Día Mundial de la Sonrisa: "Nunca me han faltado las ganas de sonreír y nunca me faltarán"

Con motivo del Día Mundial de la Sonrisa que se celebra cada año el primer viernes de octubre, GranadaDigital ha salido a la calle a preguntar a los ciudadanos sobre la importancia de sonreír en el día a día.

Una iniciativa impulsada por el artista estadounidense, Harvey Ball, creador del emoticono de la 'carita sonriente'. La idea surgió en 1999, desde entonces el Día de la Sonrisa se ha proclamado como una jornada de alegría y positividad, con la sonrisa como protagonista.

Tras el fallecimiento de Ball en 2001, se creó la Fundación Harvey Ball World Smile, la cual continúa su legado, organizando actividades benéficas en el Día de la Sonrisa para recordar que una simple sonrisa tiene el poder de hacer del mundo un lugar mejor.

Un símbolo de amabilidad, agradecimiento y felicidad, así es como algunos granadinos conciben este pequeño gesto. Palabras que coinciden con la filosofía de Ball, quien concebía que "una sonrisa no conoce política, geografía ni religión". Al sonreír nuestro cuerpo libera endorfinas y serotoninas, dos hormonas que nos hacen sentir más felices y menos estresados, además de mejorar nuestro estado de ánimo.

En la calles de Granada también es muy habitual encontrarse de frente con esta mueca de felicidad. En la plaza de Triunfo, un grupo de jóvenes ríe a carcajadas mientras esperan para volver a clase. En la parada del autobús hay una pareja de mayores esperando sonrientes al siguiente bus. Una mamá pasea con el carrito de su bebé mientras habla por teléfono, también esboza una sonrisa cuando habla.

"Nunca me han faltado las ganas de sonreír"

"La vida hay que tomársela con una sonrisa en la cara siempre", afirma una vecina de Triunfo. "He padecido mucho en mi vida, pero siempre me tomo los días con mucha risoterapia, nunca me han faltado las ganas de sonreír y nunca me faltarán", destaca Maite, una mujer con una bonita historia de superación a sus espaldas.

Luego hay personas como Enrique, quien afirma que "sonreír nos quita años de encima" y reconoce que su mujer le quiere "más" si le sonríe "de vez en cuando". "Me gusta hacerla feliz", comenta. "Es el único gesto que no cuesta nada y que da mucho", añade otro hombre.

Una pequeña muestra de alegría puede despertar una infinidad de emociones en el día a día, desde alegrar una mala jornada hasta aliviar una dolencia. Lo que está claro es que la risa da vida en lo bueno y en lo malo. Por ello, este Día de la Sonrisa es inevitable salir a la calle y no plasmar en tu boca una mueca de felicidad.