Ahí tenemos varias potencialidades. Y una de ellas, sin duda, es el baño árabe. Y una vez restaurado, lo pondremos en valor, podrá ser visitado y podrá ser conocido por la ciudadanía, no solo de Churriana sino también de toda la provincia de Granada y fuera de ella. Así que va a significar, sin duda, un antes y un después como te venía diciendo.

P. ¿Y hay una previsión de plazo para que finalice esa restauración?

R: El contrato estaba previsto que finalizara en torno a verano del año 2025, es decir, del año que viene. Pero ahí ha habido un modificado y es que en el primer proyecto, el proyecto original, había un elemento sobre la bóveda de la sala caliente de los baños árabes que se tenía que conservar. Ahora los técnicos de Cultura, tanto de Patrimonio como los técnicos de Fomento han visto que ese elemento no es medieval y al no ser medieval no tiene por qué conservarse. Entonces están trabajando en que se pueda eliminar, a lo cual yo estoy a favor. Y evidentemente, eso puede ser que retarde un poco la obra tres, cuatro meses. Así que estamos hablando de al final del año 2025 puede ser que estén terminados los trabajos y la puesta al servicio para toda la ciudadanía.

P. Vamos a escuchar otra pregunta de un vecino de Churriana.

(Audio) José Manuel Durán, presidente del Club Baloncesto de Churriana de la Vega: ¿Cómo cree que va a afectar la llegada del metro a la afluencia de usuarios a las instalaciones deportivas que tenemos en el municipio y a los deportes, en general, incluso yo diría también a la sociedad y a la vida cotidiana en Churriana?

R: Muy buena pregunta por parte del presidente del club baloncesto, al cual le agradezco también su compromiso y su dedicación con el deporte en Churriana y, sobre todo, en el baloncesto. La verdad es que tenemos una cantera magnífica gracias al trabajo incansable que desarrolla él y todo su equipo. Es verdad que el metro va a afectar en el sentido de que va a posibilitar que muchas personas que provienen de otras localidades acudan a las instalaciones deportivas, a la piscina, a hacer deporte, al baloncesto. Indudablemente va a beneficiar a tener que dejar, por ejemplo, el transporte privado y hacer uso del transporte público, porque va a estar la parada del parque prácticamente a escasos dos minutos de la instalación deportiva. Y está muy a mano de cualquier usuario que se traslade, incluso de aquel que viva un poco más en el extremo de Churriana, que no le apetezca andar. O las personas mayores que tengan que acudir a sus tareas de gimnasia, de mantenimiento que hacen por la mañana. Se pueden acercar con el metro, que es un transporte con una frecuencia muy amplia. En un minuto están prácticamente en lo que es la instalación deportiva.

Evidentemente, eso va a beneficiar mucho, pero, sin duda, el gran calado de esta obra ya se está viendo, cómo está afectando indudablemente. Hay un elemento fundamental como es, por ejemplo, la falta de vivienda. No hay prácticamente vivienda en alquiler y todas aquellas promociones que se ponen en marcha prácticamente están en venta al instante. Es decir, que es un indicativo de lo que está significando el metro y lo que va a significar en cuanto esté ya en funcionamiento. Es verdad que la obra, como decía antes, termina a final del año 25 y su puesta en servicio yo espero que sea en primavera del 26, una vez que ya se termine y culmine esta gran infraestructura, que va a ser muy beneficiosa para Churriana, como así lo está siendo en los municipios que ya se ven beneficiados de ella, como en Granada capital y en los municipios vecinos de Armilla, Albolote o Maracena.

P. Además de la restauración de los baños árabes, ¿en qué otros proyectos a nivel cultural están trabajando en el pueblo?

