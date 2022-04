El PP denuncia "un 23% menos" de agentes de plantilla de Policía Local en Semana Santa

El Grupo Municipal Popular de Granada ha denunciado la presencia de "un 23% menos" de agentes de plantilla de Policía Local durante la Semana Santa de este año, lo que ha asegurado que ha ocasionado que "no se controle la venta ambulante, los mercadillos de los barrios y que se haya dejado de atender un 30% de las llamadas de los granadinos al 092".

Así lo ha manifestado el portavoz del Grupo del PP en el Ayuntamiento, César Díaz, quien ha hecho un balance de la Semana Santa desde el punto de vista de la seguridad, y ha destacado la ausencia de incidentes, cuando Granada ha estado absolutamente al completo, pero "no puede dejarse de señalarse que esta situación se ha dado a pesar de contar con un 23% menos de agentes operativos en el año 2022, respecto al 2019".

"Este 23% menos de agentes se ha podido suplir con la participación de 24 agentes de prácticas, provenientes de la última promoción de 49 policías que se encuentran acabando su formación en la academia". Sin embargo, su intervención "podría verse comprometida en ocasiones de riesgo, ya que aún no portan su arma reglamentaria", ha criticado el edil popular.

En este contexto, "hemos presenciado incidentes por las retenciones que se originaban en algunos de los pasillos, los cuales no han estado adecuadamente ordenados ni dimensionados", ha indicado César Díaz.

Otro de los factores que han ayudado a que no haya incidentes graves ha sido la aplicación del plan de vallas, "una infraestructura creada durante el anterior gobierno del PP, que ha permitido realizar una treintena de cortes de tráfico sin precisar de la presencia de efectivos de la Policía en muchos casos".

Según Díaz, la contaminación acústica requiere una mención especial, pues, ha proseguido, "la Policía Local sigue sin actuar" y "sigue sin efectuarse ni una sola medición de ruidos, donde sigue sin producirse ni una sola sanción y donde sigue sin formarse a nuestros agentes en el manejo de los sonómetros".

Por otra parte, "la Policía de Distrito no se ve", ha aseverado el portavoz popular, quien ha remarcado que "hemos perdido cercanía y proximidad, puesto que no hay contacto vecinal ni comercial y donde no hay unidades asignadas por zonas, con lo que, lejos de acercar el agente a sus ciudadanos, lo hemos alejado".