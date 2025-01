Cuerva, sobre el candidato alternativo de Garamendi para Cepyme: "No es el momento de dividir esfuerzos"

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha confirmado este lunes que se presentará a la reelección en las próximas elecciones de la organización frente al candidato alternativo que quiere proponer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y del que desconoce su identidad. "No es el momento de dividir los esfuerzos de las organizaciones empresariales", ha subrayado el dirigente empresarial en declaraciones a la prensa en el marco de la VIII edición de CEPYME500.

El también presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y de la Cámara de Comercio de Granada ha subrayado que está dispuesto a liderar el proyecto de Cepyme "más que nunca" en defensa de los intereses empresariales de las pymes, que están atravesando "difíciles momentos", en los que las decisiones del Gobierno "no son las adecuadas para el funcionamiento" de las empresas. "La voz de la pyme es más necesaria que nunca", ha asegurado.

El presidente de Cepyme ha afirmado sentirse "orgulloso" del trabajo que ha hecho al frente de Cepyme y del equipo que tiene para defender los intereses de las pequeñas y medianas empresas "siempre bajo el paraguas de la unidad empresarial".

"En ningún caso estamos para dividir, estamos para multiplicar el esfuerzo, en este caso de la pequeña y mediana empresa, junto con las grandes compañías, para la defensa de los intereses del mundo empresarial, porque sabemos que defendiendo a la empresa defendemos a la sociedad", ha argumentado.

Cuerva ha señalado que desconoce por qué Garamendi ha decidido presentar un candidato alternativo y ha insistido en que él sigue dispuesto a presidir Cepyme. "Yo sigo con la intención de seguir trabajando por los intereses de las pymes. No es el momento de dividir el esfuerzo de las organizaciones empresariales que tenemos en este país. Así lo creo y lucharé por ello", ha remarcado.

El presidente de Cepyme ha apuntado además que su "buena" relación con Garamendi es de "amistad, sinceridad y de colaboración".

"Si alguien está buscando un problema de amistad, creo que se equivoca. Antonio ha sido una persona que ha demostrado que ha trabajado mucho y bien por el futuro y por el bien de las empresas españolas. Lo ha hecho en CEOE, lo hizo en Cepyme y yo lo que hago es continuar su legado. Realmente fue Antonio quien probablemente dio ese pasito a Cepyme, a la pequeña y mediana empresa, para que estuviera presente. Yo lo que hago es intentar hacerlo mejor, si cabe, que la época anterior de Antonio Garamendi", ha declarado.

En todo caso, Cuerva ha afirmado que aquí no existe un problema de relaciones personales, sino "de concepto, de unidad, de acción empresarial". "¿Qué es lo que España necesita? ¿Qué es lo que la pequeña y mediana empresa necesita? ¿Qué es lo que la gran compañía necesita? No es el momento de dividir los esfuerzos, sino el momento de hacerlo y multiplicarlo, porque eso vendrá en beneficio de los que estamos aquí, que no es otra cosa que la defensa de los intereses del mundo empresarial", ha enfatizado.

Cuerva ha comentado además que se enteró "recientemente" de la intención de Garamendi de buscar un candidato alternativo para ponerle al frente de Cepyme, aunque no sabe de quién se trata. "No conozco al candidato, pero sí conozco las ganas que tengo de seguir liderando un proyecto que creo que la organización merece", ha concluido.

Garamendi (CEOE) afirma que el futuro de la presidencia de Cepyme es "un tema interno"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no ha querido hacer público el debate de la sucesión de la presidencia de Cepyme y ha asegurado que el futuro de esta presidencia es un "tema interno" de la patronal española.

"Lo dejo para casa, que es donde hay que hablar de las cosas", ha indicado Garamendi en un evento de Cepyme este lunes al ser preguntado por el futuro de la presidencia de la patronal de pequeñas y medianas empresas.

Así lo ha trasladado tras conocerse que el propio Garamendi pretende a presentar un candidato alternativo a la presidencia de Cepyme y había ofrecido un cargo en CEOE en el ámbito internacional al actual presidente de las pymes, Gerardo Cuerva, quién finalmente se presentará a la reelección cuando se convoquen las elecciones.

Garamendi ha asegurado que al igual que en otras áreas dentro de las 4.500 organizaciones que transitan en la CEOE, en Cepyme puede haber cambios tras las elecciones.

No obstante, el presidente de la CEOE ha indicado que "cuando toque" se hablará del tema, pues el mandato de Cuerva, también presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y de la Cámara de Comercio de Granada, aún sigue vigente y las elecciones no se han convocado, aunque deberán convocarse a lo largo de este 2025.