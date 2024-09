Los empresarios, hosteleros y la oposición apoyan el proyecto de integración de las vías de Puente

La visita del ministro de Transporte, Óscar Puente, el pasado 6 de septiembre a la capital granadina ha dejado a Granada con las expectativas puestas sobre el proyecto alternativo al soterramiento de las vías del tren cuya presentación tuvo lugar durante este encuentro. Un ambicioso plan de intervención que contempla una transformación integral de la ciudad con la creación de un gran núcleo verde dispuesto a mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio de La Chana, La Rosaleda y Pajaritos.

Marifrán Carazo se reunirá con el ministro en Madrid

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se reunirá con el ministro el próximo 25 de septiembre en la sede del Ministerio de Transporte en Madrid tras lazar una petición con "urgencia" al Ministerio para conocer a fondo el documento del estudio técnico del proyecto y así "poder definir los objetivos y necesidades de la ciudad, que nos permita celebrar, sin perder ni un minuto más, la reunión en el Ministerio de Transporte y avanzar en la definición del proyecto de llegada del tren a Granada más provechosa", declaraba.

Carazo ha comenzado a mover los hilos de esta nueva propuesta de integración de las vías en la ciudad en una reunión con los técnicos de Urbanismo y representantes de los colegios de Arquitectos, de Aparejadores y de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos de Granada, durante el encuentro han manifestado la necesidad de conocer las "especificidades técnicas" del proyecto.

Una alternativa que ha de abordarse "tramo a tramo"

Una propuesta, en la que incide, ha de abordarse "tramo a tramo" para construir "la mejor alternativa posible" para los vecinos y para la ciudad. La actual ubicación de la estación de ferrocarril es un asunto en el que, por el momento, sigue habiendo consenso en el Ayuntamiento para que siga ahí.

"La estación debe proyectarse como un mirador desde el que se disfrute de la imagen de la ciudad con la Alhambra y Sierra Nevada de fondo, para que se convierta en la primera imagen que tenga el visitante a Granada", destacaba la alcaldesa tras estudiar la alternativa con los arquitectos.

Esta alternativa al soterramiento de las vías sigue estando en el aire pese a la ilusión que ha vuelto a despertarse tras las declaraciones del ministro en su última visita a Granada. "Resulta muy complicado poder valorar la propuesta presentada ya que no conocemos los detalles", declara Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y de la Cámara de Comercio de Granada.

El presidente de Cepyme destaca que la integración debe responder a dos necesidades primordiales de la ciudad, "resolver los problemas de permeabilidad y de diseño urbano" y "ofrecer servicios ferroviarios adecuados a nuestra provincia", donde recalca una mayor implicación "en términos de conectividad, de frecuencia y de calidad".

"No podemos permitir que lo que se haga, no nos permita poder tener más frecuencias de AVE o poder enlazar con el futuro Corredor Mediterráneo", reitera. No obstante, reconoce que "suena bien, estamos deseosos de conocer el proyecto en profundidad".

Palabras que ha subrayado el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, quien ha expuesto que "habrá que esperar para ver cómo se hace", aunque considera que "a priori" podría ser una buena alternativa para impulsar el comercio y la hostelería de la zona en pro de mejorar los servicios de la ciudad.

Desde el Partido Socialista de Granada también apoyan la propuesta presentada por el ministro. Paco Cuenca, portavoz del partido, recalca que es "una magnífica oportunidad" para el desarrollo de la ciudad. Además, destaca el papel del anterior equipo de gobierno en este proyecto, "viene a resolver dos cuestiones que llevo peleando durante años", a lo que se refiere con "la permeabilidad, el paso y el tránsito de personas y vehículos de un lado a otro".

Cuenca: "Granada tiene que tener una estación digna, dimensionada y ordenada"

"Me parece muy potente y muy positiva la inversión de la remodelación de toda la zona de Los Pajaritos", reconoce y añade que "Granada tiene que tener una estación digna, dimensionada y ordenada, sobre todo de cara a los vecinos de la zona". Cuenca defiende que "los vecinos de La Rosaleda no pueden tener vías a escasos metros de sus viviendas" y considera que esa zona verde es un "gran atractivo" y soluciona el problema dignamente.

También reconoce que "hay un gesto avanzado, generoso e importante en la inversión por parte del Gobierno y del ministro Puente", una oportunidad en la que reitera que "hay que remar, hay que trabajar y hay que dejar la bronca y el lío a un lado" para impulsar el desarrollo de la ciudad y solucionar "un problema histórico" para los granadinos.

No obstante, Cuenca insta al resto de instituciones en que tengan "altura de mira" para sentarse y buscar "fórmulas de solución" en este proyecto. Con el curso político recién iniciado, políticos e instituciones ya han comenzado a trabajar para cumplir con los objetivos previstos para este nuevo ciclo.