R: La verdad es que tenemos un potencial cultural bastante importante. Aparte de las actividades de todo tipo, que desarrollamos mensualmente, estamos muy vinculados al tema de la poesía, por ejemplo. Tenemos el Premio de Poesía de la ciudad de Churriana, que premiamos al libro editado en el año anterior, no solamente al autor, sino también a la editorial, que es un estímulo para esas personas que trabajan en la literatura, en este caso, en la poesía. Hace poco firmamos un convenio con el museo Miguel Hernández de Quesada, por el cual uno de los ejemplares que nos trasladan los que se presentan al concurso los destinamos a partir de ahora a ese fondo bibliográfico hermanando dos elementos como son el museo Miguel Hernández de Quesada, que está en la provincia de Jaén, así como también todos los ejemplares que se quedan. Creo que es un elemento potenciador, no solamente el premio en sí, si no la publicidad que le estamos dando como premio y haciendo que los autores, los poetas, puedan participar. De este, creemos no solamente importante el premio sino también las obras que se presentan, no solo de Churriana sino también en otras provincias. Y que esa lectura pueda llegar a una población más amplia. Esa creo que es una de las labores que tenemos que potenciar desde las administraciones públicas. Y creo que es uno de los elementos más relevantes en este momento.

P. Y más a largo plazo, ¿qué proyectos tiene previstos para Churriana?

R: En el momento que esté culminada la infraestructura de metro, tenemos muchos proyectos en los que estamos trabajando, como te decía, la Ciudad Deportiva, pero también estamos trabajando a corto plazo en temas como, por ejemplo, educativos. En el colegio San Roque todavía no tenemos un ascensor, no cumplimos con el tema de accesibilidad en ese centro a pesar de que, evidentemente, hemos conseguido en este curso simplemente el servicio de comedor, que ha sido un gran logro, que era una gran petición de la comunidad educativa. Pero es verdad que tenemos que trabajar en conseguir ubicar en ese centro ese ascensor. La comunidad educativa sabe cuál es el camino. Así se lo trasladamos de manera transparente, como también la ampliación del colegio Escultor César Molina, que pase de línea 2 a línea 3. Son, digamos, elementos en los que estamos trabajando. Y, evidentemente, si no a corto o a medio plazo tenemos que conseguirlo.

Y otro de los elementos en los que estamos trabajando a nivel educativo es la ampliación también del Instituto de Enseñanza Secundaria Federico García Lorca, en el cual estamos haciendo una innovación urbanística para adherirle unos metros en la zona norte de la parcela. Se van a ver mejorados y beneficiados en tener una mayor amplitud, incluso para poder crecer si hace falta en ese centro. Es decir, que no paramos de buscar mejoras y, como te decía al principio, de hacer que el pueblo esté mejor hoy que hace nueve años.

P. Por último, ¿qué ventajas diría que tiene vivir en Churriana?

R: Ventajas, si lo comparamos con la capital, aparte de que es un pueblo tenemos los servicios más a mano. Y aparte hay más servicios que en la propia ciudad o que otros pueblos no tienen. Te pongo un caso, Churriana tiene 16.000 habitantes y tiene una piscina cubierta climatizada; en Granada capital, que tiene 230 o 240.000 habitantes si acaso, tiene una piscina, pero va a tener en breve dos y una de ellas es universitaria. Es decir, en ese tema deportivo, por ejemplo, tenemos muchas más posibilidades que otros municipios. En el ámbito cultural, tenemos una gran cantidad de actividades, las que se desarrollan en la propia biblioteca, en el espacio Vuela y, cómo no, la joyita que tenemos, que es todo el tema de la música. Tenemos nuestra propia Escuela Municipal, donde toda aquella persona que desee tener educación musical tiene un módico precio. Y esos son unos elementos satisfactorios que no tienen, por ejemplo, las grandes ciudades o muchos de los municipios del entorno del área metropolitana. Y, aparte, contamos con la ventaja de que estamos muy cerca de las grandes comunicaciones, de los centros de atracción. Y vamos a contar, en breve, con una gran infraestructura de transporte de movilidad sostenible como es el metro. Indudablemente, eso nos va a poner en órbita y va a hacer que Churriana entre con muy buen pie.